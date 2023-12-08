https://ria.ru/20231208/kitay-1914633840.html
Посольство Китая в России снизило сборы за выдачу виз
Посольство Китая в России снизило сборы за выдачу виз - РИА Новости, 08.12.2023
Посольство Китая в России снизило сборы за выдачу виз
Китайская виза временно станет на четверть дешевле, сообщает консульство КНР. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:35
2023-12-08T15:35
2023-12-08T15:35
туризм
туризм
новости - туризм
китай
россия
визы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861797601_0:339:3037:2047_1920x0_80_0_0_dc7c12744826cce1a8dea1d3c2d28ada.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Китайская виза временно станет на четверть дешевле, сообщает консульство КНР.С 11 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года посольство Китая в России будет взимать с заявителей сбор на 25 процентов меньше.За заявку на однократное разрешение на въезд россиянам нужно будет заплатить 2,5 тысячи рублей, двукратное – пять тысяч рублей, а многократное – 7,4 тысячи рублей.Обращения на получение визы, которые были поданы до 11 декабря, будут обрабатываться по прежним правилам.
https://ria.ru/20231207/vizy-1914358551.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861797601_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_5b7a86d1d08764552c0288937d506f21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, китай, россия, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, Визы
Посольство Китая в России снизило сборы за выдачу виз
Посольство Китая в России на четверть снизило сборы за выдачу виз
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Китайская виза временно станет на четверть дешевле, сообщает
консульство КНР.
С 11 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года посольство Китая в России будет взимать с заявителей сбор на 25 процентов меньше.
За заявку на однократное разрешение на въезд россиянам нужно будет заплатить 2,5 тысячи рублей, двукратное – пять тысяч рублей, а многократное – 7,4 тысячи рублей.
Обращения на получение визы, которые были поданы до 11 декабря, будут обрабатываться по прежним правилам.
Министерство туризма Индонезии предложило отменить визы для россиян