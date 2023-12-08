https://ria.ru/20231208/gospitalizatsiya-1914546880.html

В Москве выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19

В Москве выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19 - РИА Новости, 08.12.2023

В Москве выросло число госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19

Рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 в Москве за последнюю неделю составил почти 15%, несмотря на сезонный рост случаев заболеваемости, в городе есть все... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:14

2023-12-08T11:14

2023-12-08T11:14

здоровье - общество

москва

анастасия ракова

коронавирус covid-19

грипп

орви

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 в Москве за последнюю неделю составил почти 15%, несмотря на сезонный рост случаев заболеваемости, в городе есть все мощности для лечения пациентов, сообщила журналистам заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы держим ситуацию под контролем и готовы в любой момент адаптировать имеющиеся в городе медицинские мощности. За последнюю неделю мы видим рост госпитализаций с ОРВИ и COVID-19 почти на 15%, поэтому приняли решение ускорить открытие крупнейшей в России инфекционной больницы – ИКБ №1. Она начала прием пациентов уже в начале недели", — сообщила заммэра. Она добавила, что, несмотря на сезонный рост случаев заболеваемости ОРВИ и COVID-19, в Москве есть все мощности для лечения пациентов.

https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, грипп, орви