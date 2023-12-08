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Трое детей пострадали при пожаре на севере Москвы
Трое детей пострадали при пожаре на севере Москвы - РИА Новости, 08.12.2023
Трое детей пострадали при пожаре на севере Москвы
Трое детей пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме на севере Москвы, 13 человек удалось спасти, сообщает МЧС России в Telegram. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:02
2023-12-08T14:02
2023-12-08T14:14
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Трое детей пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме на севере Москвы, 13 человек удалось спасти, сообщает МЧС России в Telegram. "В Москве огнеборцы спасли на пожаре 13 человек. Пострадали три ребенка, их передали медикам", - говорится в Telegram-канале министерства. Из прикрепленного видео следует, что дом находится рядом с метро "Полежаевская". Как уточняет столичный департамент ГОЧСиПБ, пожар произошел в квартире на втором этаже дома №88 на Хорошевском шоссе. Площадь распространения огня составила 50 квадратных метров.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Трое детей пострадали при пожаре на севере Москвы
МЧС: трое детей пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме на севере Москвы