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В Москве на участке синей линии метро остановили движение - РИА Новости, 08.12.2023
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16:12 08.12.2023 (обновлено: 16:13 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/metro-1914648973.html
В Москве на участке синей линии метро остановили движение
В Москве на участке синей линии метро остановили движение - РИА Новости, 08.12.2023
В Москве на участке синей линии метро остановили движение
На синей линии метро Москвы нет движения между "Щёлковской" и "Партизанской", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:12
2023-12-08T16:13
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На синей линии метро Москвы нет движения между "Щёлковской" и "Партизанской", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Арбатско-Покровской линии нет движения между "Щёлковской" и "Партизанской"", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
В Москве на участке синей линии метро остановили движение

В Москве на синей линии метро нет движения между "Щелковской" и "Партизанской"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСтанция "Партизанская" московского метро
Станция Партизанская московского метро - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Станция "Партизанская" московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На синей линии метро Москвы нет движения между "Щёлковской" и "Партизанской", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Арбатско-Покровской линии нет движения между "Щёлковской" и "Партизанской"", - говорится в сообщении.
 
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