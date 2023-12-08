https://ria.ru/20231208/metro-1914648973.html

В Москве на участке синей линии метро остановили движение

В Москве на участке синей линии метро остановили движение - РИА Новости, 08.12.2023

В Москве на участке синей линии метро остановили движение

На синей линии метро Москвы нет движения между "Щёлковской" и "Партизанской", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:12

2023-12-08T16:12

2023-12-08T16:13

москва

происшествия

московский метрополитен

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На синей линии метро Москвы нет движения между "Щёлковской" и "Партизанской", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Арбатско-Покровской линии нет движения между "Щёлковской" и "Партизанской"", - говорится в сообщении.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия, московский метрополитен