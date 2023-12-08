https://ria.ru/20231208/leopardy-1914505728.html
Процесс воспитания котенка дальневосточного леопарда попал на видео
Процесс воспитания котенка дальневосточного леопарда попал на видео - РИА Новости, 08.12.2023
Процесс воспитания котенка дальневосточного леопарда попал на видео
Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморском крае запечатлела процесс воспитания котенка дальневосточного леопарда, сообщает учреждение в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T03:33
2023-12-08T03:33
2023-12-08T14:26
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморском крае запечатлела процесс воспитания котенка дальневосточного леопарда, сообщает учреждение в Telegram-канале."Видео с материнским воспитанием сделано поздним вечером, когда в лесу было уже темно. На них подросший котенок не дает своей матери отдохнуть после трудного дня, активно пытаясь вовлечь ее в игру. Но самка тактично оттолкнула задней лапой непоседливое чадо, после чего детеныш поспешил удалиться", — говорится в публикации.Специалисты уточнили, что котенку примерно восемь-десять месяцев. Это возраст, когда детеныши в играх отрабатывают силу укуса на сверстниках или родителях."Это помогает выстраивать правильные социальные взаимоотношения, и когда поведение детеныша становится слишком настойчивым и несвоевременным, родители могут отклонить контакт. Так детеныши учатся чувству такта в общении с социальным партнером. В данном случае мама очень мягко отклонила контакт с котенком, тем самым показав, что он должен уважать ее границы", — приводится комментарий сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерины Блидченко.Годовалые леопарды активно познают окружающий мир, начинают учиться охоте, много играют. В полтора года эти кошки начинают жить самостоятельно.В нацпарке добавили, что котята дальневосточного леопарда очень редко попадают в объективы фотоловушек благодаря осторожности их матерей. Самки стараются водить детенышей укромными тропами.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых хищников.
https://ria.ru/20231201/lvyata-1913229016.html
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приморский край, китай, россия, фгбу "земля леопарда", общество
Хорошие новости, Приморский край, Китай, Россия, ФГБУ "Земля леопарда", Общество
Процесс воспитания котенка дальневосточного леопарда попал на видео
В Приморье процесс воспитания самкой редкого леопарда ее котенка попал на видео
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости.
Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморском крае запечатлела процесс воспитания котенка дальневосточного леопарда, сообщает учреждение в Telegram-канале
.
"Видео с материнским воспитанием сделано поздним вечером, когда в лесу было уже темно. На них подросший котенок не дает своей матери отдохнуть после трудного дня, активно пытаясь вовлечь ее в игру. Но самка тактично оттолкнула задней лапой непоседливое чадо, после чего детеныш поспешил удалиться", — говорится в публикации.
Специалисты уточнили, что котенку примерно восемь-десять месяцев. Это возраст, когда детеныши в играх отрабатывают силу укуса на сверстниках или родителях.
"Это помогает выстраивать правильные социальные взаимоотношения, и когда поведение детеныша становится слишком настойчивым и несвоевременным, родители могут отклонить контакт. Так детеныши учатся чувству такта в общении с социальным партнером. В данном случае мама очень мягко отклонила контакт с котенком, тем самым показав, что он должен уважать ее границы", — приводится комментарий сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда
" Екатерины Блидченко.
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Годовалые леопарды активно познают окружающий мир, начинают учиться охоте, много играют. В полтора года эти кошки начинают жить самостоятельно.
В нацпарке добавили, что котята дальневосточного леопарда очень редко попадают в объективы фотоловушек благодаря осторожности их матерей. Самки стараются водить детенышей укромными тропами.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края
, а также на небольшом участке Китая
, граничащем с Россией
. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых хищников.
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