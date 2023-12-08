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Украинский пленный рассказал о бесчинствах ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 08.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/maroderstvo-1914634085.html
Украинский пленный рассказал о бесчинствах ВСУ на правом берегу Днепра
Украинский пленный рассказал о бесчинствах ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 08.12.2023
Украинский пленный рассказал о бесчинствах ВСУ на правом берегу Днепра
На правом берегу Днепра, на временно оккупированных Киевом территориях Херсонской области, процветает мародерство: голодные украинские солдаты отбирают еду и... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:24
2023-12-08T15:24
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 8 дек - РИА Новости. На правом берегу Днепра, на временно оккупированных Киевом территориях Херсонской области, процветает мародерство: голодные украинские солдаты отбирают еду и вещи у местных селян, рассказал РИА Новости пленный украинский солдат Петр Щербатый. "Приходилось видеть такое, что украинские солдаты шли красть еду у местного сельского населения. Крали еду, чтобы было, что поесть. Чем питаться", - рассказывает пленный украинский военный. По словам солдата ВСУ, жители правого берега боятся украинских военных, прячутся и стараются лишний раз не попадаться им на глаза. "Другие (украинские солдаты) может чего (помимо еды) и забирают там у деревенских… Бывало так, что (солдаты) и день, и два не ели. Ждали, пока привезут еду. С водой тоже были перебои. Ждали и воды", - отметил пленный. Сам Щербатый признался, что не получал от ВСУ денежного довольствия последние два месяца службы. Пехотинец Петр Щербатый сдался в плен подразделениям российской группировки "Днепр" на левобережье Херсонской области в начале декабря этого года.
https://ria.ru/20231207/plennyy-1914496352.html
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал о бесчинствах ВСУ на правом берегу Днепра

Украинский пленный: солдаты ВСУ отбирают у людей еду на правом берегу Днепра

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 8 дек - РИА Новости. На правом берегу Днепра, на временно оккупированных Киевом территориях Херсонской области, процветает мародерство: голодные украинские солдаты отбирают еду и вещи у местных селян, рассказал РИА Новости пленный украинский солдат Петр Щербатый.
"Приходилось видеть такое, что украинские солдаты шли красть еду у местного сельского населения. Крали еду, чтобы было, что поесть. Чем питаться", - рассказывает пленный украинский военный.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Киеву плевать на простых людей, заявил украинский военнопленный
Вчера, 23:10
По словам солдата ВСУ, жители правого берега боятся украинских военных, прячутся и стараются лишний раз не попадаться им на глаза.
"Другие (украинские солдаты) может чего (помимо еды) и забирают там у деревенских… Бывало так, что (солдаты) и день, и два не ели. Ждали, пока привезут еду. С водой тоже были перебои. Ждали и воды", - отметил пленный.
Сам Щербатый признался, что не получал от ВСУ денежного довольствия последние два месяца службы.
Пехотинец Петр Щербатый сдался в плен подразделениям российской группировки "Днепр" на левобережье Херсонской области в начале декабря этого года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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