https://ria.ru/20231208/minirovanie-1914576062.html
Массовое фейковое "минирование" школ произошло в Карелии
Массовое фейковое "минирование" школ произошло в Карелии - РИА Новости, 08.12.2023
Массовое фейковое "минирование" школ произошло в Карелии
ВКонтакте". РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:44
2023-12-08T12:44
2023-12-08T12:44
происшествия
петрозаводск
ложные сообщения о минировании зданий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Массовую рассылку о "минировании" получили в пятницу школы Петрозаводска, ни одна из угроз не подтвердилась, сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Сегодня рано утром школы получили массовую рассылку. Директора образовательных организаций следовали инструкциям. Дети и сотрудники были эвакуированы, на место выехали правоохранительные службы, которые провели проверку зданий. Ни одна из угроз в настоящий момент не подтвердилась", - написал он.По оценке главы республиканского минобразования, злоумышленники таким образом "намеренно пытаются создать панику и используют для этого самые бесчеловечные методы". Голубев подчеркнул, что министерство образования Карелии предпринимает все необходимые меры и контролирует ситуацию. Комментарием регионального управления МВД РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20231201/lnr-1913126762.html
петрозаводск
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происшествия, петрозаводск, ложные сообщения о минировании зданий
Происшествия, Петрозаводск, Ложные сообщения о минировании зданий
Массовое фейковое "минирование" школ произошло в Карелии
Голубев: массовую рассылку о фейковом минировании получили школы Петрозаводска