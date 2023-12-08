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Рязанская область получит 36 млн рублей на маркировку молочной продукции - РИА Новости, 08.12.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
11:12 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/markirovka-1914546306.html
Рязанская область получит 36 млн рублей на маркировку молочной продукции
Рязанская область получит 36 млн рублей на маркировку молочной продукции - РИА Новости, 08.12.2023
Рязанская область получит 36 млн рублей на маркировку молочной продукции
Семь молочных компаний Рязанской области получат 36 миллионов рублей на модернизацию объектов и приобретение оборудования для внедрения обязательной маркировки... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:12
2023-12-08T11:12
рязанская область
рязанская область
павел малков
госдума рф
андрей макаров
россия
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РЯЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Семь молочных компаний Рязанской области получат 36 миллионов рублей на модернизацию объектов и приобретение оборудования для внедрения обязательной маркировки продукции, сообщила пресс-служба правительства региона. "Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила направление в регион 36 миллионов рублей в 2023 году. Средства выделены на модернизацию объектов АПК (агропромышленного комплекса – ред.), а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции", - говорится в сообщении. Отмечается, что дополнительное финансирование получат компании "Ока-Река", "Вакинское Агро", "ТМЗ", агромолкомбинат "Рязанский", Вердовский молочный завод, "Гусь Молочный", "Старожиловский молочный комбинат". "В Госдуме РФ неоднократно обсуждалась тема большого количества фальсифицированной молочной продукции. Маркировка – это дополнительный способ защиты потребителя от фальсификата. Новая мера поддержки поможет контролировать качество продукции, увеличит количество натурального молока. На молочном рынке нужен порядок. Люди должны быть уверены в безопасности и пользе продукта. А добросовестный производитель – получать поддержку за поставку качественной продукции", – приводятся в сообщении слова председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова. Как подчеркнул губернатор Рязанской области Павел Малков, АПК региона в последние годы демонстрирует значительный рост объемов производства молока, по этому показателю область постоянно входит в число регионов-лидеров ЦФО. "Это стало возможным благодаря серьезным инвестициям в отрасль, поддержке государства, четко выстроенной и неукоснительно соблюдаемой технологии производства, серьезной селекционно-племенной работе наших специалистов. Необходимо строго контролировать качество – рязанская продукция должна иметь безупречную репутацию. Решению задачи помогут федеральные средства, которые производители получат для внедрения маркировки", – цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
https://ria.ru/20231207/sistema-1914332972.html
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рязанская область, павел малков, госдума рф, андрей макаров, россия
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Госдума РФ, Андрей Макаров, Россия

Рязанская область получит 36 млн рублей на маркировку молочной продукции

© РИА Новости / Максим БлиновПокупательница в гипермаркете
Покупательница в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Покупательница в гипермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 8 дек – РИА Новости. Семь молочных компаний Рязанской области получат 36 миллионов рублей на модернизацию объектов и приобретение оборудования для внедрения обязательной маркировки продукции, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила направление в регион 36 миллионов рублей в 2023 году. Средства выделены на модернизацию объектов АПК (агропромышленного комплекса – ред.), а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что дополнительное финансирование получат компании "Ока-Река", "Вакинское Агро", "ТМЗ", агромолкомбинат "Рязанский", Вердовский молочный завод, "Гусь Молочный", "Старожиловский молочный комбинат".
Госдуме РФ неоднократно обсуждалась тема большого количества фальсифицированной молочной продукции. Маркировка – это дополнительный способ защиты потребителя от фальсификата. Новая мера поддержки поможет контролировать качество продукции, увеличит количество натурального молока. На молочном рынке нужен порядок. Люди должны быть уверены в безопасности и пользе продукта. А добросовестный производитель – получать поддержку за поставку качественной продукции", – приводятся в сообщении слова председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.
Как подчеркнул губернатор Рязанской области Павел Малков, АПК региона в последние годы демонстрирует значительный рост объемов производства молока, по этому показателю область постоянно входит в число регионов-лидеров ЦФО.
"Это стало возможным благодаря серьезным инвестициям в отрасль, поддержке государства, четко выстроенной и неукоснительно соблюдаемой технологии производства, серьезной селекционно-племенной работе наших специалистов. Необходимо строго контролировать качество – рязанская продукция должна иметь безупречную репутацию. Решению задачи помогут федеральные средства, которые производители получат для внедрения маркировки", – цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
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Рязанская областьРязанская областьПавел МалковГосдума РФАндрей МакаровРоссия
 
 
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