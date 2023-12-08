https://ria.ru/20231208/golosovanie-1914555572.html
Памфилова: многодневное голосование становится традиционным для России
Памфилова: многодневное голосование становится традиционным для России - РИА Новости, 08.12.2023
Памфилова: многодневное голосование становится традиционным для России
Голосование в течение трех дней становится традиционным для российской избирательной системы, оно встречает поддержку у населения, большинству избирателей этот... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T11:56
2023-12-08T11:56
2023-12-08T11:56
политика
россия
элла памфилова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Голосование в течение трех дней становится традиционным для российской избирательной системы, оно встречает поддержку у населения, большинству избирателей этот формат пришелся по душе, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным. Процесс еще идет, такой динамичный. Впервые, как вы помните, оно применялось во время пандемии и его первичной задачей, вообще главным приоритетом обеспечение именно безопасности наших избирателей", - сказала она на заседании комиссии. С течением времени, добавила она, уже по итогам Общероссийского голосования, когда ЦИК проводил свои исследования, "уже было понятно, что многодневное голосование встречает у многих избирателей поддержку". "И дальше, когда мы стали предлагать применять уже на других выборах, мы однозначно поняли, уверены, и это подтверждено разными источниками, чтоб большинству избирателей это формат голосования пришёлся по душе", - сказала Памфилова. Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231208/vybory-1914551629.html
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политика, россия, элла памфилова
Политика, Россия, Элла Памфилова
Памфилова: многодневное голосование становится традиционным для России
Памфилова: многодневное голосование встречает поддержку у населения
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Голосование в течение трех дней становится традиционным для российской избирательной системы, оно встречает поддержку у населения, большинству избирателей этот формат пришелся по душе, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным. Процесс еще идет, такой динамичный. Впервые, как вы помните, оно применялось во время пандемии и его первичной задачей, вообще главным приоритетом обеспечение именно безопасности наших избирателей", - сказала она на заседании комиссии.
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С течением времени, добавила она, уже по итогам Общероссийского голосования, когда ЦИК проводил свои исследования, "уже было понятно, что многодневное голосование встречает у многих избирателей поддержку".
«
"И дальше, когда мы стали предлагать применять уже на других выборах, мы однозначно поняли, уверены, и это подтверждено разными источниками, чтоб большинству избирателей это формат голосования пришёлся по душе", - сказала Памфилова.
Центральная избирательная комиссия в пятницу проводит первое заседание после объявления даты президентских выборов-2024. Накануне Совет Федерации
назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
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