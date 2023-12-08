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Лукашенко и президент ОАЭ обсудили двустороннюю повестку - РИА Новости, 08.12.2023
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20:51 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/lukashenko-1914720533.html
Лукашенко и президент ОАЭ обсудили двустороннюю повестку
Лукашенко и президент ОАЭ обсудили двустороннюю повестку - РИА Новости, 08.12.2023
Лукашенко и президент ОАЭ обсудили двустороннюю повестку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в течение двух часов обсуждал с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T20:51
2023-12-08T20:51
в мире
белоруссия
александр лукашенко
оаэ
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в течение двух часов обсуждал с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном двустороннюю повестку, сообщил в пятницу Telegram-канал "Пул первого"."Нынешняя встреча глав государств проходила в личной резиденции президента Объединенных Арабских Эмиратов. Переговоры длились около двух часов. "Домашний, семейный формат" - именно так его определила приглашающая сторона. Во время переговоров Александр Лукашенко и Мухаммед бен Заид аль-Нахайян обсудили вопросы насыщенной двусторонней повестки", - говорится в сообщении. Напоминается, что еще в феврале, во время предыдущей встречи, главы государств договорились об углублении сотрудничества по ряду направлений. "Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты дали старт важным проектам, сегодня лидеры двух стран сверили часы по ходу их реализации. В прошлом году Объединенные Арабские Эмираты заняли третье место по общему объему вложенных в белорусскую экономику инвестиций. Между странами сложился высокий уровень политического диалога, что также подтверждается интенсивностью контактов на высшем и высоком уровнях", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что ОАЭ - основной торговый партнер Белоруссии среди арабских государств Залива, товарооборот между странами системно растет, показывая в последнее время внушительную динамику и результаты. Согласно сообщению, Лукашенко поблагодарил эмиратского коллегу за теплый прием и внимательное отношение к белорусской делегации. Судя по опубликованной агентством фотографии, на встрече также присутствовали старший и младший сыновья белорусского президента Виктор и Николай.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, оаэ
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, ОАЭ
Лукашенко и президент ОАЭ обсудили двустороннюю повестку

Лукашенко и президент ОАЭ около 2-х часов обсуждали двустороннюю повестку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в течение двух часов обсуждал с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном двустороннюю повестку, сообщил в пятницу Telegram-канал "Пул первого".
"Нынешняя встреча глав государств проходила в личной резиденции президента Объединенных Арабских Эмиратов. Переговоры длились около двух часов. "Домашний, семейный формат" - именно так его определила приглашающая сторона. Во время переговоров Александр Лукашенко и Мухаммед бен Заид аль-Нахайян обсудили вопросы насыщенной двусторонней повестки", - говорится в сообщении.
Напоминается, что еще в феврале, во время предыдущей встречи, главы государств договорились об углублении сотрудничества по ряду направлений. "Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты дали старт важным проектам, сегодня лидеры двух стран сверили часы по ходу их реализации. В прошлом году Объединенные Арабские Эмираты заняли третье место по общему объему вложенных в белорусскую экономику инвестиций. Между странами сложился высокий уровень политического диалога, что также подтверждается интенсивностью контактов на высшем и высоком уровнях", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ОАЭ - основной торговый партнер Белоруссии среди арабских государств Залива, товарооборот между странами системно растет, показывая в последнее время внушительную динамику и результаты.
Согласно сообщению, Лукашенко поблагодарил эмиратского коллегу за теплый прием и внимательное отношение к белорусской делегации.
Судя по опубликованной агентством фотографии, на встрече также присутствовали старший и младший сыновья белорусского президента Виктор и Николай.
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