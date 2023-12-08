https://ria.ru/20231208/metro-1914648973.html
В Москве на участке синей линии метро остановили движение
В Москве на участке синей линии метро остановили движение - РИА Новости, 08.12.2023
В Москве на участке синей линии метро остановили движение
На синей линии метро Москвы нет движения между "Щёлковской" и "Партизанской", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:12
2023-12-08T16:12
2023-12-08T16:13
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На синей линии метро Москвы нет движения между "Щёлковской" и "Партизанской", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На Арбатско-Покровской линии нет движения между "Щёлковской" и "Партизанской"", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
В Москве на участке синей линии метро остановили движение
В Москве на синей линии метро нет движения между "Щелковской" и "Партизанской"