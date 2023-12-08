https://ria.ru/20231208/kitay-1914633840.html

Посольство Китая в России снизило сборы за выдачу виз

Посольство Китая в России снизило сборы за выдачу виз - РИА Новости, 08.12.2023

Посольство Китая в России снизило сборы за выдачу виз

Китайская виза временно станет на четверть дешевле, сообщает консульство КНР. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:35

2023-12-08T15:35

2023-12-08T15:35

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визы

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Китайская виза временно станет на четверть дешевле, сообщает консульство КНР.С 11 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года посольство Китая в России будет взимать с заявителей сбор на 25 процентов меньше.За заявку на однократное разрешение на въезд россиянам нужно будет заплатить 2,5 тысячи рублей, двукратное – пять тысяч рублей, а многократное – 7,4 тысячи рублей.Обращения на получение визы, которые были поданы до 11 декабря, будут обрабатываться по прежним правилам.

https://ria.ru/20231207/vizy-1914358551.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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