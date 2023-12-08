https://ria.ru/20231208/gaz-1914674191.html

Эксперты прокомментировали идею ЕС о блокировке импорта российского газа

Эксперты прокомментировали идею ЕС о блокировке импорта российского газа - РИА Новости, 08.12.2023

Эксперты прокомментировали идею ЕС о блокировке импорта российского газа

Подготовленный ЕС законопроект, согласно которому страны-члены смогут самостоятельно блокировать импорт газа из России, вряд ли даст радикальный эффект, сказал... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:34

2023-12-08T17:34

2023-12-08T17:34

экономика

россия

европа

евросоюз

природный газ

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Подготовленный ЕС законопроект, согласно которому страны-члены смогут самостоятельно блокировать импорт газа из России, вряд ли даст радикальный эффект, сказал в комментарии РИА Новости гендиректор "Рексофт Консалтинга" Андрей Скорочкин. ЕС подготовил законопроект, который позволит странам-членам блокировать импорт газа из России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ, попавший в распоряжение издания. Уточняется, что, согласно документу, государствам-членам ЕС предлагается предоставить полномочия запрещать российским и белорусским компаниям доступ к газопроводам и терминалам сжиженного газа. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, законопроект может позволить энергетическим компаниям ЕС расторгать контракты с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты компенсации. "В целом представляется, что все возможные ограничения уже были введены и, на мой взгляд, нет оснований ожидать радикального эффекта. Вопрос компенсаций в данном случае лежит в плоскости политики и регулируется соответствующими процессами, а не бизнес-логикой", - сказал Скорочкин. Комментируя динамику поставок российского газа в Европу, собеседник агентства отметил, что сокращение объемов импорта из России текущей зимой маловероятно. "В текущей ситуации возможно ровным счетом все", – добавил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, отметив, что сейчас в Европу поставляется около 23 миллиардов кубометров газа в год.

https://ria.ru/20231208/gaz-1914585174.html

https://ria.ru/20231206/gaz-1913886953.html

россия

европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, европа, евросоюз, природный газ