https://ria.ru/20231208/metro-1914593173.html

В московском метро женщины подрались из-за громкой музыки

В московском метро женщины подрались из-за громкой музыки - РИА Новости, 08.12.2023

В московском метро женщины подрались из-за громкой музыки

Две женщины устроили драку в поезде московского метрополитена из-за замечания о громкой музыке, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в пятницу. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:28

2023-12-08T13:28

2023-12-08T13:40

происшествия

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Две женщины устроили драку в поезде московского метрополитена из-за замечания о громкой музыке, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в пятницу. "По предварительной информации, между двумя женщинами произошел конфликт в вагоне метро. Одна из женщин сделала другой замечание из-за громкой музыки, после чего словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой 56-летней пострадавшей причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении. На опубликованном ведомством видео (без звука) показано, как одна женщина встает со своего места, подходит к другой и, судя по всему, предъявляет претензии из-за музыки, после чего грубо хватает соперницу. Та в ответ вскакивает и множеством ударов рукой буквально вбивает женщину в сиденье. Сидящий напротив пассажир-мужчина с удивлением наблюдает за женской дракой, после чего спокойно удаляется. Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельств конфликта пассажирок. О каких-либо процессуальных решениях по этому поводу не сообщается.

https://ria.ru/20231206/draka-1914235167.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Драка в метро из-за громкой музыки Две женщины устроили драку в поезде московского метрополитена из-за замечания о громкой музыке, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в пятницу. 2023-12-08T13:28 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московский метрополитен, москва