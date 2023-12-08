https://ria.ru/20231208/ingushetiya-1914694627.html

Между Ингушетией и Грузией планируют запустить прямое авиасообщение

Между Ингушетией и Грузией планируют запустить прямое авиасообщение - РИА Новости, 08.12.2023

Между Ингушетией и Грузией планируют запустить прямое авиасообщение

Возможность организации прямого авиасообщения Ингушетии и Грузии, а также создание совместных международных туров обсудили в Магасе на выездном заседании... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:56

2023-12-08T19:56

2023-12-08T19:56

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Возможность организации прямого авиасообщения Ингушетии и Грузии, а также создание совместных международных туров обсудили в Магасе на выездном заседании Российско-Грузинского совета (РГДС) на тему "Туризм. Культурные ценности в российско-грузинских отношениях", сообщает пресс-служба ТПП.Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко подчеркнул, что все намеченные обязательства с предыдущего РГДС выполнены в полном объеме. Так, товарооборот двух стран возрос и приблизился к двум миллиардам долларов. Число авиарейсов увеличилось с одного до более десятка. Например, стоимость перелета из Тбилиси в Минеральные Воды сейчас – восемь тысяч рублей."Комплексное развитие туристической отрасли нашей страны невозможно без международного сотрудничества с ближайшими соседями, - сказал в своем обращении заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто. - А, кроме того, нашей общей целью является не только взаимный рост ключевых экономических показателей, но и получение гражданами обеих стран максимума положительных впечатлений"."Такие темы, обсуждаемые между двух стран, способствуют установлению мостиков дружбы и реализации совместных культурных и социальных инициатив, развивают народную дипломатию, которая помогает сближаться и понимать друг друга", - передал слова главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова первый заместитель председателя правительства Республики Олег Фурсов.Как отметил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Игорь Максимов, ведомство заинтересовано в наращивании диалога соседних государств, межрегионального сотрудничества.Участники встречи – представители российских министерств и ведомств, делегация из Грузии смогли также ознакомиться с главными туристическими объектами республики, выехав в горную Ингушетию.По итогам заседания были приняты рекомендации об экономической целесообразности открытия прямого авиасообщения, создания туров с посещением Ингушетии и Грузии.Ранее глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов принял участие в 41-м заседании совета глав субъектов России при МИД страны, где отметил, что для развития международного сотрудничества рассматривается возможность укрепления культурных, исторических и туристических связей с Грузией.

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