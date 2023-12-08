https://ria.ru/20231208/ledokol-1914688413.html

"Атомфлот" рассказал о строительстве сверхмощного атомного ледокола

"Атомфлот" рассказал о строительстве сверхмощного атомного ледокола - РИА Новости, 08.12.2023

"Атомфлот" рассказал о строительстве сверхмощного атомного ледокола

Строительство сверхмощного головного атомного ледокола проекта 10510 "Россия" идет по графику, который согласован с судостроительным заводом, сообщил... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:21

2023-12-08T18:21

2023-12-08T18:21

атомфлот

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Строительство сверхмощного головного атомного ледокола проекта 10510 "Россия" идет по графику, который согласован с судостроительным заводом, сообщил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица. "По строительству ледокола "Лидер" под названием "Россия", который строится на Дальнем Востоке, техническая готовность 11%. Сейчас мы идем в графике строительства, который у нас подписан со "Звездой". Никаких отклонений пока мы не наблюдаем... Этот график согласован с заводом", - сказал он на XIII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее". Согласно материалам ФГУП "Атомфлот", спуск на воду ледокола планируется в сентябре 2025 года, подписание приемного акта - в декабре 2027 года.

https://ria.ru/20231205/reaktor-1913958134.html

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2023

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атомфлот, россия