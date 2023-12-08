Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали запретить иноагентам любую рекламную деятельность - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/inoagenty-1914604041.html
В Госдуме призвали запретить иноагентам любую рекламную деятельность
В Госдуме призвали запретить иноагентам любую рекламную деятельность - РИА Новости, 08.12.2023
В Госдуме призвали запретить иноагентам любую рекламную деятельность
Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что признанным в РФ иноагентами гражданам нужно запретить любую рекламную деятельность. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:01
2023-12-08T14:01
вячеслав володин
султан хамзаев
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что признанным в РФ иноагентами гражданам нужно запретить любую рекламную деятельность. "Поддерживаю позицию председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который предложил запретить для рекламного использования ресурсы тех, кто признан иноагентами. Я бы добавил: признанным в России иноагентам должна быть запрещена любая рекламная деятельность. Ни со звездочками, ни без", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, деятельность иноагентов должна быть мало заметна, им должно быть запрещена информационная активность в России.
https://ria.ru/20231127/inoagenty-1911961993.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c7a639aff874a420c2306c395a173040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав володин, султан хамзаев, общество, госдума рф
Вячеслав Володин, Султан Хамзаев, Общество, Госдума РФ
В Госдуме призвали запретить иноагентам любую рекламную деятельность

Депутат ГД Хамзаев призвал запретить иноагентам любую рекламную деятельность

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что признанным в РФ иноагентами гражданам нужно запретить любую рекламную деятельность.
"Поддерживаю позицию председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который предложил запретить для рекламного использования ресурсы тех, кто признан иноагентами. Я бы добавил: признанным в России иноагентам должна быть запрещена любая рекламная деятельность. Ни со звездочками, ни без", - сказал он РИА Новости.
По словам депутата, деятельность иноагентов должна быть мало заметна, им должно быть запрещена информационная активность в России.
Люди в аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Нет никаких "мы". Чего не поняли сбежавшие на Запад иноагенты
27 ноября, 08:00
 
Вячеслав ВолодинСултан ХамзаевОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала