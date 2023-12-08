https://ria.ru/20231208/kiev-1914721978.html
В Киеве затопило несколько станций в метро
В Киеве затопило несколько станций в метро - РИА Новости, 08.12.2023
В Киеве затопило несколько станций в метро
В Киеве несколько станций метро затопило из-за разгерметизации, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на городскую военную администрацию. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T20:57
2023-12-08T20:57
2023-12-08T21:37
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Киеве несколько станций метро затопило из-за разгерметизации, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на городскую военную администрацию."В Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей ветки — от "Демеевской" до "Теремков", — говорится в материале.Уточняется, что после подтопления произошло смещение грунта, что грозит устойчивости туннельных сооружений вплоть до их обвала. Ремонтные работы могут занять до полугода. На место происшествия прибыл мэр города Виталий Кличко. В прямом эфире он показал пострадавший участок линии метро.
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в мире, киев, виталий кличко
В мире, Киев, Виталий Кличко
В Киеве затопило несколько станций в метро
В Киеве затопило несколько станций метро на синей ветке, их закрыли