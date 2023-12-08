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Памфилова рассказала о системе тотального контроля на выборах в России
Памфилова рассказала о системе тотального контроля на выборах в России - РИА Новости, 08.12.2023
Памфилова рассказала о системе тотального контроля на выборах в России
В мире нет аналогов такого тотального общественно-политического контроля, как на выборах в России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:07
2023-12-08T13:07
2023-12-08T13:07
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В мире нет аналогов такого тотального общественно-политического контроля, как на выборах в России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Аналогов в мире такого тотального контроля общественно-политического нет, просто нет. И, тем не менее, мы считаем важным сделать дополнительную степень защиты", - сказала Памфилова на первом заседании ЦИК после объявления даты президентских выборов-2024. Глава ЦИК также сообщила о четырехступенчатом контроле, который применяется на выборах в России. "У нас четырехступенчатая система контроля, первая ступень контроля – это сам принцип формирования комиссий, которые состоят из представителей разных партий, общественных движений, которые внутри профессии уже друг друга контролируют... Это партийный контроль, это общественный контроль и еще видеонаблюдение", - добавила Памфилова. Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
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политика, элла памфилова, совет федерации рф, цик рф
Политика, Элла Памфилова, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Памфилова рассказала о системе тотального контроля на выборах в России
Памфилова заявила об отсутствии аналогов российской системы контроля на выборах
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В мире нет аналогов такого тотального общественно-политического контроля, как на выборах в России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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"Аналогов в мире такого тотального контроля общественно-политического нет, просто нет. И, тем не менее, мы считаем важным сделать дополнительную степень защиты", - сказала Памфилова на первом заседании ЦИК после объявления даты президентских выборов-2024.
Глава ЦИК также сообщила о четырехступенчатом контроле, который применяется на выборах в России.
"У нас четырехступенчатая система контроля, первая ступень контроля – это сам принцип формирования комиссий, которые состоят из представителей разных партий, общественных движений, которые внутри профессии уже друг друга контролируют... Это партийный контроль, это общественный контроль и еще видеонаблюдение", - добавила Памфилова.
Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации
назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
Памфилова рассказала о последствиях вскрытия сейф-пакетов на выборах