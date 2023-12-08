https://ria.ru/20231208/grabezh-1914552472.html

В Подмосковье у водителя отобрали 48 миллионов рублей

В Подмосковье у водителя отобрали 48 миллионов рублей - РИА Новости, 08.12.2023

В Подмосковье у водителя отобрали 48 миллионов рублей

В Химках неизвестные отняли у водителя, сидевшего в своей машине, 48 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:44

2023-12-08T11:44

2023-12-08T12:56

происшествия

химки

россия

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Химках неизвестные отняли у водителя, сидевшего в своей машине, 48 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. "Группа лиц открыто похитила из припаркованного автомобиля, в котором находился водитель, 48 миллионов рублей и скрылась с места происшествия", — уточнили в ведомстве.Инцидент произошел возле одного из домов на Юбилейном проспекте.Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж", по ней может грозить до 12 лет заключения.Полиция начала розыск преступников.

https://ria.ru/20230821/pokhischenie-1891186385.html

химки

россия

московская область (подмосковье)

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ограбление водителя на 48 миллионов рублей В Химках неизвестные отняли у водителя, сидевшего в своей машине, 48 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. 2023-12-08T11:44 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, химки, россия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)