https://ria.ru/20231208/export_online-1914715693.html
РЭЦ объединил участников экспортной торговли на конференции Export Online
РЭЦ объединил участников экспортной торговли на конференции Export Online - РИА Новости, 08.12.2023
РЭЦ объединил участников экспортной торговли на конференции Export Online
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 7 декабря провел первую Всероссийскую конференцию по экспорту через онлайн-каналы Export Online'23, сообщает РЭЦ. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T20:10
2023-12-08T20:10
2023-12-08T20:10
экономика
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
технологии
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торговля
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 7 декабря провел первую Всероссийскую конференцию по экспорту через онлайн-каналы Export Online'23, сообщает РЭЦ."В ней приняли участие более 30 спикеров из крупнейших компаний в отрасли: Ozon, Wildberries, "СберОбразование", "Студия Артемия Лебедева", "VK Клипы", DHL, MercuryAI, E-promo, "Почта России" и другие. Эксперты рассказали о последних тенденциях в мире онлайн-торговли, обсудили тренды маркетинга, среди них - короткие видео и страновое продвижение", - говорится в сообщении.Кроме того, в программе конференции обсудили, как выбрать нишу и регион для экспорта, как экспортировать через Wildberries и Ozon, поговорили об особенностях межкультурной коммуникации, господдержке при организации экспортной электронной торговли, техниках ведения В2В-переговоров и том, как искусственный интеллект помогает человеку во всем этом.Эксперты РЭЦ рассказали о страновом маркетинге и возможностях брендов "Сделано в России" и Good Food Russia для выхода на более 1 миллиона покупателей на зарубежных маркетплейсах.Также был разговор о национальных павильонах с примерами того, как размещение продукции в них помогло российским компаниям продвинуться на зарубежных рынках.Руководитель направления по международным партнерским программам РЭЦ Ангелина Моргун привела в пример акцию продвижения в синергии со спортом, которая вызвала всплеск популярности российской продукции в Китае и, как следствие, рост ее продаж."В этом году мы впервые запустили коллективное продвижение российской продукции с нашими российскими спортсменами – акцию "Российские товары – для чемпионов", она прошла совместно с Федерацией гребного спорта России. Целевым результатом мы поставили не только узнаваемость, а именно продажи на зарубежных маркетплейсах. В акции под брендом "Сделано в России" приняла участие продукция порядка 100 российских компаний, по промежуточным результатам, охват акции составил около 15 миллионов просмотров на китайских платформах и посещений на маркетплейсах, реализовано 85 тысяч заказов российских товаров в акции", - рассказала Моргун в рамках конференции Export Online"23.В один день можно уместить все, что нужно знать про успешное ведение онлайн-экспорта, и более 2000 участников конференции Export Online'23 смогли в этом убедиться.
https://ria.ru/20231208/eksportnyy_potentsial-1914711838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, российский экспортный центр (рэц), экспорт, технологии, конференции, торговля
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, Технологии, Конференции, Торговля
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 7 декабря провел первую Всероссийскую конференцию по экспорту через онлайн-каналы Export Online'23, сообщает РЭЦ.
"В ней приняли участие более 30 спикеров из крупнейших компаний в отрасли: Ozon
, Wildberries
, "СберОбразование", "Студия Артемия Лебедева", "VK Клипы", DHL
, MercuryAI, E-promo, "Почта России
" и другие. Эксперты рассказали о последних тенденциях в мире онлайн-торговли, обсудили тренды маркетинга, среди них - короткие видео и страновое продвижение", - говорится в сообщении.
Кроме того, в программе конференции обсудили, как выбрать нишу и регион для экспорта, как экспортировать через Wildberries и Ozon, поговорили об особенностях межкультурной коммуникации, господдержке при организации экспортной электронной торговли, техниках ведения В2В-переговоров и том, как искусственный интеллект помогает человеку во всем этом.
Эксперты РЭЦ рассказали о страновом маркетинге и возможностях брендов "Сделано в России" и Good Food Russia для выхода на более 1 миллиона покупателей на зарубежных маркетплейсах.
РЭЦ назвал три отрасли с наибольшим экспортным потенциалом
Также был разговор о национальных павильонах с примерами того, как размещение продукции в них помогло российским компаниям продвинуться на зарубежных рынках.
Руководитель направления по международным партнерским программам РЭЦ Ангелина Моргун привела в пример акцию продвижения в синергии со спортом, которая вызвала всплеск популярности российской продукции в Китае
и, как следствие, рост ее продаж.
"В этом году мы впервые запустили коллективное продвижение российской продукции с нашими российскими спортсменами – акцию "Российские товары – для чемпионов", она прошла совместно с Федерацией гребного спорта России. Целевым результатом мы поставили не только узнаваемость, а именно продажи на зарубежных маркетплейсах. В акции под брендом "Сделано в России" приняла участие продукция порядка 100 российских компаний, по промежуточным результатам, охват акции составил около 15 миллионов просмотров на китайских платформах и посещений на маркетплейсах, реализовано 85 тысяч заказов российских товаров в акции", - рассказала Моргун в рамках конференции Export Online"23.
В один день можно уместить все, что нужно знать про успешное ведение онлайн-экспорта, и более 2000 участников конференции Export Online'23 смогли в этом убедиться.