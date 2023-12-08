https://ria.ru/20231208/kianu-1914668672.html
Неизвестные в масках проникли в дом Киану Ривза и украли оружие, пишут СМИ
Неизвестные в масках проникли в дом Киану Ривза и украли оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
Неизвестные в масках проникли в дом Киану Ривза и украли оружие, пишут СМИ
Грабители проникли в дом актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:22
2023-12-08T17:22
2023-12-08T17:42
культура
в мире
лос-анджелес
киану ривз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41234/76/412347667_0:409:1930:1495_1920x0_80_0_0_4d59f74f48a4dbb58923af599a61b4be.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Грабители проникли в дом актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как сообщается, вечером в среду полиция Лос-Анджелеса приехала к дому звезды после анонимного звонка, однако на месте никого не обнаружила. Через несколько часов в доме сработала сигнализация, после чего полицейские снова приехали к дому Ривза и получилт кадры с камеры видеонаблюдения, на которых несколько мужчин в лыжных масках разбивают окно и проникают в дом. Неизвестные украли огнестрельное оружие и скрылись, сообщил портал со ссылкой на источники в полиции. "Грабители в лыжных масках проникли в его дом (Киану Ривза - ред.) и скрылись до приезда полиции", - сообщил портал со ссылкой на источники. Киану Ривза на тот момент не было дома, уточняет TMZ. Неизвестно, украдено ли что-то кроме оружия, отмечает портал. Полиция выясняет, был ли первый звонок сделан кем-то, изучавшим возможность проникновения в дом, намеренно. В 2014 году два грабителя также пытались проникнуть в дом Ривза, а в этом году актер сообщал о следящем за ним у его дома человеке. Киану Чарльз Ривз - канадский актер, наиболее известный ролями в киносериях "Билл и Тед", "Матрица", "Джон Уик", а также в фильмах "Адвокат Дьявола", "Константин: Повелитель тьмы", "47 ронинов", "Сладкий ноябрь". В 2005 году Ривз получил звезду на голливудской Аллее славы, также является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка.
https://ria.ru/20231207/akter-1914437791.html
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41234/76/412347667_0:228:1930:1676_1920x0_80_0_0_f2e7bc5948b87a1f8ebe2a82fa784e7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес, киану ривз
Культура, В мире, Лос-Анджелес, Киану Ривз
Неизвестные в масках проникли в дом Киану Ривза и украли оружие, пишут СМИ
TMZ: грабители проникли в дом актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Грабители проникли в дом актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе, сообщил портал TMZ
со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как сообщается, вечером в среду полиция Лос-Анджелеса приехала к дому звезды после анонимного звонка, однако на месте никого не обнаружила. Через несколько часов в доме сработала сигнализация, после чего полицейские снова приехали к дому Ривза и получилт кадры с камеры видеонаблюдения, на которых несколько мужчин в лыжных масках разбивают окно и проникают в дом. Неизвестные украли огнестрельное оружие и скрылись, сообщил портал со ссылкой на источники в полиции.
«
"Грабители в лыжных масках проникли в его дом (Киану Ривза - ред.) и скрылись до приезда полиции", - сообщил портал со ссылкой на источники.
Киану Ривза на тот момент не было дома, уточняет TMZ. Неизвестно, украдено ли что-то кроме оружия, отмечает портал. Полиция выясняет, был ли первый звонок сделан кем-то, изучавшим возможность проникновения в дом, намеренно.
В 2014 году два грабителя также пытались проникнуть в дом Ривза, а в этом году актер сообщал о следящем за ним у его дома человеке.
Киану Чарльз Ривз - канадский актер, наиболее известный ролями в киносериях "Билл и Тед", "Матрица", "Джон Уик", а также в фильмах "Адвокат Дьявола", "Константин: Повелитель тьмы", "47 ронинов", "Сладкий ноябрь". В 2005 году Ривз получил звезду на голливудской Аллее славы, также является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка.
Умер актер, сыгравший в сериале "Острые козырьки"