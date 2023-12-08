https://ria.ru/20231208/konflikt-1914711557.html

После гумпаузы Израиль начал более кровопролитную фазу, заявил Полянский

После гумпаузы Израиль начал более кровопролитную фазу, заявил Полянский - РИА Новости, 08.12.2023

После гумпаузы Израиль начал более кровопролитную фазу, заявил Полянский

После гуманитарной паузы Израиль при поддержке США перешел к более кровопролитной фазе операции в секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:46

2023-12-08T19:46

2023-12-08T19:46

в мире

израиль

дмитрий полянский

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

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ООН, 8 дек – РИА Новости. После гуманитарной паузы Израиль при поддержке США перешел к более кровопролитной фазе операции в секторе Газа, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Ранее Россия выступала за принятие резолюции с требованием к прекращению огня в секторе Газа. Однако СБ ООН принял резолюцию лишь о гуманитарных паузах. "Не будет преувеличением сказать, что сейчас настал своего рода "момент истины". Нас почти два месяца убеждали, что самое главное, самое срочное, самое насущное, что должен сделать Совет – это призвать к гуманитарным паузам. Нам говорили, что это, в отличие от прекращения огня, якобы "достижимая" и реалистичная цель. На все вопросы, как же будет обеспечиваться выполнение этого призыва, мы получали ответ, что гуманитарные агентства "на земле" сами разберутся", - сказал Полянский. По его словам, гуманитарная пауза действительно была. Однако, как заявил дипломат, она не имела никакого отношения к принятой резолюции СБ 2712. "Данная пауза и освобождение нескольких десятков заложников и палестинских заключенных стали результатом договоренностей региональных посредников с ХАМАС и Израилем, соблюдение которых, естественно, никем не контролировалось. Никакого политического значения данная гумпауза также не имела – стороны действительно получили передышку, реализовали свои тактические задачи, а дальше Израиль при активной поддержке США перешел к новой, еще более кровопролитной фазе своей наземной операции в Газе", – подчеркнул Полянский.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, израиль, дмитрий полянский, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон