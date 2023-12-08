https://ria.ru/20231208/metro-1914647923.html

На синей ветке московского метро произошел сбой

На синей ветке московского метро произошел сбой - РИА Новости, 08.12.2023

На синей ветке московского метро произошел сбой

Сбой произошел на "синей" ветке московского метро в пятницу вечером, пассажирам сообщили, что поезда не ходят до станции "Щелковская", передает корреспондент... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:08

2023-12-08T16:08

2023-12-08T16:09

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сбой произошел на "синей" ветке московского метро в пятницу вечером, пассажирам сообщили, что поезда не ходят до станции "Щелковская", передает корреспондент РИА Новости. По словам корреспондента, пассажиров высадили на станции "Партизанская" (Арбатско-Покровская линия), сообщив, что поезда не ходят до станции Щелковская" по техническим причинам. В Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что интервалы движения увеличены для проверки инфраструктуры. "На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московский метрополитен