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Между Ингушетией и Грузией планируют запустить прямое авиасообщение - РИА Новости, 08.12.2023
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Туризм
 
19:56 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/ingushetiya-1914694627.html
Между Ингушетией и Грузией планируют запустить прямое авиасообщение
Между Ингушетией и Грузией планируют запустить прямое авиасообщение - РИА Новости, 08.12.2023
Между Ингушетией и Грузией планируют запустить прямое авиасообщение
Возможность организации прямого авиасообщения Ингушетии и Грузии, а также создание совместных международных туров обсудили в Магасе на выездном заседании... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:56
2023-12-08T19:56
туризм
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новости - туризм
туристы
республика ингушетия
грузия
авиарейсы
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Возможность организации прямого авиасообщения Ингушетии и Грузии, а также создание совместных международных туров обсудили в Магасе на выездном заседании Российско-Грузинского совета (РГДС) на тему "Туризм. Культурные ценности в российско-грузинских отношениях", сообщает пресс-служба ТПП.Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко подчеркнул, что все намеченные обязательства с предыдущего РГДС выполнены в полном объеме. Так, товарооборот двух стран возрос и приблизился к двум миллиардам долларов. Число авиарейсов увеличилось с одного до более десятка. Например, стоимость перелета из Тбилиси в Минеральные Воды сейчас – восемь тысяч рублей."Комплексное развитие туристической отрасли нашей страны невозможно без международного сотрудничества с ближайшими соседями, - сказал в своем обращении заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто. - А, кроме того, нашей общей целью является не только взаимный рост ключевых экономических показателей, но и получение гражданами обеих стран максимума положительных впечатлений"."Такие темы, обсуждаемые между двух стран, способствуют установлению мостиков дружбы и реализации совместных культурных и социальных инициатив, развивают народную дипломатию, которая помогает сближаться и понимать друг друга", - передал слова главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова первый заместитель председателя правительства Республики Олег Фурсов.Как отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов, ведомство заинтересовано в наращивании диалога соседних государств, межрегионального сотрудничества.Участники встречи – представители российских министерств и ведомств, делегация из Грузии смогли также ознакомиться с главными туристическими объектами республики, выехав в горную Ингушетию.По итогам заседания были приняты рекомендации об экономической целесообразности открытия прямого авиасообщения, создания туров с посещением Ингушетии и Грузии.Ранее глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов принял участие в 41-м заседании совета глав субъектов России при МИД страны, где отметил, что для развития международного сотрудничества рассматривается возможность укрепления культурных, исторических и туристических связей с Грузией.
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туризм, новости - туризм, туристы, республика ингушетия, грузия, авиарейсы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Республика Ингушетия, Грузия, авиарейсы
Между Ингушетией и Грузией планируют запустить прямое авиасообщение

В Ингушетии обсудили комбинированные туры и прямое авиасообщение с Грузией

CC BY-SA 3.0 / Евгений Шивцов / Аэропорт МагасМеждународный аэропорт Магас
Международный аэропорт Магас - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
CC BY-SA 3.0 / Евгений Шивцов / Аэропорт Магас
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Возможность организации прямого авиасообщения Ингушетии и Грузии, а также создание совместных международных туров обсудили в Магасе на выездном заседании Российско-Грузинского совета (РГДС) на тему "Туризм. Культурные ценности в российско-грузинских отношениях", сообщает пресс-служба ТПП.

Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко подчеркнул, что все намеченные обязательства с предыдущего РГДС выполнены в полном объеме. Так, товарооборот двух стран возрос и приблизился к двум миллиардам долларов. Число авиарейсов увеличилось с одного до более десятка. Например, стоимость перелета из Тбилиси в Минеральные Воды сейчас – восемь тысяч рублей.
"Комплексное развитие туристической отрасли нашей страны невозможно без международного сотрудничества с ближайшими соседями, - сказал в своем обращении заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто. - А, кроме того, нашей общей целью является не только взаимный рост ключевых экономических показателей, но и получение гражданами обеих стран максимума положительных впечатлений".
"Такие темы, обсуждаемые между двух стран, способствуют установлению мостиков дружбы и реализации совместных культурных и социальных инициатив, развивают народную дипломатию, которая помогает сближаться и понимать друг друга", - передал слова главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова первый заместитель председателя правительства Республики Олег Фурсов.

Как отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов, ведомство заинтересовано в наращивании диалога соседних государств, межрегионального сотрудничества.
Участники встречи – представители российских министерств и ведомств, делегация из Грузии смогли также ознакомиться с главными туристическими объектами республики, выехав в горную Ингушетию.
По итогам заседания были приняты рекомендации об экономической целесообразности открытия прямого авиасообщения, создания туров с посещением Ингушетии и Грузии.

Ранее глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов принял участие в 41-м заседании совета глав субъектов России при МИД страны, где отметил, что для развития международного сотрудничества рассматривается возможность укрепления культурных, исторических и туристических связей с Грузией.
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