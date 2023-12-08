https://ria.ru/20231208/mchs-1914521777.html

В Екатеринбурге загорелась передержка для животных

В Екатеринбурге загорелась передержка для животных - РИА Новости, 08.12.2023

В Екатеринбурге загорелась передержка для животных

Частный дом, в котором располагается передержка для животных, горит на окраине Екатеринбурга на площади 150 квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T09:08

2023-12-08T09:08

2023-12-08T09:39

происшествия

екатеринбург

лесной

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Частный дом, в котором располагается передержка для животных, горит на окраине Екатеринбурга на площади 150 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 08.50 (06.50 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, поселок Шувакиш, улица Лесная. На площади 150 квадратных метров горит частный жилой дом и надворные постройки", - сказал собеседник агентства. По его словам, тушение пожара осложняется экстремально низкой температурой воздуха - сейчас в уральской столице 30 градусов мороза. На месте работают 22 человека личного состава и пять единиц пожарно-спасательной техники, добавили в ведомстве. По данным местных СМИ, в здании, где начался пожар, находится известная в городе передержка для бездомных собак и кошек.Как сообщает благотворительный фонд "Зоозащита", курирующий передержки города, все животные, которые находились в доме - кошки и мелкие собаки - погибли. Крупные собаки, которые находились в вольерах на улице, остались живы, сейчас разыскиваются волонтеры, которые смогут забрать животных от отвезти их в другие передержки.

https://ria.ru/20231206/pozhar-1914182565.html

екатеринбург

лесной

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, лесной, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)