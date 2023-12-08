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На синей ветке московского метро произошел сбой - РИА Новости, 08.12.2023
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16:08 08.12.2023 (обновлено: 16:09 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/metro-1914647923.html
На синей ветке московского метро произошел сбой
На синей ветке московского метро произошел сбой - РИА Новости, 08.12.2023
На синей ветке московского метро произошел сбой
Сбой произошел на "синей" ветке московского метро в пятницу вечером, пассажирам сообщили, что поезда не ходят до станции "Щелковская", передает корреспондент... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:08
2023-12-08T16:09
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сбой произошел на "синей" ветке московского метро в пятницу вечером, пассажирам сообщили, что поезда не ходят до станции "Щелковская", передает корреспондент РИА Новости. По словам корреспондента, пассажиров высадили на станции "Партизанская" (Арбатско-Покровская линия), сообщив, что поезда не ходят до станции Щелковская" по техническим причинам. В Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что интервалы движения увеличены для проверки инфраструктуры. "На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
На синей ветке московского метро произошел сбой

Сбой произошел на синей ветке московского метро, поезда не ходят до "Щелковской"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московское метро. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сбой произошел на "синей" ветке московского метро в пятницу вечером, пассажирам сообщили, что поезда не ходят до станции "Щелковская", передает корреспондент РИА Новости.
По словам корреспондента, пассажиров высадили на станции "Партизанская" (Арбатско-Покровская линия), сообщив, что поезда не ходят до станции Щелковская" по техническим причинам.
В Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что интервалы движения увеличены для проверки инфраструктуры.
«
"На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.
 
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