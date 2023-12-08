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В Подмосковье у водителя отобрали 48 миллионов рублей - РИА Новости, 08.12.2023
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11:44 08.12.2023 (обновлено: 12:56 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/grabezh-1914552472.html
В Подмосковье у водителя отобрали 48 миллионов рублей
В Подмосковье у водителя отобрали 48 миллионов рублей - РИА Новости, 08.12.2023
В Подмосковье у водителя отобрали 48 миллионов рублей
В Химках неизвестные отняли у водителя, сидевшего в своей машине, 48 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:44
2023-12-08T12:56
происшествия
химки
россия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Химках неизвестные отняли у водителя, сидевшего в своей машине, 48 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. "Группа лиц открыто похитила из припаркованного автомобиля, в котором находился водитель, 48 миллионов рублей и скрылась с места происшествия", — уточнили в ведомстве.Инцидент произошел возле одного из домов на Юбилейном проспекте.Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж", по ней может грозить до 12 лет заключения.Полиция начала розыск преступников.
https://ria.ru/20230821/pokhischenie-1891186385.html
химки
россия
московская область (подмосковье)
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Ограбление водителя на 48 миллионов рублей
В Химках неизвестные отняли у водителя, сидевшего в своей машине, 48 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, химки, россия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Химки, Россия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье у водителя отобрали 48 миллионов рублей

В Химках у водителя, сидевшего в машине, отобрали 48 миллионов рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Химках неизвестные отняли у водителя, сидевшего в своей машине, 48 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
"Группа лиц открыто похитила из припаркованного автомобиля, в котором находился водитель, 48 миллионов рублей и скрылась с места происшествия", — уточнили в ведомстве.
Инцидент произошел возле одного из домов на Юбилейном проспекте.
Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж", по ней может грозить до 12 лет заключения.
Полиция начала розыск преступников.
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ПроисшествияХимкиРоссияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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