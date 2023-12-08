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Посольство Китая в России снизило сборы за выдачу виз - РИА Новости, 08.12.2023
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Туризм
 
15:35 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/kitay-1914633840.html
Посольство Китая в России снизило сборы за выдачу виз
Посольство Китая в России снизило сборы за выдачу виз - РИА Новости, 08.12.2023
Посольство Китая в России снизило сборы за выдачу виз
Китайская виза временно станет на четверть дешевле, сообщает консульство КНР. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:35
2023-12-08T15:35
туризм
туризм
новости - туризм
китай
россия
визы
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Китайская виза временно станет на четверть дешевле, сообщает консульство КНР.С 11 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года посольство Китая в России будет взимать с заявителей сбор на 25 процентов меньше.За заявку на однократное разрешение на въезд россиянам нужно будет заплатить 2,5 тысячи рублей, двукратное – пять тысяч рублей, а многократное – 7,4 тысячи рублей.Обращения на получение визы, которые были поданы до 11 декабря, будут обрабатываться по прежним правилам.
https://ria.ru/20231207/vizy-1914358551.html
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туризм, новости - туризм, китай, россия, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, Визы
Посольство Китая в России снизило сборы за выдачу виз

Посольство Китая в России на четверть снизило сборы за выдачу виз

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкЖенщина в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке
Женщина в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Татьяна Меель
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Китайская виза временно станет на четверть дешевле, сообщает консульство КНР.
С 11 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года посольство Китая в России будет взимать с заявителей сбор на 25 процентов меньше.
За заявку на однократное разрешение на въезд россиянам нужно будет заплатить 2,5 тысячи рублей, двукратное – пять тысяч рублей, а многократное – 7,4 тысячи рублей.
Обращения на получение визы, которые были поданы до 11 декабря, будут обрабатываться по прежним правилам.
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