https://ria.ru/20231208/inoagenty-1914604041.html

В Госдуме призвали запретить иноагентам любую рекламную деятельность

В Госдуме призвали запретить иноагентам любую рекламную деятельность - РИА Новости, 08.12.2023

В Госдуме призвали запретить иноагентам любую рекламную деятельность

Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что признанным в РФ иноагентами гражданам нужно запретить любую рекламную деятельность. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:01

2023-12-08T14:01

2023-12-08T14:01

вячеслав володин

султан хамзаев

общество

госдума рф

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что признанным в РФ иноагентами гражданам нужно запретить любую рекламную деятельность. "Поддерживаю позицию председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который предложил запретить для рекламного использования ресурсы тех, кто признан иноагентами. Я бы добавил: признанным в России иноагентам должна быть запрещена любая рекламная деятельность. Ни со звездочками, ни без", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, деятельность иноагентов должна быть мало заметна, им должно быть запрещена информационная активность в России.

https://ria.ru/20231127/inoagenty-1911961993.html

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вячеслав володин, султан хамзаев, общество, госдума рф