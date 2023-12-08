Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование"
Медиалаборатория "России сегодня" стала лауреатом "ПРО Образование-2023"
© РИА НовостиМедиалаборатория инновационной патриотической журналистики
© РИА Новости
Москва, 8 дек — РИА Новости. Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики стала лауреатом национальной премии "ПРО Образование-2023" в номинации "Лучший материал о детско-юношеских и молодежных объединениях и движениях". Это совместный просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня" и Всероссийского детского центра "Орленок".
"Орлёнок" представил на конкурс страницу ВКонтакте образовательной программы "Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики", участниками которой становятся ребята, увлекающиеся сферой медиа. Совместно с педагогами они создают разнообразный контент, в том числе ведут страницу в социальной сети. Здесь можно найти массу интересной и важной информации: советы по созданию интересного контента, подкастов с известными гостями Центра, репортажей дня и календаря событий. Одна из самых интересных, на мой взгляд, рубрика #Детидетям, где ребята делятся со сверстниками своим опытом", – рассказал директор ВДЦ "Орлёнок" Александр Джеус.
За два года в Медиалаборатории прошли подготовку более 3000 тысяч школьников.
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"Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики — наш флагманский молодежный проект. Здесь мы вместе с ребятами создаем новые инновационные медиапродукты и готовим профессионалов, которые придут в российскую журналистику уже завтра. Особенно приятно получить этот знак признания в канун десятилетия медиагруппы", — отметила начальник Управления проектов в области образования медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
"Медиалаборатория" — совместный просветительский проект для российских и зарубежных школьников в возрасте 14-16 лет. Участники проекта смогут узнать о российских инновациях в сфере медиа и журналистики данных, освоить новые медиаформаты — от создания лонгридов и инфографики до записи подкастов, попробовать себя в роли фоторепортеров и блогеров социальных сетей. Ведущими очных и дистанционных мастер-классов, семинаров и паблик-токов станут эксперты медиагруппы "Россия сегодня" — журналисты, аналитики, фоторепортеры, дизайнеры и пиар-технологи.