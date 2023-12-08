https://ria.ru/20231208/gunko-1914543413.html

Генпрокуратура потребовала у Канады выдачи нацистского преступника Гунько

Генпрокуратура потребовала у Канады выдачи нацистского преступника Гунько - РИА Новости, 08.12.2023

Генпрокуратура потребовала у Канады выдачи нацистского преступника Гунько

Генеральная прокуратура России потребовала экстрадировать из Канады бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал парламент Канады, для... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:59

2023-12-08T10:59

2023-12-08T11:00

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России потребовала экстрадировать из Канады бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал парламент Канады, для привлечения к уголовной ответственности за геноцид граждан СССР, подтвердили РИА Новости в надзорном ведомстве. "Да, подтверждаем", - сказал собеседник агентства, комментируя информацию "Коммерсанта". Ранее СК РФ заочно предъявил Гунько (Хунке) обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. В Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой проходил службу Хунка. Как следует из постановления о привлечении Хунки в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние. В частности, согласно документу, Хунка, уроженец села Умань тогда Второй Польской Республики, входил в группировку из 12 тысяч человек. Она была сформирована в 1943 году в Львовской области немецко-фашистскими захватчиками для "массового убийства советских граждан из числа мирного населения". Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе – в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сел.

https://ria.ru/20231113/polyanskiy-1909036687.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, канада, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), в мире, без срока давности