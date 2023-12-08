https://ria.ru/20231208/gospitalizatsiya-1914546880.html
В Москве выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19
В Москве выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости, 08.12.2023
В Москве выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19
Рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 в Москве за последнюю неделю составил почти 15%, несмотря на сезонный рост случаев заболеваемости, в городе есть все... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:14
2023-12-08T11:14
2023-12-08T11:14
здоровье - общество
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
грипп
орви
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b30a26bb66815d75083baafd3936d2.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 в Москве за последнюю неделю составил почти 15%, несмотря на сезонный рост случаев заболеваемости, в городе есть все мощности для лечения пациентов, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы держим ситуацию под контролем и готовы в любой момент адаптировать имеющиеся в городе медицинские мощности. За последнюю неделю мы видим рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 почти на 15%, поэтому приняли решение ускорить открытие крупнейшей в России инфекционной больницы – ИКБ №1. Она начала прием пациентов уже в начале недели", — сообщила заммэра. Она добавила, что, несмотря на сезонный рост случаев заболеваемости ОРВИ и COVID-19, в Москве есть все мощности для лечения пациентов.
https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_606335fc844761aba07906766477fb6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, грипп, орви
Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова , Коронавирус COVID-19, Грипп, ОРВИ
В Москве выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19
Ракова: рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 в Москве за неделю составил 15%