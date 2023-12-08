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"Атомфлот" рассказал о строительстве сверхмощного атомного ледокола - РИА Новости, 08.12.2023
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18:21 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/ledokol-1914688413.html
"Атомфлот" рассказал о строительстве сверхмощного атомного ледокола
"Атомфлот" рассказал о строительстве сверхмощного атомного ледокола - РИА Новости, 08.12.2023
"Атомфлот" рассказал о строительстве сверхмощного атомного ледокола
Строительство сверхмощного головного атомного ледокола проекта 10510 "Россия" идет по графику, который согласован с судостроительным заводом, сообщил... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:21
2023-12-08T18:21
атомфлот
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Строительство сверхмощного головного атомного ледокола проекта 10510 "Россия" идет по графику, который согласован с судостроительным заводом, сообщил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица. "По строительству ледокола "Лидер" под названием "Россия", который строится на Дальнем Востоке, техническая готовность 11%. Сейчас мы идем в графике строительства, который у нас подписан со "Звездой". Никаких отклонений пока мы не наблюдаем... Этот график согласован с заводом", - сказал он на XIII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее". Согласно материалам ФГУП "Атомфлот", спуск на воду ледокола планируется в сентябре 2025 года, подписание приемного акта - в декабре 2027 года.
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атомфлот, россия
Атомфлот, Россия
"Атомфлот" рассказал о строительстве сверхмощного атомного ледокола

"Атомфлот": строительство атомного ледокола "Россия" идет по графику

© РИА Новости / Виталий НеварГосударственный флаг РФ
Государственный флаг РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
Государственный флаг РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Строительство сверхмощного головного атомного ледокола проекта 10510 "Россия" идет по графику, который согласован с судостроительным заводом, сообщил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица.
"По строительству ледокола "Лидер" под названием "Россия", который строится на Дальнем Востоке, техническая готовность 11%. Сейчас мы идем в графике строительства, который у нас подписан со "Звездой". Никаких отклонений пока мы не наблюдаем... Этот график согласован с заводом", - сказал он на XIII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".
Согласно материалам ФГУП "Атомфлот", спуск на воду ледокола планируется в сентябре 2025 года, подписание приемного акта - в декабре 2027 года.
Росатом изготовил десятый реактор РИТМ-200 для серии универсальных атомных ледоколов - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
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5 декабря, 17:59
 
АтомфлотРоссия
 
 
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