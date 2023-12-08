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В офисе Гутерриша, комментируя убийство Кивы, осудили внесудебные казни
В офисе Гутерриша, комментируя убийство Кивы, осудили внесудебные казни - РИА Новости, 09.12.2023
В офисе Гутерриша, комментируя убийство Кивы, осудили внесудебные казни
Внесудебные казни являются серьезным нарушением прав человека, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-08T21:49
2023-12-08T21:49
2023-12-09T09:12
специальная военная операция на украине
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московская область (подмосковье)
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министерство обороны украины
убийство экс-депутата рады кивы
илья кива
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ООН, 8 дек — РИА Новости. Внесудебные казни являются серьезным нарушением прав человека, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье. "Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека", — сказал Хак. Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в среду в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Возбуждено уголовное дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений тот скончался на месте. В среду представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Московская область (Подмосковье), ООН, Верховная Рада Украины, Министерство обороны Украины, Убийство экс-депутата Рады Кивы, Илья Кива, Фархан Хак
В офисе Гутерриша, комментируя убийство Кивы, осудили внесудебные казни
Представитель генсека ООН Хак осудил внесудебные казни после убийства Кивы