Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал об опасности QR-кодов - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/kod-1914666157.html
Эксперт рассказал об опасности QR-кодов
Эксперт рассказал об опасности QR-кодов - РИА Новости, 08.12.2023
Эксперт рассказал об опасности QR-кодов
Основная угроза QR-кодов заключается в том, что ссылка в них до последнего скрыта от пользователей - она может вести на фишинговый или мошеннический ресурс,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:14
2023-12-08T17:14
общество
технологии
москва
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788335445_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_ef208f168f9e7fe9e1587e39b61f0dc4.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Основная угроза QR-кодов заключается в том, что ссылка в них до последнего скрыта от пользователей - она может вести на фишинговый или мошеннический ресурс, форму для оплаты, вредоносный файл, рассказал РИА Новости руководитель группы CERT-F.A.C.C.T. по защите от фишинга Иван Лебедев. "QR-коды могут содержать абсолютно любую ссылку, которая до последнего момента скрыта от пользователя. Ссылка может вести на фишинговый или мошеннический ресурс, форму для оплаты, вредоносный файл. В этом и заключается основная угроза", - сказал Лебедев. Риски повышаются, потому что QR-коды уже давно используются для обмена информацией и контактами, оплаты покупок и чаевых. "Так, например, злоумышленники клеили на шеринговые самокаты фейковые QR-коды", - напомнил эксперт. Лебедев также рассказал, в случаях с QR-кодами нужно использовать те же правила безопасности, как и с обычными ссылками. А именно - не сканировать встреченные где-либо подозрительные QR-коды, либо полученные от неизвестных отправителей; внимательно изучать ссылки, подтверждения, которые появляются в смартфоне после сканирования. Также не стоит платить через QR-код в сомнительных заведениях. Ранее в пятницу издание РБК со ссылкой на факсограмму департамента СМИ и рекламы Москвы сообщило о том, что столичные власти запретили использовать QR-коды на билбордах, остановках общественного транспорта и других конструкциях. Это обусловлено тем, что QR-код, работающий как ссылка на интернет-ресурс, содержащий различный и возможный к изменению контент, может содержать информацию, нарушающую закон "О рекламе".
https://ria.ru/20231208/siluanov-1914655355.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788335445_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_33750fdddb48729fd3370e97802f0186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, москва, рбк (медиагруппа)
Общество, Технологии, Москва, РБК (медиагруппа)
Эксперт рассказал об опасности QR-кодов

Лебедев: QR-коды опасны тем, что ссылка в них до последнего скрыта от человека

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Проверка QR-кода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Основная угроза QR-кодов заключается в том, что ссылка в них до последнего скрыта от пользователей - она может вести на фишинговый или мошеннический ресурс, форму для оплаты, вредоносный файл, рассказал РИА Новости руководитель группы CERT-F.A.C.C.T. по защите от фишинга Иван Лебедев.
«
"QR-коды могут содержать абсолютно любую ссылку, которая до последнего момента скрыта от пользователя. Ссылка может вести на фишинговый или мошеннический ресурс, форму для оплаты, вредоносный файл. В этом и заключается основная угроза", - сказал Лебедев.
Риски повышаются, потому что QR-коды уже давно используются для обмена информацией и контактами, оплаты покупок и чаевых. "Так, например, злоумышленники клеили на шеринговые самокаты фейковые QR-коды", - напомнил эксперт.
Лебедев также рассказал, в случаях с QR-кодами нужно использовать те же правила безопасности, как и с обычными ссылками. А именно - не сканировать встреченные где-либо подозрительные QR-коды, либо полученные от неизвестных отправителей; внимательно изучать ссылки, подтверждения, которые появляются в смартфоне после сканирования. Также не стоит платить через QR-код в сомнительных заведениях.
Ранее в пятницу издание РБК со ссылкой на факсограмму департамента СМИ и рекламы Москвы сообщило о том, что столичные власти запретили использовать QR-коды на билбордах, остановках общественного транспорта и других конструкциях. Это обусловлено тем, что QR-код, работающий как ссылка на интернет-ресурс, содержащий различный и возможный к изменению контент, может содержать информацию, нарушающую закон "О рекламе".
Лекция министра финансов России Антона Силуанова на выставке Россия. 8 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Силуанов рассказал о преимуществах создания стейблкоина БРИКС
16:33
 
ОбществоТехнологииМоскваРБК (медиагруппа)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала