https://ria.ru/20231208/feyki-1914688857.html

Суд оштрафовал Google за фейки о спецоперации на YouTube

Суд оштрафовал Google за фейки о спецоперации на YouTube - РИА Новости, 08.12.2023

Суд оштрафовал Google за фейки о спецоперации на YouTube

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за отказ удалить из YouTube видеоролики с недостоверной... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:22

2023-12-08T18:22

2023-12-08T18:28

специальная военная операция на украине

технологии

youtube

google

происшествия

россия

ситуация в днр и лнр

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Google на 4 миллиона рублей за отказ удалить из YouTube видеоролики с недостоверной информацией об СВО, передает корреспондент РИА Новости."Google Llc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10, частью 4 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - огласила решение судья Александра Михалёва.Согласно материалам дела, Роскомнадзор 18 августа направил Google предписание удалить в срок до 17 сентября включительно видеоролики из YouTube с "недостоверной общественно-значимой информацией о российских военных, якобы убитых на территории Украины". Поскольку видео удалены не были, ведомство обратилось в суд. Ранее за подобные правонарушения Google был оштрафован на сумму свыше 135 миллионов рублей. Кроме того, компании два раза назначали оборотные штрафы. В конце 2021 года мировой судья Таганского района Москвы ставший судьей Басманного суда Москвы Тимур Вахрамеев назначил компании Google штраф в 7,2 миллиарда рублей. Часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ тогда была впервые применена в судебной практике.Оборотный штраф - самое строгое по статье 13.41 КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям. Второй раз Google оштрафовали уже на 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО.

https://ria.ru/20230627/shtraf-1880707443.html

https://ria.ru/20231121/shtraf-1910899660.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, youtube, google, происшествия, россия, ситуация в днр и лнр, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)