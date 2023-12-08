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Минцифры напомнило о проверке согласия на раскрытие налоговой тайны для IT - РИА Новости, 08.12.2023
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11:58 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/it-1914556158.html
Минцифры напомнило о проверке согласия на раскрытие налоговой тайны для IT
Минцифры напомнило о проверке согласия на раскрытие налоговой тайны для IT - РИА Новости, 08.12.2023
Минцифры напомнило о проверке согласия на раскрытие налоговой тайны для IT
Минцифры РФ напомнило о необходимости проверять актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны для сохранения аккредитации IT-компании; если оно подано... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:58
2023-12-08T11:58
экономика
россия
максут шадаев
федеральная налоговая служба (фнс россии)
it-компании
технологии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минцифры РФ напомнило о необходимости проверять актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны для сохранения аккредитации IT-компании; если оно подано некорректно, министерство аннулирует аккредитацию, говорится в сообщении Минцифры в Telegram. &quot;ИТ-компаниям нужно проверить актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны. Одно из важных условий сохранения аккредитации для ИТ-компаний - направление в ФНС согласия на раскрытие налоговой тайны... Минцифры будет вынуждено аннулировать аккредитацию компании при проведении плановой или внеплановой проверки, если согласие будет подано некорректно&quot;, - сказано в сообщении.В министерстве уточнили, что если у компании согласие со сроком действия до 31 декабря 2023 года, необходимо подать новое. При этом срок окончания можно не указывать, тогда оно будет действовать бессрочно. Если срок действия документа позже 31 декабря 2023 года, ничего подавать не нужно. Подать согласие можно через личный кабинет налогоплательщика и через оператора электронного документооборота. В мае Минцифры России на фоне переаккредитации IT-компаний запустило чат-бот в Telegram для проверки наличия согласия на раскрытие налоговой тайны с помощью ИНН. Также глава министерства Максут Шадаев в мае заявлял, что почти 2 тысячи из 22 тысяч российских IT-компаний не подали согласие в ФНС на раскрытие налоговой тайны и могут быть лишены аккредитации. Осенью 2022 года правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации.
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экономика, россия, максут шадаев, федеральная налоговая служба (фнс россии), it-компании, технологии
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Федеральная налоговая служба (ФНС России), IT-компании, Технологии
Минцифры напомнило о проверке согласия на раскрытие налоговой тайны для IT

Минцифры РФ напомнило о проверке согласия на раскрытие налоговой тайны для IT

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкIT-специалист за работой
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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IT-специалист за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минцифры РФ напомнило о необходимости проверять актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны для сохранения аккредитации IT-компании; если оно подано некорректно, министерство аннулирует аккредитацию, говорится в сообщении Минцифры в Telegram.
«

"ИТ-компаниям нужно проверить актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны. Одно из важных условий сохранения аккредитации для ИТ-компаний - направление в ФНС согласия на раскрытие налоговой тайны... Минцифры будет вынуждено аннулировать аккредитацию компании при проведении плановой или внеплановой проверки, если согласие будет подано некорректно", - сказано в сообщении.

В министерстве уточнили, что если у компании согласие со сроком действия до 31 декабря 2023 года, необходимо подать новое. При этом срок окончания можно не указывать, тогда оно будет действовать бессрочно. Если срок действия документа позже 31 декабря 2023 года, ничего подавать не нужно. Подать согласие можно через личный кабинет налогоплательщика и через оператора электронного документооборота.
В мае Минцифры России на фоне переаккредитации IT-компаний запустило чат-бот в Telegram для проверки наличия согласия на раскрытие налоговой тайны с помощью ИНН. Также глава министерства Максут Шадаев в мае заявлял, что почти 2 тысячи из 22 тысяч российских IT-компаний не подали согласие в ФНС на раскрытие налоговой тайны и могут быть лишены аккредитации.
Осенью 2022 года правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний, по которым выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общих доходов компании, а ее работники должны получать зарплату не ниже средней по стране или субъекту регистрации.
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ЭкономикаРоссияМаксут ШадаевФедеральная налоговая служба (ФНС России)IT-компанииТехнологии
 
 
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