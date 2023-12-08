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Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование" - РИА Новости, 08.12.2023
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10:23 08.12.2023 (обновлено: 11:56 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/laureat-1914533132.html
Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование"
Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование" - РИА Новости, 08.12.2023
Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование"
Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики стала лауреатом национальной премии "ПРО Образование-2023" в номинации "Лучший материал о... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:23
2023-12-08T11:56
образование - общество
новости агентства
александр джеус
наталья тюрина
миа "россия сегодня"
москва
юнкоры россии сегодня
орленок (детский центр)
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Москва, 8 дек — РИА Новости. Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики стала лауреатом национальной премии "ПРО Образование-2023" в номинации "Лучший материал о детско-юношеских и молодежных объединениях и движениях". Это совместный просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня" и Всероссийского детского центра "Орленок"."Орлёнок" представил на конкурс страницу ВКонтакте образовательной программы "Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики", участниками которой становятся ребята, увлекающиеся сферой медиа. Совместно с педагогами они создают разнообразный контент, в том числе ведут страницу в социальной сети. Здесь можно найти массу интересной и важной информации: советы по созданию интересного контента, подкастов с известными гостями Центра, репортажей дня и календаря событий. Одна из самых интересных, на мой взгляд, рубрика #Детидетям, где ребята делятся со сверстниками своим опытом", – рассказал директор ВДЦ "Орлёнок" Александр Джеус.За два года в Медиалаборатории прошли подготовку более 3000 тысяч школьников."Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики — наш флагманский молодежный проект. Здесь мы вместе с ребятами создаем новые инновационные медиапродукты и готовим профессионалов, которые придут в российскую журналистику уже завтра. Особенно приятно получить этот знак признания в канун десятилетия медиагруппы", — отметила начальник Управления проектов в области образования медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина."Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.
https://ria.ru/20231207/konkurs-1914483652.html
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РИА Новости
1
5
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96
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образование - общество, новости агентства, александр джеус, наталья тюрина, миа "россия сегодня", москва, юнкоры россии сегодня, орленок (детский центр), социальный навигатор
Образование - Общество, Новости агентства, Александр Джеус, Наталья Тюрина, МИА "Россия сегодня", Москва, Юнкоры России сегодня, Орленок (детский центр), Социальный навигатор
Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование"

Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование-2023"

© РИА НовостиМедиалаборатория инновационной патриотической журналистики
Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики
© РИА Новости
Читать ria.ru в
Москва, 8 дек — РИА Новости. Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики стала лауреатом национальной премии "ПРО Образование-2023" в номинации "Лучший материал о детско-юношеских и молодежных объединениях и движениях". Это совместный просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня" и Всероссийского детского центра "Орленок".
"Орлёнок" представил на конкурс страницу ВКонтакте образовательной программы "Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики", участниками которой становятся ребята, увлекающиеся сферой медиа. Совместно с педагогами они создают разнообразный контент, в том числе ведут страницу в социальной сети. Здесь можно найти массу интересной и важной информации: советы по созданию интересного контента, подкастов с известными гостями Центра, репортажей дня и календаря событий. Одна из самых интересных, на мой взгляд, рубрика #Детидетям, где ребята делятся со сверстниками своим опытом", – рассказал директор ВДЦ "Орлёнок" Александр Джеус.
Вручение премии ПРО Образование – 2023 руководителю проекта Социальный навигатор Наталье Тюриной
Сотрудников "России сегодня" наградили на конкурсе "ПРО Образование"
Вчера, 20:58
За два года в Медиалаборатории прошли подготовку более 3000 тысяч школьников.
«
"Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики — наш флагманский молодежный проект. Здесь мы вместе с ребятами создаем новые инновационные медиапродукты и готовим профессионалов, которые придут в российскую журналистику уже завтра. Особенно приятно получить этот знак признания в канун десятилетия медиагруппы", — отметила начальник Управления проектов в области образования медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
"Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
"Россия сегодня" участвует в работе Всемирного медиа-саммита в Гуаньчжоу
3 декабря, 15:34
 
Образование - ОбществоНовости агентстваАлександр ДжеусНаталья ТюринаМИА "Россия сегодня"МоскваЮнкоры России сегодняОрленок (детский центр)Социальный навигатор
 
 
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