https://ria.ru/20231208/markirovka-1914546306.html

Рязанская область получит 36 млн рублей на маркировку молочной продукции

Рязанская область получит 36 млн рублей на маркировку молочной продукции - РИА Новости, 08.12.2023

Рязанская область получит 36 млн рублей на маркировку молочной продукции

Семь молочных компаний Рязанской области получат 36 миллионов рублей на модернизацию объектов и приобретение оборудования для внедрения обязательной маркировки... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:12

2023-12-08T11:12

2023-12-08T11:12

рязанская область

рязанская область

павел малков

госдума рф

андрей макаров

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568733950_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1f05a8d080f82520e419e3bc5010fb7.jpg

РЯЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Семь молочных компаний Рязанской области получат 36 миллионов рублей на модернизацию объектов и приобретение оборудования для внедрения обязательной маркировки продукции, сообщила пресс-служба правительства региона. "Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила направление в регион 36 миллионов рублей в 2023 году. Средства выделены на модернизацию объектов АПК (агропромышленного комплекса – ред.), а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции", - говорится в сообщении. Отмечается, что дополнительное финансирование получат компании "Ока-Река", "Вакинское Агро", "ТМЗ", агромолкомбинат "Рязанский", Вердовский молочный завод, "Гусь Молочный", "Старожиловский молочный комбинат". "В Госдуме РФ неоднократно обсуждалась тема большого количества фальсифицированной молочной продукции. Маркировка – это дополнительный способ защиты потребителя от фальсификата. Новая мера поддержки поможет контролировать качество продукции, увеличит количество натурального молока. На молочном рынке нужен порядок. Люди должны быть уверены в безопасности и пользе продукта. А добросовестный производитель – получать поддержку за поставку качественной продукции", – приводятся в сообщении слова председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова. Как подчеркнул губернатор Рязанской области Павел Малков, АПК региона в последние годы демонстрирует значительный рост объемов производства молока, по этому показателю область постоянно входит в число регионов-лидеров ЦФО. "Это стало возможным благодаря серьезным инвестициям в отрасль, поддержке государства, четко выстроенной и неукоснительно соблюдаемой технологии производства, серьезной селекционно-племенной работе наших специалистов. Необходимо строго контролировать качество – рязанская продукция должна иметь безупречную репутацию. Решению задачи помогут федеральные средства, которые производители получат для внедрения маркировки", – цитирует Павла Малкова его пресс-служба.

https://ria.ru/20231207/sistema-1914332972.html

https://ria.ru/20231206/tsentr-1914212874.html

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, павел малков, госдума рф, андрей макаров, россия