https://ria.ru/20231208/maroderstvo-1914634085.html

Украинский пленный рассказал о бесчинствах ВСУ на правом берегу Днепра

Украинский пленный рассказал о бесчинствах ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 08.12.2023

Украинский пленный рассказал о бесчинствах ВСУ на правом берегу Днепра

На правом берегу Днепра, на временно оккупированных Киевом территориях Херсонской области, процветает мародерство: голодные украинские солдаты отбирают еду и... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:24

2023-12-08T15:24

2023-12-08T15:24

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 8 дек - РИА Новости. На правом берегу Днепра, на временно оккупированных Киевом территориях Херсонской области, процветает мародерство: голодные украинские солдаты отбирают еду и вещи у местных селян, рассказал РИА Новости пленный украинский солдат Петр Щербатый. "Приходилось видеть такое, что украинские солдаты шли красть еду у местного сельского населения. Крали еду, чтобы было, что поесть. Чем питаться", - рассказывает пленный украинский военный. По словам солдата ВСУ, жители правого берега боятся украинских военных, прячутся и стараются лишний раз не попадаться им на глаза. "Другие (украинские солдаты) может чего (помимо еды) и забирают там у деревенских… Бывало так, что (солдаты) и день, и два не ели. Ждали, пока привезут еду. С водой тоже были перебои. Ждали и воды", - отметил пленный. Сам Щербатый признался, что не получал от ВСУ денежного довольствия последние два месяца службы. Пехотинец Петр Щербатый сдался в плен подразделениям российской группировки "Днепр" на левобережье Херсонской области в начале декабря этого года.

https://ria.ru/20231207/plennyy-1914496352.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины