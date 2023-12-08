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Массовое фейковое "минирование" школ произошло в Карелии - РИА Новости, 08.12.2023
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12:44 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/minirovanie-1914576062.html
Массовое фейковое "минирование" школ произошло в Карелии
Массовое фейковое "минирование" школ произошло в Карелии - РИА Новости, 08.12.2023
Массовое фейковое "минирование" школ произошло в Карелии
ВКонтакте". РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:44
2023-12-08T12:44
происшествия
петрозаводск
ложные сообщения о минировании зданий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Массовую рассылку о "минировании" получили в пятницу школы Петрозаводска, ни одна из угроз не подтвердилась, сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". &quot;Сегодня рано утром школы получили массовую рассылку. Директора образовательных организаций следовали инструкциям. Дети и сотрудники были эвакуированы, на место выехали правоохранительные службы, которые провели проверку зданий. Ни одна из угроз в настоящий момент не подтвердилась&quot;, - написал он.По оценке главы республиканского минобразования, злоумышленники таким образом "намеренно пытаются создать панику и используют для этого самые бесчеловечные методы". Голубев подчеркнул, что министерство образования Карелии предпринимает все необходимые меры и контролирует ситуацию. Комментарием регионального управления МВД РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, петрозаводск, ложные сообщения о минировании зданий
Происшествия, Петрозаводск, Ложные сообщения о минировании зданий
Массовое фейковое "минирование" школ произошло в Карелии

Голубев: массовую рассылку о фейковом минировании получили школы Петрозаводска

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Массовую рассылку о "минировании" получили в пятницу школы Петрозаводска, ни одна из угроз не подтвердилась, сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«

"Сегодня рано утром школы получили массовую рассылку. Директора образовательных организаций следовали инструкциям. Дети и сотрудники были эвакуированы, на место выехали правоохранительные службы, которые провели проверку зданий. Ни одна из угроз в настоящий момент не подтвердилась", - написал он.

По оценке главы республиканского минобразования, злоумышленники таким образом "намеренно пытаются создать панику и используют для этого самые бесчеловечные методы".
Голубев подчеркнул, что министерство образования Карелии предпринимает все необходимые меры и контролирует ситуацию.
Комментарием регионального управления МВД РИА Новости пока не располагает.
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ПроисшествияПетрозаводскЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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