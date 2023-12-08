Между Ингушетией и Грузией планируют запустить прямое авиасообщение
В Ингушетии обсудили комбинированные туры и прямое авиасообщение с Грузией
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Возможность организации прямого авиасообщения Ингушетии и Грузии, а также создание совместных международных туров обсудили в Магасе на выездном заседании Российско-Грузинского совета (РГДС) на тему "Туризм. Культурные ценности в российско-грузинских отношениях", сообщает пресс-служба ТПП.
Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко подчеркнул, что все намеченные обязательства с предыдущего РГДС выполнены в полном объеме. Так, товарооборот двух стран возрос и приблизился к двум миллиардам долларов. Число авиарейсов увеличилось с одного до более десятка. Например, стоимость перелета из Тбилиси в Минеральные Воды сейчас – восемь тысяч рублей.
Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко подчеркнул, что все намеченные обязательства с предыдущего РГДС выполнены в полном объеме. Так, товарооборот двух стран возрос и приблизился к двум миллиардам долларов. Число авиарейсов увеличилось с одного до более десятка. Например, стоимость перелета из Тбилиси в Минеральные Воды сейчас – восемь тысяч рублей.
"Комплексное развитие туристической отрасли нашей страны невозможно без международного сотрудничества с ближайшими соседями, - сказал в своем обращении заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто. - А, кроме того, нашей общей целью является не только взаимный рост ключевых экономических показателей, но и получение гражданами обеих стран максимума положительных впечатлений".
"Такие темы, обсуждаемые между двух стран, способствуют установлению мостиков дружбы и реализации совместных культурных и социальных инициатив, развивают народную дипломатию, которая помогает сближаться и понимать друг друга", - передал слова главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова первый заместитель председателя правительства Республики Олег Фурсов.
Как отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов, ведомство заинтересовано в наращивании диалога соседних государств, межрегионального сотрудничества.
Как отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов, ведомство заинтересовано в наращивании диалога соседних государств, межрегионального сотрудничества.
Участники встречи – представители российских министерств и ведомств, делегация из Грузии смогли также ознакомиться с главными туристическими объектами республики, выехав в горную Ингушетию.
По итогам заседания были приняты рекомендации об экономической целесообразности открытия прямого авиасообщения, создания туров с посещением Ингушетии и Грузии.
Ранее глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов принял участие в 41-м заседании совета глав субъектов России при МИД страны, где отметил, что для развития международного сотрудничества рассматривается возможность укрепления культурных, исторических и туристических связей с Грузией.
Ранее глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов принял участие в 41-м заседании совета глав субъектов России при МИД страны, где отметил, что для развития международного сотрудничества рассматривается возможность укрепления культурных, исторических и туристических связей с Грузией.