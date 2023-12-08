https://ria.ru/20231208/inoagent-1914564630.html

Россия может запретить размещение рекламы в блогах иноагентов, заявили в ГД

Россия может запретить размещение рекламы в блогах иноагентов, заявили в ГД - РИА Новости, 08.12.2023

Россия может запретить размещение рекламы в блогах иноагентов, заявили в ГД

Запрет на размещение рекламы в блогах иноагентов может быть отражен в поправках к закону о рекламе и закону о контроле за деятельностью лиц, находящихся под... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:22

2023-12-08T12:22

2023-12-08T12:39

общество

россия

госдума рф

иноагенты

василий пискарев

вячеслав володин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Запрет на размещение рекламы в блогах иноагентов может быть отражен в поправках к закону о рекламе и закону о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в Telegram.Ранее, как сообщалось на сайте Госдумы, спикер ГД Вячеслав Володин предложил ограничить возможность размещать рекламу на сайтах и в блогах иноагентов."Мы готовы оперативно разработать соответствующие изменения в законодательство. Речь может идти о поправках в Федеральные законы "О рекламе" и "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Необходимо запретить российским физическим и юридическим лицам использовать для размещения рекламы ресурсы тех, кто внесён в реестр иностранных агентов", - написал Пискарев.По его словам, комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства неоднократно фиксировала случаи, когда российские компании или физлица считают для себя вполне нормальным рекламировать свои товары и услуги у иноагентов."Вот уж действительно - деньги, видимо, не пахнут. При этом сами иноагенты не скрывают, куда, затем тратят свой "заработок" - в том числе на поддержку киевского фашиствующего режима. Либо же отдельные наши компании думают, что таким образом они "незаметно" тоже помогают тем, кто открыто ведёт антироссийскую деятельность. Это тем более неприемлемо", - отметил Пискарев.

https://ria.ru/20231130/maksakova-1912843921.html

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общество, россия, госдума рф, иноагенты, василий пискарев, вячеслав володин