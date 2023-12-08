Экс-премьер Молдавии заявил, что власти не справились с евроинтеграцией
Филат: попытка начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС обернется провалом
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 дек - РИА Новости. Власти Молдавии должны признать, что не справились с евроинтеграцией, попытка начать переговоры о вступлении в ЕС обернется провалом, считает экс-премьер страны Влад Филат.
Глава правительства Молдавии Дорин Речан допустил, что в декабре Молдавия может и не получит возможность открытия переговоров о полноправном членстве в Евросоюзе, отметив тем не менее, что рано или поздно это все-таки случится.
"Нынешнее правительство пыталось монополизировать европейский вектор… Ответ Европейского совета через несколько дней является провалом Майи Санду и партии "Действие и солидарность", который они должны публично признать! Предоставление статуса государства-кандидата – это последний подарок, который Молдавия получила от ЕС", - написал Филат на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, вступление Молдавии в ЕС должно быть не только внешней политикой, оно зависит от адаптации страны к требованиям Евросоюза. Он уверен, что ЕС запустит "цепочку отсрочек" процесса начала переговоров о вступлении республики. Филат отметил, что Молдавия слишком зависит от Украины, кроме того, она не справилась с выполнением рекомендаций Еврокомиссии из-за некомпетентности правительства.
"Давайте выйдем из бинома с Украиной и будем оцениваться индивидуально, пусть решение принимается исключительно за наши достижения без зависимости от другой страны. Партии Действие и солидарность" нужно выйти из самоизоляции и пригласить проевропейских оппозиционные партии к процессам реформ, направленных на вступление в ЕС", - предложил экс-премьер.
Президент Молдавии Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Формальное решение о начале переговорного процесса по вступлению в Евросоюз будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
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