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Рыжий "Иванушка" нашел киноляпы в сериале "Слово пацана"
Рыжий "Иванушка" нашел киноляпы в сериале "Слово пацана" - РИА Новости, 08.12.2023
Рыжий "Иванушка" нашел киноляпы в сериале "Слово пацана"
Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов рассказал в беседе с журналистами на съемке новогоднего концерта Муз-ТВ в Москве о киноляпах РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:13
2023-12-08T14:13
2023-12-08T14:58
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов рассказал в беседе с журналистами на съемке новогоднего концерта Муз-ТВ в Москве о киноляпах сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", которые обнаружил во время просмотра картины. "Ласковый май" чтоб казанские чуваки [слушали — ред.]?!. Я в 88-году был в Казани, и на меня с моей компанией была атака гопников с цепями. Это было очень жестко. Они "Ласковый май" точно не слушали", — поделился историей из жизни артист.По его словам, не только музыкальные пристрастия бандитов в сериале вызывают сомнение. "И, представьте себе, каждый, даже самый хулиганистый: кто снимет шапку с учительницы своей?! Ну, это — дикий косяк. Даже полный дебил-гопник этого бы не сделал", — оценил рыжий "Иванушка" сцену в драме.Тем не менее артист похвалил сериал, сообщив, что "в целом атмосфера передана хорошо". Сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" вышел этой осенью. В нем рассказывают о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов. Главные роли в драме исполнили Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Анна Пересильд и другие.
https://ria.ru/20231207/serial-1914376733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ласковый май, иванушки international, москва, казань, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Ласковый май, Иванушки International, Москва, Казань, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Рыжий "Иванушка" нашел киноляпы в сериале "Слово пацана"
Григорьев-Апполонов заявил, что в "Слове пацана" ошибочно звучит "Ласковый май"
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов рассказал в беседе с журналистами на съемке новогоднего концерта Муз-ТВ в Москве о киноляпах сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", которые обнаружил во время просмотра картины.
«
"Ласковый май" чтоб казанские чуваки [слушали — ред.]?!. Я в 88-году был в Казани, и на меня с моей компанией была атака гопников с цепями. Это было очень жестко. Они "Ласковый май" точно не слушали", — поделился историей из жизни артист.
По его словам, не только музыкальные пристрастия бандитов в сериале вызывают сомнение.
«
"И, представьте себе, каждый, даже самый хулиганистый: кто снимет шапку с учительницы своей?! Ну, это — дикий косяк. Даже полный дебил-гопник этого бы не сделал", — оценил рыжий "Иванушка" сцену в драме.
Тем не менее артист похвалил сериал, сообщив, что "в целом атмосфера передана хорошо".
Сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" вышел этой осенью. В нем рассказывают о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х годов. Главные роли в драме исполнили Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Иван Янковский, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Анна Пересильд и другие.
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