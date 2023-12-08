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Прокуратура Гватемалы объявила результаты выборов недействительными - РИА Новости, 08.12.2023
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23:13 08.12.2023 (обновлено: 23:47 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/gvatemala-1914736104.html
Прокуратура Гватемалы объявила результаты выборов недействительными
Прокуратура Гватемалы объявила результаты выборов недействительными - РИА Новости, 08.12.2023
Прокуратура Гватемалы объявила результаты выборов недействительными
Прокуратура Гватемалы заявила, что выборы, на которых в этом году победил Бернардо Аревало де Леон, недействительны из-за предполагаемых административных... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T23:13
2023-12-08T23:47
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МЕХИКО, 8 дек - РИА Новости. Прокуратура Гватемалы заявила, что выборы, на которых в этом году победил Бернардо Аревало де Леон, недействительны из-за предполагаемых административных нарушений Высшего избирательного суда."Использованные при подсчетах формы не были одобрены пленумом магистратов и являются ничтожными в правовом смысле", - заявила прокурор Леонор Моралес в ходе пресс-конференции, которую транслирует в своих соцсетях прокуратура страны.По словам прокурора, результаты выборов президента, депутатов, мэров и депутатов центральноамериканского парламента должны быть аннулированы.Юрист президентского движения "Семя" Андреа Сесенья в своем блоге заявила, что прокуратура "не имеет никаких полномочий" объявлять выборы недействительными.В Организации американских государств осудили новую "попытку госпереворота", которую предпринимает прокуратура Гватемалы.Генеральная прокуратура Гватемалы после летних выборов президента, на которых победил Аревало, открыла расследование в отношении его движения "Семя" (Semilla), а суд приостановил правовой статус этой партии. Высший избирательный суд Гватемалы позднее приостановил решение об отзыве правового статуса у партии, получившей около 9% голосов в парламенте и более 28% на муниципальном уровне.Помимо преследования президентского движения "Семя" прокуратура по жалобе проигравшей президентские выборы партии UNE ведет расследование в отношении судей Высшего избирательного суда Гватемалы. Магистратов обвиняют в том, что они не обеспечили проведения честных и прозрачных выборов, в связи с чем движение UNE добивается для них лишения иммунитета и уголовного преследования за злоупотребление властью и нарушение служебными обязанностями.
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РИА Новости
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5
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в мире, гватемала (республика), организация американских государств
В мире, Гватемала (республика), Организация американских государств
Прокуратура Гватемалы объявила результаты выборов недействительными

Прокуратура Гватемалы объявила результаты выборов президента недействительными

© РИА Новости / В. Дунаев | Перейти в медиабанкГватемала
Гватемала - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / В. Дунаев
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МЕХИКО, 8 дек - РИА Новости. Прокуратура Гватемалы заявила, что выборы, на которых в этом году победил Бернардо Аревало де Леон, недействительны из-за предполагаемых административных нарушений Высшего избирательного суда.
"Использованные при подсчетах формы не были одобрены пленумом магистратов и являются ничтожными в правовом смысле", - заявила прокурор Леонор Моралес в ходе пресс-конференции, которую транслирует в своих соцсетях прокуратура страны.
По словам прокурора, результаты выборов президента, депутатов, мэров и депутатов центральноамериканского парламента должны быть аннулированы.
Юрист президентского движения "Семя" Андреа Сесенья в своем блоге заявила, что прокуратура "не имеет никаких полномочий" объявлять выборы недействительными.
В Организации американских государств осудили новую "попытку госпереворота", которую предпринимает прокуратура Гватемалы.
Генеральная прокуратура Гватемалы после летних выборов президента, на которых победил Аревало, открыла расследование в отношении его движения "Семя" (Semilla), а суд приостановил правовой статус этой партии. Высший избирательный суд Гватемалы позднее приостановил решение об отзыве правового статуса у партии, получившей около 9% голосов в парламенте и более 28% на муниципальном уровне.
Помимо преследования президентского движения "Семя" прокуратура по жалобе проигравшей президентские выборы партии UNE ведет расследование в отношении судей Высшего избирательного суда Гватемалы. Магистратов обвиняют в том, что они не обеспечили проведения честных и прозрачных выборов, в связи с чем движение UNE добивается для них лишения иммунитета и уголовного преследования за злоупотребление властью и нарушение служебными обязанностями.
Гватемала-Сити - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
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