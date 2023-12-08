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СМИ: Израиль согласился открыть КПП "Керем-Шалом" на границе с Газой - РИА Новости, 08.12.2023
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12:29 08.12.2023 (обновлено: 12:35 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/kpp-1914570846.html
СМИ: Израиль согласился открыть КПП "Керем-Шалом" на границе с Газой
СМИ: Израиль согласился открыть КПП "Керем-Шалом" на границе с Газой - РИА Новости, 08.12.2023
СМИ: Израиль согласился открыть КПП "Керем-Шалом" на границе с Газой
Израиль дал согласие на открытие контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом", расположенного на стыке границ Египта, Израиля и сектора Газа, для досмотра и... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:29
2023-12-08T12:35
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
в мире
египет
nbc
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Израиль дал согласие на открытие контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом", расположенного на стыке границ Египта, Израиля и сектора Газа, для досмотра и проверки гуманитарной помощи, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.В четверг заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что позитивные знаки указывают на то, что КПП "Керем-Шалом" может открыться в скором времени для доставки гуманитарной помощи. Позднее египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники сообщал, что ведется подготовка к открытию КПП в ближайшие дни."Израиль согласился открыть КПП "Керем-Шалом" в сторону сектора Газа для досмотра и проверки гуманитарной помощи", - приводит телеканал слова чиновника.Как сообщил американский чиновник, открытие КПП было согласовано по запросу США."Это важный шаг, и мы продолжим поддерживать связь с нашими израильскими коллегами, чтобы обеспечить его реализацию", - заявил чиновник.На данный момент КПП "Рафах" в Египте является единственным погранпереходом с сектором Газа. Первого ноября иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из палестинского анклава. Гуманитарная помощь поступает только через этот КПП.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, египет, nbc, сша
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире, Египет, NBC, США
СМИ: Израиль согласился открыть КПП "Керем-Шалом" на границе с Газой

NBC: Израиль согласился открыть КПП "Керем-Шалом" на границе с Газой и Египтом

© AP Photo / Adel HanaГрузовой переход "Керем-Шалом"
Грузовой переход Керем-Шалом - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Adel Hana
Грузовой переход "Керем-Шалом". Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Израиль дал согласие на открытие контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом", расположенного на стыке границ Египта, Израиля и сектора Газа, для досмотра и проверки гуманитарной помощи, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
В четверг заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что позитивные знаки указывают на то, что КПП "Керем-Шалом" может открыться в скором времени для доставки гуманитарной помощи. Позднее египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники сообщал, что ведется подготовка к открытию КПП в ближайшие дни.
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"Израиль согласился открыть КПП "Керем-Шалом" в сторону сектора Газа для досмотра и проверки гуманитарной помощи", - приводит телеканал слова чиновника.
Как сообщил американский чиновник, открытие КПП было согласовано по запросу США.
"Это важный шаг, и мы продолжим поддерживать связь с нашими израильскими коллегами, чтобы обеспечить его реализацию", - заявил чиновник.
На данный момент КПП "Рафах" в Египте является единственным погранпереходом с сектором Газа. Первого ноября иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из палестинского анклава. Гуманитарная помощь поступает только через этот КПП.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВ миреЕгипетNBCСША
 
 
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