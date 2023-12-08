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Рособрнадзор проверит данные об образовании кандидатов в президенты
Рособрнадзор проверит данные об образовании кандидатов в президенты - РИА Новости, 08.12.2023
Рособрнадзор проверит данные об образовании кандидатов в президенты
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Рособрнадзору проверить сведения об образовании кандидатов в президенты России и предоставить данные о дипломах в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T21:08
2023-12-08T21:08
2023-12-08T21:08
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Рособрнадзору проверить сведения об образовании кандидатов в президенты России и предоставить данные о дипломах в Центризбирком, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. "Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки по представлениям Центральной избирательной комиссии <…> обеспечить в установленные законодательством <…> сроки проверку достоверности сведений о профессиональном образовании кандидатов на должность президента Российской Федерации с представлением в Центральную избирательную комиссию <…> сведений о выдаче им соответствующих документов об образовании и о квалификации", — говорится в документе. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Как следует из результатов последнего опроса ВЦИОМ, президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян, 75,8% сообщили, что одобряют его деятельность.
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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор проверит данные об образовании кандидатов в президенты
Рособрнадзору поручили проверить данные об образовании кандидатов на выборах