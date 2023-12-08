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Известный американский писатель опозорился из-за слов про "любовь" Путина
Известный американский писатель опозорился из-за слов про "любовь" Путина - РИА Новости, 08.12.2023
Известный американский писатель опозорился из-за слов про "любовь" Путина
Пользователи соцсети X осудили высказывание писателя Стивена Кинга о том, что президент России Владимир Путин "любит" республиканцев за отказ от поддержки... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T04:11
2023-12-08T04:11
2023-12-08T04:11
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X осудили высказывание писателя Стивена Кинга о том, что президент России Владимир Путин "любит" республиканцев за отказ от поддержки Киева."Если Стивен Кинг так любит Украину, то он должен поехать туда. Америке нужно заботиться о самой себе", — высказался Paul A. Szypula."Украина не заслуживает и доллара, пока наши границы не обезопасят и не закроют", — написал Agent X."Ты случайно не готовишься к отъезду из страны?" — съязвил JEREMIAH THE GREAT MAGADONIAN."Стивен Кинг, наверное, один из многих, кто получает прибыль от спонсирования Украины", — предположил bryan."Пиши себе свои книги, оставь это дело взрослым", — прокомментировал OddTodd.Стивен Кинг — известный писатель и автор многочисленных романов в жанре ужасов. По его произведениям сняли блокбастеры "Оно", "Кладбище домашних животных", "Сияние", "Побег из Шоушенка" и многие другие.
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Киев, Украина, Америка, Стивен Кинг, В мире