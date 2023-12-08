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Генпрокуратура потребовала у Канады выдачи нацистского преступника Гунько - РИА Новости, 08.12.2023
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10:59 08.12.2023 (обновлено: 11:00 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/gunko-1914543413.html
Генпрокуратура потребовала у Канады выдачи нацистского преступника Гунько
Генпрокуратура потребовала у Канады выдачи нацистского преступника Гунько - РИА Новости, 08.12.2023
Генпрокуратура потребовала у Канады выдачи нацистского преступника Гунько
Генеральная прокуратура России потребовала экстрадировать из Канады бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал парламент Канады, для... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:59
2023-12-08T11:00
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генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России потребовала экстрадировать из Канады бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал парламент Канады, для привлечения к уголовной ответственности за геноцид граждан СССР, подтвердили РИА Новости в надзорном ведомстве. "Да, подтверждаем", - сказал собеседник агентства, комментируя информацию "Коммерсанта". Ранее СК РФ заочно предъявил Гунько (Хунке) обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. В Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой проходил службу Хунка. Как следует из постановления о привлечении Хунки в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние. В частности, согласно документу, Хунка, уроженец села Умань тогда Второй Польской Республики, входил в группировку из 12 тысяч человек. Она была сформирована в 1943 году в Львовской области немецко-фашистскими захватчиками для "массового убийства советских граждан из числа мирного населения". Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе – в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сел.
https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909036687.html
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россия, канада, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), в мире, без срока давности
Россия, Канада, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Без срока давности
Генпрокуратура потребовала у Канады выдачи нацистского преступника Гунько

ГП потребовала выдать нациста Гунько, которому аплодировал парламент Канады

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России потребовала экстрадировать из Канады бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал парламент Канады, для привлечения к уголовной ответственности за геноцид граждан СССР, подтвердили РИА Новости в надзорном ведомстве.
"Да, подтверждаем", - сказал собеседник агентства, комментируя информацию "Коммерсанта".
Ранее СК РФ заочно предъявил Гунько (Хунке) обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. В Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой проходил службу Хунка.
Как следует из постановления о привлечении Хунки в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние. В частности, согласно документу, Хунка, уроженец села Умань тогда Второй Польской Республики, входил в группировку из 12 тысяч человек. Она была сформирована в 1943 году в Львовской области немецко-фашистскими захватчиками для "массового убийства советских граждан из числа мирного населения". Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе – в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сел.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
По окончании СВО мир "многое узнает" об Украине и Канаде, заявил Полянский
13 ноября, 03:16
 
РоссияКанадаГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)В миреБез срока давности
 
 
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