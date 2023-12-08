https://ria.ru/20231208/gaza-1914621653.html

СМИ: во время перемирия с севера на юг Газы вывезли 50 миллионов долларов

СМИ: во время перемирия с севера на юг Газы вывезли 50 миллионов долларов - РИА Новости, 08.12.2023

СМИ: во время перемирия с севера на юг Газы вывезли 50 миллионов долларов

Около 900 тысяч банкнот на сумму 50 миллионов долларов вывезли при поддержке ООН во время перемирия с севера сектора Газа на юг анклава с целью снизить там... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:52

2023-12-08T14:52

2023-12-08T14:52

в мире

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россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Около 900 тысяч банкнот на сумму 50 миллионов долларов вывезли при поддержке ООН во время перемирия с севера сектора Газа на юг анклава с целью снизить там дефицит наличных средств, передает газета Financial Times со ссылкой на источники. Как сообщается, операция "ConOps-Gaza" прошла в прошлый вторник. Банкноты весили около тонны, они хранились в двух отделениях Банка Палестины (BoP). "Обеспокоенные растущей нехваткой наличных средств на юге Газы, куда бежала большая часть населения анклава, составляющего 2,3 миллиона человек…, сотрудники Банка Палестины решили, что перемирие – это шанс вывезти 200-шекелевые купюры, застрявшие на севере, и предотвратить крах экономики", - сообщает газета. Отмечается, что операция прошла при поддержке ООН и с разрешения Израиля. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году