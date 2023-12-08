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В Москве выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости, 08.12.2023
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11:14 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/gospitalizatsiya-1914546880.html
В Москве выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19
В Москве выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости, 08.12.2023
В Москве выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19
Рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 в Москве за последнюю неделю составил почти 15%, несмотря на сезонный рост случаев заболеваемости, в городе есть все... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:14
2023-12-08T11:14
здоровье - общество
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
грипп
орви
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 в Москве за последнюю неделю составил почти 15%, несмотря на сезонный рост случаев заболеваемости, в городе есть все мощности для лечения пациентов, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы держим ситуацию под контролем и готовы в любой момент адаптировать имеющиеся в городе медицинские мощности. За последнюю неделю мы видим рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 почти на 15%, поэтому приняли решение ускорить открытие крупнейшей в России инфекционной больницы – ИКБ №1. Она начала прием пациентов уже в начале недели", — сообщила заммэра. Она добавила, что, несмотря на сезонный рост случаев заболеваемости ОРВИ и COVID-19, в Москве есть все мощности для лечения пациентов.
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здоровье - общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, грипп, орви
Здоровье - Общество, Москва, Анастасия Ракова , Коронавирус COVID-19, Грипп, ОРВИ
В Москве выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19

Ракова: рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 в Москве за неделю составил 15%

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник у автомобиля скорой медицинской помощи
Медицинский работник у автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 в Москве за последнюю неделю составил почти 15%, несмотря на сезонный рост случаев заболеваемости, в городе есть все мощности для лечения пациентов, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы держим ситуацию под контролем и готовы в любой момент адаптировать имеющиеся в городе медицинские мощности. За последнюю неделю мы видим рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 почти на 15%, поэтому приняли решение ускорить открытие крупнейшей в России инфекционной больницы – ИКБ №1. Она начала прием пациентов уже в начале недели", — сообщила заммэра.
Она добавила, что, несмотря на сезонный рост случаев заболеваемости ОРВИ и COVID-19, в Москве есть все мощности для лечения пациентов.
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