https://ria.ru/20231208/kianu-1914668672.html

Неизвестные в масках проникли в дом Киану Ривза и украли оружие, пишут СМИ

Неизвестные в масках проникли в дом Киану Ривза и украли оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2023

Неизвестные в масках проникли в дом Киану Ривза и украли оружие, пишут СМИ

Грабители проникли в дом актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:22

2023-12-08T17:22

2023-12-08T17:42

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Грабители проникли в дом актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как сообщается, вечером в среду полиция Лос-Анджелеса приехала к дому звезды после анонимного звонка, однако на месте никого не обнаружила. Через несколько часов в доме сработала сигнализация, после чего полицейские снова приехали к дому Ривза и получилт кадры с камеры видеонаблюдения, на которых несколько мужчин в лыжных масках разбивают окно и проникают в дом. Неизвестные украли огнестрельное оружие и скрылись, сообщил портал со ссылкой на источники в полиции. "Грабители в лыжных масках проникли в его дом (Киану Ривза - ред.) и скрылись до приезда полиции", - сообщил портал со ссылкой на источники. Киану Ривза на тот момент не было дома, уточняет TMZ. Неизвестно, украдено ли что-то кроме оружия, отмечает портал. Полиция выясняет, был ли первый звонок сделан кем-то, изучавшим возможность проникновения в дом, намеренно. В 2014 году два грабителя также пытались проникнуть в дом Ривза, а в этом году актер сообщал о следящем за ним у его дома человеке. Киану Чарльз Ривз - канадский актер, наиболее известный ролями в киносериях "Билл и Тед", "Матрица", "Джон Уик", а также в фильмах "Адвокат Дьявола", "Константин: Повелитель тьмы", "47 ронинов", "Сладкий ноябрь". В 2005 году Ривз получил звезду на голливудской Аллее славы, также является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка.

https://ria.ru/20231207/akter-1914437791.html

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в мире, лос-анджелес, киану ривз