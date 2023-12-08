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В московском метро женщины подрались из-за громкой музыки - РИА Новости, 08.12.2023
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13:28 08.12.2023 (обновлено: 13:40 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/metro-1914593173.html
В московском метро женщины подрались из-за громкой музыки
В московском метро женщины подрались из-за громкой музыки - РИА Новости, 08.12.2023
В московском метро женщины подрались из-за громкой музыки
Две женщины устроили драку в поезде московского метрополитена из-за замечания о громкой музыке, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в пятницу. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:28
2023-12-08T13:40
происшествия
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Две женщины устроили драку в поезде московского метрополитена из-за замечания о громкой музыке, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в пятницу. "По предварительной информации, между двумя женщинами произошел конфликт в вагоне метро. Одна из женщин сделала другой замечание из-за громкой музыки, после чего словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой 56-летней пострадавшей причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении. На опубликованном ведомством видео (без звука) показано, как одна женщина встает со своего места, подходит к другой и, судя по всему, предъявляет претензии из-за музыки, после чего грубо хватает соперницу. Та в ответ вскакивает и множеством ударов рукой буквально вбивает женщину в сиденье. Сидящий напротив пассажир-мужчина с удивлением наблюдает за женской дракой, после чего спокойно удаляется. Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств конфликта пассажирок. О каких-либо процессуальных решениях по этому поводу не сообщается.
https://ria.ru/20231206/draka-1914235167.html
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РИА Новости
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Драка в метро из-за громкой музыки
Две женщины устроили драку в поезде московского метрополитена из-за замечания о громкой музыке, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в пятницу.
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происшествия, московский метрополитен, москва
Происшествия, Московский метрополитен, Москва
В московском метро женщины подрались из-за громкой музыки

В московском метро две женщины устроили драку из-за замечания о громкой музыке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Две женщины устроили драку в поезде московского метрополитена из-за замечания о громкой музыке, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в пятницу.
"По предварительной информации, между двумя женщинами произошел конфликт в вагоне метро. Одна из женщин сделала другой замечание из-за громкой музыки, после чего словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой 56-летней пострадавшей причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.
На опубликованном ведомством видео (без звука) показано, как одна женщина встает со своего места, подходит к другой и, судя по всему, предъявляет претензии из-за музыки, после чего грубо хватает соперницу. Та в ответ вскакивает и множеством ударов рукой буквально вбивает женщину в сиденье.
Сидящий напротив пассажир-мужчина с удивлением наблюдает за женской дракой, после чего спокойно удаляется. Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств конфликта пассажирок. О каких-либо процессуальных решениях по этому поводу не сообщается.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
В Москве более 20 человек устроили массовую драку
6 декабря, 22:56
 
ПроисшествияМосковский метрополитенМосква
 
 
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