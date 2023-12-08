https://ria.ru/20231208/gaz-1914674191.html
Эксперты прокомментировали идею ЕС о блокировке импорта российского газа
Эксперты прокомментировали идею ЕС о блокировке импорта российского газа - РИА Новости, 08.12.2023
Эксперты прокомментировали идею ЕС о блокировке импорта российского газа
Подготовленный ЕС законопроект, согласно которому страны-члены смогут самостоятельно блокировать импорт газа из России, вряд ли даст радикальный эффект, сказал... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:34
2023-12-08T17:34
2023-12-08T17:34
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Подготовленный ЕС законопроект, согласно которому страны-члены смогут самостоятельно блокировать импорт газа из России, вряд ли даст радикальный эффект, сказал в комментарии РИА Новости гендиректор "Рексофт Консалтинга" Андрей Скорочкин. ЕС подготовил законопроект, который позволит странам-членам блокировать импорт газа из России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ, попавший в распоряжение издания. Уточняется, что, согласно документу, государствам-членам ЕС предлагается предоставить полномочия запрещать российским и белорусским компаниям доступ к газопроводам и терминалам сжиженного газа. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, законопроект может позволить энергетическим компаниям ЕС расторгать контракты с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты компенсации. "В целом представляется, что все возможные ограничения уже были введены и, на мой взгляд, нет оснований ожидать радикального эффекта. Вопрос компенсаций в данном случае лежит в плоскости политики и регулируется соответствующими процессами, а не бизнес-логикой", - сказал Скорочкин. Комментируя динамику поставок российского газа в Европу, собеседник агентства отметил, что сокращение объемов импорта из России текущей зимой маловероятно. "В текущей ситуации возможно ровным счетом все", – добавил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, отметив, что сейчас в Европу поставляется около 23 миллиардов кубометров газа в год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, европа, евросоюз, природный газ
Экономика, Россия, Европа, Евросоюз, Природный газ
Эксперты прокомментировали идею ЕС о блокировке импорта российского газа
Эксперты: закон ЕС о запрете импорта газа из РФ вряд ли даст радикальный эффект
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Подготовленный ЕС законопроект, согласно которому страны-члены смогут самостоятельно блокировать импорт газа из России, вряд ли даст радикальный эффект, сказал в комментарии РИА Новости гендиректор "Рексофт Консалтинга" Андрей Скорочкин.
ЕС подготовил законопроект, который позволит странам-членам блокировать импорт газа из России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ, попавший в распоряжение издания.
Эрдоган заявил, что согласовал с Путиным поставки российского газа в Европу
Уточняется, что, согласно документу, государствам-членам ЕС предлагается предоставить полномочия запрещать российским и белорусским компаниям доступ к газопроводам и терминалам сжиженного газа. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, законопроект может позволить энергетическим компаниям ЕС расторгать контракты с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты компенсации.
"В целом представляется, что все возможные ограничения уже были введены и, на мой взгляд, нет оснований ожидать радикального эффекта. Вопрос компенсаций в данном случае лежит в плоскости политики и регулируется соответствующими процессами, а не бизнес-логикой", - сказал Скорочкин.
Комментируя динамику поставок российского газа в Европу
, собеседник агентства отметил, что сокращение объемов импорта из России текущей зимой маловероятно.
"В текущей ситуации возможно ровным счетом все", – добавил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, отметив, что сейчас в Европу поставляется около 23 миллиардов кубометров газа в год.
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