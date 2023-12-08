https://ria.ru/20231208/inoagenty-1914604041.html
В Госдуме призвали запретить иноагентам любую рекламную деятельность
В Госдуме призвали запретить иноагентам любую рекламную деятельность - РИА Новости, 08.12.2023
В Госдуме призвали запретить иноагентам любую рекламную деятельность
Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что признанным в РФ иноагентами гражданам нужно запретить любую рекламную деятельность. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:01
2023-12-08T14:01
2023-12-08T14:01
вячеслав володин
султан хамзаев
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев считает, что признанным в РФ иноагентами гражданам нужно запретить любую рекламную деятельность. "Поддерживаю позицию председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который предложил запретить для рекламного использования ресурсы тех, кто признан иноагентами. Я бы добавил: признанным в России иноагентам должна быть запрещена любая рекламная деятельность. Ни со звездочками, ни без", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, деятельность иноагентов должна быть мало заметна, им должно быть запрещена информационная активность в России.
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вячеслав володин, султан хамзаев, общество, госдума рф
Вячеслав Володин, Султан Хамзаев, Общество, Госдума РФ
В Госдуме призвали запретить иноагентам любую рекламную деятельность
Депутат ГД Хамзаев призвал запретить иноагентам любую рекламную деятельность