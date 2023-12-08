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Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,48 процента - РИА Новости, 08.12.2023
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19:23 08.12.2023 (обновлено: 19:26 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/inflyatsiya-1914708444.html
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,48 процента
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,48 процента - РИА Новости, 08.12.2023
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,48 процента
Инфляция в России в ноябре ускорилась до 1,11% с 0,83% в октябре, в годовом выражении - до 7,48% с 6,69% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:23
2023-12-08T19:26
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
максим решетников
россия
санкт-петербург
москва
экономика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Инфляция в России в ноябре ускорилась до 1,11% с 0,83% в октябре, в годовом выражении - до 7,48% с 6,69% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "В ноябре 2023 года по сравнению с октябрем 2023 года индекс потребительских цен составил 101,11%, по сравнению с декабрем 2022 года – 106,64%", - говорится в документе. Инфляция за ноябрь в 1,11% оказалась максимальной в 2023 году (в сентябре в месячном выражении рост цен был на уровне 0,87%) и с апреля 2022 года (тогда рост цен в месячном выражении оценивался в 1,56%). Продовольственная инфляция в ноябре была на уровне 1,55% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 7,21%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,53%, а в годовом выражении - на 5,58%. Цены на услуги в ноябре выросли на 1,23% к октябрю; рост цен год к году - 10,42%. Рост потребительских цен на 1,2% и более зафиксирован в 25 субъектах России. В наибольшей степени (на 1,9%) цены выросли в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в связи с удорожанием услуг (на 4,2%) и продовольственных товаров (на 1,7%). В Москве цены за месяц выросли на 1,4%, Санкт-Петербурге – на 0,8% (с начала года прирост цен составил 7,0% и 5,7% соответственно). По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в России в 2023 году составит 7,5%, в 2024 году - замедлится до 4,5%. Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил журналистам, что министерство сохраняет оценку по инфляции в 7,5% по итогам 2023 года.
https://ria.ru/20231207/inflyatsiya-1914446965.html
https://ria.ru/20231206/bednost-1914210786.html
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), максим решетников, россия, санкт-петербург, москва, экономика
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Максим Решетников, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Экономика
Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 7,48 процента

Росстат: инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 7,48%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Инфляция в России в ноябре ускорилась до 1,11% с 0,83% в октябре, в годовом выражении - до 7,48% с 6,69% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
"В ноябре 2023 года по сравнению с октябрем 2023 года индекс потребительских цен составил 101,11%, по сравнению с декабрем 2022 года – 106,64%", - говорится в документе.
Анализ рынка - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Минэкономразвития сделало прогноз об уровне инфляции в России
Вчера, 17:42
Инфляция за ноябрь в 1,11% оказалась максимальной в 2023 году (в сентябре в месячном выражении рост цен был на уровне 0,87%) и с апреля 2022 года (тогда рост цен в месячном выражении оценивался в 1,56%).
Продовольственная инфляция в ноябре была на уровне 1,55% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 7,21%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,53%, а в годовом выражении - на 5,58%. Цены на услуги в ноябре выросли на 1,23% к октябрю; рост цен год к году - 10,42%.
Мужчина достает банкноты из кошелька - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Росстат представил статистику о россиянах с доходами за чертой бедности
6 декабря, 19:46
Рост потребительских цен на 1,2% и более зафиксирован в 25 субъектах России. В наибольшей степени (на 1,9%) цены выросли в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в связи с удорожанием услуг (на 4,2%) и продовольственных товаров (на 1,7%). В Москве цены за месяц выросли на 1,4%, Санкт-Петербурге – на 0,8% (с начала года прирост цен составил 7,0% и 5,7% соответственно).
По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в России в 2023 году составит 7,5%, в 2024 году - замедлится до 4,5%. Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил журналистам, что министерство сохраняет оценку по инфляции в 7,5% по итогам 2023 года.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Росстат оценил рост российской экономики
29 ноября, 20:21
 
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Максим РешетниковРоссияСанкт-ПетербургМоскваЭкономика
 
 
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