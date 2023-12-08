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Экс-премьер Молдавии заявил, что власти не справились с евроинтеграцией - РИА Новости, 08.12.2023
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19:52 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/moldaviya-1914712878.html
Экс-премьер Молдавии заявил, что власти не справились с евроинтеграцией
Экс-премьер Молдавии заявил, что власти не справились с евроинтеграцией - РИА Новости, 08.12.2023
Экс-премьер Молдавии заявил, что власти не справились с евроинтеграцией
Власти Молдавии должны признать, что не справились с евроинтеграцией, попытка начать переговоры о вступлении в ЕС обернется провалом, считает экс-премьер страны РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:52
2023-12-08T19:52
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 8 дек - РИА Новости. Власти Молдавии должны признать, что не справились с евроинтеграцией, попытка начать переговоры о вступлении в ЕС обернется провалом, считает экс-премьер страны Влад Филат. Глава правительства Молдавии Дорин Речан допустил, что в декабре Молдавия может и не получит возможность открытия переговоров о полноправном членстве в Евросоюзе, отметив тем не менее, что рано или поздно это все-таки случится. "Нынешнее правительство пыталось монополизировать европейский вектор… Ответ Европейского совета через несколько дней является провалом Майи Санду и партии "Действие и солидарность", который они должны публично признать! Предоставление статуса государства-кандидата – это последний подарок, который Молдавия получила от ЕС", - написал Филат на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, вступление Молдавии в ЕС должно быть не только внешней политикой, оно зависит от адаптации страны к требованиям Евросоюза. Он уверен, что ЕС запустит "цепочку отсрочек" процесса начала переговоров о вступлении республики. Филат отметил, что Молдавия слишком зависит от Украины, кроме того, она не справилась с выполнением рекомендаций Еврокомиссии из-за некомпетентности правительства. "Давайте выйдем из бинома с Украиной и будем оцениваться индивидуально, пусть решение принимается исключительно за наши достижения без зависимости от другой страны. Партии Действие и солидарность" нужно выйти из самоизоляции и пригласить проевропейских оппозиционные партии к процессам реформ, направленных на вступление в ЕС", - предложил экс-премьер. Президент Молдавии Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Формальное решение о начале переговорного процесса по вступлению в Евросоюз будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231129/moldaviya-1912665941.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Экс-премьер Молдавии заявил, что власти не справились с евроинтеграцией

Филат: попытка начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС обернется провалом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 дек - РИА Новости. Власти Молдавии должны признать, что не справились с евроинтеграцией, попытка начать переговоры о вступлении в ЕС обернется провалом, считает экс-премьер страны Влад Филат.
Глава правительства Молдавии Дорин Речан допустил, что в декабре Молдавия может и не получит возможность открытия переговоров о полноправном членстве в Евросоюзе, отметив тем не менее, что рано или поздно это все-таки случится.
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"Нынешнее правительство пыталось монополизировать европейский вектор… Ответ Европейского совета через несколько дней является провалом Майи Санду и партии "Действие и солидарность", который они должны публично признать! Предоставление статуса государства-кандидата – это последний подарок, который Молдавия получила от ЕС", - написал Филат на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, вступление Молдавии в ЕС должно быть не только внешней политикой, оно зависит от адаптации страны к требованиям Евросоюза. Он уверен, что ЕС запустит "цепочку отсрочек" процесса начала переговоров о вступлении республики. Филат отметил, что Молдавия слишком зависит от Украины, кроме того, она не справилась с выполнением рекомендаций Еврокомиссии из-за некомпетентности правительства.
"Давайте выйдем из бинома с Украиной и будем оцениваться индивидуально, пусть решение принимается исключительно за наши достижения без зависимости от другой страны. Партии Действие и солидарность" нужно выйти из самоизоляции и пригласить проевропейских оппозиционные партии к процессам реформ, направленных на вступление в ЕС", - предложил экс-премьер.
Президент Молдавии Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Формальное решение о начале переговорного процесса по вступлению в Евросоюз будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреМолдавияМайя Санду
 
 
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