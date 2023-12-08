https://ria.ru/20231208/kazn-1914728719.html

В офисе Гутерриша, комментируя убийство Кивы, осудили внесудебные казни

В офисе Гутерриша, комментируя убийство Кивы, осудили внесудебные казни - РИА Новости, 09.12.2023

В офисе Гутерриша, комментируя убийство Кивы, осудили внесудебные казни

Внесудебные казни являются серьезным нарушением прав человека, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-08T21:49

2023-12-08T21:49

2023-12-09T09:12

специальная военная операция на украине

в мире

московская область (подмосковье)

оон

верховная рада украины

министерство обороны украины

убийство экс-депутата рады кивы

илья кива

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ООН, 8 дек — РИА Новости. Внесудебные казни являются серьезным нарушением прав человека, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье. "Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека", — сказал Хак. Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в среду в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте. В среду представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".

https://ria.ru/20231207/kiva-1914466875.html

московская область (подмосковье)

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