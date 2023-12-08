Генпрокуратура потребовала у Канады выдачи нацистского преступника Гунько
ГП потребовала выдать нациста Гунько, которому аплодировал парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Генеральная прокуратура России потребовала экстрадировать из Канады бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), которому аплодировал парламент Канады, для привлечения к уголовной ответственности за геноцид граждан СССР, подтвердили РИА Новости в надзорном ведомстве.
"Да, подтверждаем", - сказал собеседник агентства, комментируя информацию "Коммерсанта".
Ранее СК РФ заочно предъявил Гунько (Хунке) обвинение в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. В Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой проходил службу Хунка.
Как следует из постановления о привлечении Хунки в качестве обвиняемого, он "совершил преступление против мира и безопасности человечества", что квалифицируется законодательством, как особо тяжкое деяние. В частности, согласно документу, Хунка, уроженец села Умань тогда Второй Польской Республики, входил в группировку из 12 тысяч человек. Она была сформирована в 1943 году в Львовской области немецко-фашистскими захватчиками для "массового убийства советских граждан из числа мирного населения". Он участвовал в масштабных расстрелах мирных жителей в регионе, в том числе – в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из областных сел.