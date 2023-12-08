https://ria.ru/20231208/kpp-1914570846.html

СМИ: Израиль согласился открыть КПП "Керем-Шалом" на границе с Газой

СМИ: Израиль согласился открыть КПП "Керем-Шалом" на границе с Газой - РИА Новости, 08.12.2023

СМИ: Израиль согласился открыть КПП "Керем-Шалом" на границе с Газой

Израиль дал согласие на открытие контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом", расположенного на стыке границ Египта, Израиля и сектора Газа, для досмотра и... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:29

2023-12-08T12:29

2023-12-08T12:35

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Израиль дал согласие на открытие контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом", расположенного на стыке границ Египта, Израиля и сектора Газа, для досмотра и проверки гуманитарной помощи, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.В четверг заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что позитивные знаки указывают на то, что КПП "Керем-Шалом" может открыться в скором времени для доставки гуманитарной помощи. Позднее египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники сообщал, что ведется подготовка к открытию КПП в ближайшие дни."Израиль согласился открыть КПП "Керем-Шалом" в сторону сектора Газа для досмотра и проверки гуманитарной помощи", - приводит телеканал слова чиновника.Как сообщил американский чиновник, открытие КПП было согласовано по запросу США."Это важный шаг, и мы продолжим поддерживать связь с нашими израильскими коллегами, чтобы обеспечить его реализацию", - заявил чиновник.На данный момент КПП "Рафах" в Египте является единственным погранпереходом с сектором Газа. Первого ноября иностранные граждане получили возможность покинуть охваченный боями сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из палестинского анклава. Гуманитарная помощь поступает только через этот КПП.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, египет, nbc, сша