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В офисе Гутерриша, комментируя убийство Кивы, осудили внесудебные казни - РИА Новости, 09.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:49 08.12.2023 (обновлено: 09:12 09.12.2023)
https://ria.ru/20231208/kazn-1914728719.html
В офисе Гутерриша, комментируя убийство Кивы, осудили внесудебные казни
В офисе Гутерриша, комментируя убийство Кивы, осудили внесудебные казни - РИА Новости, 09.12.2023
В офисе Гутерриша, комментируя убийство Кивы, осудили внесудебные казни
Внесудебные казни являются серьезным нарушением прав человека, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-08T21:49
2023-12-09T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
московская область (подмосковье)
оон
верховная рада украины
министерство обороны украины
убийство экс-депутата рады кивы
илья кива
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ООН, 8 дек — РИА Новости. Внесудебные казни являются серьезным нарушением прав человека, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье. "Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека", — сказал Хак. Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в среду в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте. В среду представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
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московская область (подмосковье)
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в мире, московская область (подмосковье), оон, верховная рада украины, министерство обороны украины, убийство экс-депутата рады кивы, илья кива, фархан хак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Московская область (Подмосковье), ООН, Верховная Рада Украины, Министерство обороны Украины, Убийство экс-депутата Рады Кивы, Илья Кива, Фархан Хак
В офисе Гутерриша, комментируя убийство Кивы, осудили внесудебные казни

Представитель генсека ООН Хак осудил внесудебные казни после убийства Кивы

© Фото : @kivailyaИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : @kivailya
Илья Кива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 8 дек — РИА Новости. Внесудебные казни являются серьезным нарушением прав человека, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье.
"Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека", — сказал Хак.
Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в среду в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте. В среду представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
Следователи работают на месте убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье
Медведчук прокомментировал убийство экс-депутата Рады Кивы
7 декабря, 18:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМосковская область (Подмосковье)ООНВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны УкраиныУбийство экс-депутата Рады КивыИлья КиваФархан Хак
 
 
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