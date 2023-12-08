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В Екатеринбурге загорелась передержка для животных
В Екатеринбурге загорелась передержка для животных - РИА Новости, 08.12.2023
В Екатеринбурге загорелась передержка для животных
Частный дом, в котором располагается передержка для животных, горит на окраине Екатеринбурга на площади 150 квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T09:08
2023-12-08T09:08
2023-12-08T09:39
происшествия
екатеринбург
лесной
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Частный дом, в котором располагается передержка для животных, горит на окраине Екатеринбурга на площади 150 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 08.50 (06.50 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, поселок Шувакиш, улица Лесная. На площади 150 квадратных метров горит частный жилой дом и надворные постройки", - сказал собеседник агентства. По его словам, тушение пожара осложняется экстремально низкой температурой воздуха - сейчас в уральской столице 30 градусов мороза. На месте работают 22 человека личного состава и пять единиц пожарно-спасательной техники, добавили в ведомстве. По данным местных СМИ, в здании, где начался пожар, находится известная в городе передержка для бездомных собак и кошек.Как сообщает благотворительный фонд "Зоозащита", курирующий передержки города, все животные, которые находились в доме - кошки и мелкие собаки - погибли. Крупные собаки, которые находились в вольерах на улице, остались живы, сейчас разыскиваются волонтеры, которые смогут забрать животных от отвезти их в другие передержки.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, лесной, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Лесной, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге загорелась передержка для животных
МЧС: в Екатеринбурге загорелась передержка для животных на площади 150 кв метров
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек - РИА Новости.
Частный дом, в котором располагается передержка для животных, горит на окраине Екатеринбурга на площади 150 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе
регионального главка МЧС.
«
"В 08.50 (06.50 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, поселок Шувакиш, улица Лесная. На площади 150 квадратных метров горит частный жилой дом и надворные постройки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тушение пожара осложняется экстремально низкой температурой воздуха - сейчас в уральской столице 30 градусов мороза. На месте работают 22 человека личного состава и пять единиц пожарно-спасательной техники, добавили в ведомстве.
По данным местных СМИ, в здании, где начался пожар, находится известная в городе передержка для бездомных собак и кошек.
Как сообщает благотворительный фонд "Зоозащита", курирующий передержки города, все животные, которые находились в доме - кошки и мелкие собаки - погибли. Крупные собаки, которые находились в вольерах на улице, остались живы, сейчас разыскиваются волонтеры, которые смогут забрать животных от отвезти их в другие передержки.
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