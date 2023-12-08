https://ria.ru/20231208/metro-1914649865.html

На синей ветке московского метро произошли перебои с электричеством

На синей ветке московского метро произошли перебои с электричеством - РИА Новости, 08.12.2023

На синей ветке московского метро произошли перебои с электричеством

Перебои с электроснабжением произошли, по предварительной информации, на Арбатской-Покровской линии московского метро, поезда не ходят в обоих направлениях,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:14

2023-12-08T16:14

2023-12-08T16:14

происшествия

транспорт

москва

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Перебои с электроснабжением произошли, по предварительной информации, на Арбатской-Покровской линии московского метро, поезда не ходят в обоих направлениях, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Отключилось напряжение по неустановленной причине", - сказал собеседник агентства. По его словам, движение поездов остановлено в обоих направлениях, от станции "Щелковская" до "Партизанской". Ранее корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что по громкоговорителю пассажирам синей ветки объявили, что "по техническим причинам" поезда не идут до "Щелковской". Всех высадили на "Партизанской".

https://ria.ru/20231208/metro-1914593173.html

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происшествия, транспорт, москва