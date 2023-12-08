https://ria.ru/20231208/metro-1914649865.html
На синей ветке московского метро произошли перебои с электричеством
На синей ветке московского метро произошли перебои с электричеством - РИА Новости, 08.12.2023
На синей ветке московского метро произошли перебои с электричеством
Перебои с электроснабжением произошли, по предварительной информации, на Арбатской-Покровской линии московского метро, поезда не ходят в обоих направлениях,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:14
2023-12-08T16:14
2023-12-08T16:14
происшествия
транспорт
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753674276_0:107:3164:1886_1920x0_80_0_0_4473f5d8ea80eb56b598cba65d51e6d3.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Перебои с электроснабжением произошли, по предварительной информации, на Арбатской-Покровской линии московского метро, поезда не ходят в обоих направлениях, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Отключилось напряжение по неустановленной причине", - сказал собеседник агентства. По его словам, движение поездов остановлено в обоих направлениях, от станции "Щелковская" до "Партизанской". Ранее корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что по громкоговорителю пассажирам синей ветки объявили, что "по техническим причинам" поезда не идут до "Щелковской". Всех высадили на "Партизанской".
https://ria.ru/20231208/metro-1914593173.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753674276_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_10c52861e38cf1fa1f8d6a9293816e3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, транспорт, москва
Происшествия, Транспорт, Москва
На синей ветке московского метро произошли перебои с электричеством
На Арбатской-Покровской линии метро в Москве произошли перебои с электричеством
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Перебои с электроснабжением произошли, по предварительной информации, на Арбатской-Покровской линии московского метро, поезда не ходят в обоих направлениях, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Отключилось напряжение по неустановленной причине", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение поездов остановлено в обоих направлениях, от станции "Щелковская" до "Партизанской".
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что по громкоговорителю пассажирам синей ветки объявили, что "по техническим причинам" поезда не идут до "Щелковской". Всех высадили на "Партизанской".
В московском метро женщины подрались из-за громкой музыки