https://ria.ru/20231208/laureat-1914533132.html

Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование"

Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование" - РИА Новости, 08.12.2023

Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование"

Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики стала лауреатом национальной премии "ПРО Образование-2023" в номинации "Лучший материал о... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:23

2023-12-08T10:23

2023-12-08T11:56

образование - общество

новости агентства

александр джеус

наталья тюрина

миа "россия сегодня"

москва

юнкоры россии сегодня

орленок (детский центр)

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Москва, 8 дек — РИА Новости. Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики стала лауреатом национальной премии "ПРО Образование-2023" в номинации "Лучший материал о детско-юношеских и молодежных объединениях и движениях". Это совместный просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня" и Всероссийского детского центра "Орленок"."Орлёнок" представил на конкурс страницу ВКонтакте образовательной программы "Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики", участниками которой становятся ребята, увлекающиеся сферой медиа. Совместно с педагогами они создают разнообразный контент, в том числе ведут страницу в социальной сети. Здесь можно найти массу интересной и важной информации: советы по созданию интересного контента, подкастов с известными гостями Центра, репортажей дня и календаря событий. Одна из самых интересных, на мой взгляд, рубрика #Детидетям, где ребята делятся со сверстниками своим опытом", – рассказал директор ВДЦ "Орлёнок" Александр Джеус.За два года в Медиалаборатории прошли подготовку более 3000 тысяч школьников."Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики — наш флагманский молодежный проект. Здесь мы вместе с ребятами создаем новые инновационные медиапродукты и готовим профессионалов, которые придут в российскую журналистику уже завтра. Особенно приятно получить этот знак признания в канун десятилетия медиагруппы", — отметила начальник Управления проектов в области образования медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина."Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.

https://ria.ru/20231207/konkurs-1914483652.html

https://radiosputnik.ru/20231203/media-sammit-1913463433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование - общество, новости агентства, александр джеус, наталья тюрина, миа "россия сегодня", москва, юнкоры россии сегодня, орленок (детский центр), социальный навигатор