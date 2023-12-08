Рейтинг@Mail.ru
Неизвестные в масках проникли в дом Киану Ривза и украли оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:22 08.12.2023 (обновлено: 17:42 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/kianu-1914668672.html
Неизвестные в масках проникли в дом Киану Ривза и украли оружие, пишут СМИ
Неизвестные в масках проникли в дом Киану Ривза и украли оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
Неизвестные в масках проникли в дом Киану Ривза и украли оружие, пишут СМИ
Грабители проникли в дом актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:22
2023-12-08T17:42
культура
в мире
лос-анджелес
киану ривз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41234/76/412347667_0:409:1930:1495_1920x0_80_0_0_4d59f74f48a4dbb58923af599a61b4be.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Грабители проникли в дом актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как сообщается, вечером в среду полиция Лос-Анджелеса приехала к дому звезды после анонимного звонка, однако на месте никого не обнаружила. Через несколько часов в доме сработала сигнализация, после чего полицейские снова приехали к дому Ривза и получилт кадры с камеры видеонаблюдения, на которых несколько мужчин в лыжных масках разбивают окно и проникают в дом. Неизвестные украли огнестрельное оружие и скрылись, сообщил портал со ссылкой на источники в полиции. "Грабители в лыжных масках проникли в его дом (Киану Ривза - ред.) и скрылись до приезда полиции", - сообщил портал со ссылкой на источники. Киану Ривза на тот момент не было дома, уточняет TMZ. Неизвестно, украдено ли что-то кроме оружия, отмечает портал. Полиция выясняет, был ли первый звонок сделан кем-то, изучавшим возможность проникновения в дом, намеренно. В 2014 году два грабителя также пытались проникнуть в дом Ривза, а в этом году актер сообщал о следящем за ним у его дома человеке. Киану Чарльз Ривз - канадский актер, наиболее известный ролями в киносериях "Билл и Тед", "Матрица", "Джон Уик", а также в фильмах "Адвокат Дьявола", "Константин: Повелитель тьмы", "47 ронинов", "Сладкий ноябрь". В 2005 году Ривз получил звезду на голливудской Аллее славы, также является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка.
https://ria.ru/20231207/akter-1914437791.html
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41234/76/412347667_0:228:1930:1676_1920x0_80_0_0_f2e7bc5948b87a1f8ebe2a82fa784e7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, киану ривз
Культура, В мире, Лос-Анджелес, Киану Ривз
Неизвестные в масках проникли в дом Киану Ривза и украли оружие, пишут СМИ

TMZ: грабители проникли в дом актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКиану Ривз
Киану Ривз - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Киану Ривз. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Грабители проникли в дом актера Киану Ривза в Лос-Анджелесе, сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как сообщается, вечером в среду полиция Лос-Анджелеса приехала к дому звезды после анонимного звонка, однако на месте никого не обнаружила. Через несколько часов в доме сработала сигнализация, после чего полицейские снова приехали к дому Ривза и получилт кадры с камеры видеонаблюдения, на которых несколько мужчин в лыжных масках разбивают окно и проникают в дом. Неизвестные украли огнестрельное оружие и скрылись, сообщил портал со ссылкой на источники в полиции.
«
"Грабители в лыжных масках проникли в его дом (Киану Ривза - ред.) и скрылись до приезда полиции", - сообщил портал со ссылкой на источники.
Киану Ривза на тот момент не было дома, уточняет TMZ. Неизвестно, украдено ли что-то кроме оружия, отмечает портал. Полиция выясняет, был ли первый звонок сделан кем-то, изучавшим возможность проникновения в дом, намеренно.
В 2014 году два грабителя также пытались проникнуть в дом Ривза, а в этом году актер сообщал о следящем за ним у его дома человеке.
Киану Чарльз Ривз - канадский актер, наиболее известный ролями в киносериях "Билл и Тед", "Матрица", "Джон Уик", а также в фильмах "Адвокат Дьявола", "Константин: Повелитель тьмы", "47 ронинов", "Сладкий ноябрь". В 2005 году Ривз получил звезду на голливудской Аллее славы, также является самым высокооплачиваемым актером в истории кинематографа по соотношению суммы разового гонорара к совокупной сумме заработка.
Актер Бенджамин Зефанайя
Умер актер, сыгравший в сериале "Острые козырьки"
Вчера, 17:01
 
КультураВ миреЛос-АнджелесКиану Ривз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала