https://ria.ru/20231208/export_online-1914715693.html

РЭЦ объединил участников экспортной торговли на конференции Export Online

РЭЦ объединил участников экспортной торговли на конференции Export Online - РИА Новости, 08.12.2023

РЭЦ объединил участников экспортной торговли на конференции Export Online

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 7 декабря провел первую Всероссийскую конференцию по экспорту через онлайн-каналы Export Online'23, сообщает РЭЦ. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T20:10

2023-12-08T20:10

2023-12-08T20:10

экономика

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

технологии

конференции

торговля

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) 7 декабря провел первую Всероссийскую конференцию по экспорту через онлайн-каналы Export Online'23, сообщает РЭЦ."В ней приняли участие более 30 спикеров из крупнейших компаний в отрасли: Ozon, Wildberries, "СберОбразование", "Студия Артемия Лебедева", "VK Клипы", DHL, MercuryAI, E-promo, "Почта России" и другие. Эксперты рассказали о последних тенденциях в мире онлайн-торговли, обсудили тренды маркетинга, среди них - короткие видео и страновое продвижение", - говорится в сообщении.Кроме того, в программе конференции обсудили, как выбрать нишу и регион для экспорта, как экспортировать через Wildberries и Ozon, поговорили об особенностях межкультурной коммуникации, господдержке при организации экспортной электронной торговли, техниках ведения В2В-переговоров и том, как искусственный интеллект помогает человеку во всем этом.Эксперты РЭЦ рассказали о страновом маркетинге и возможностях брендов "Сделано в России" и Good Food Russia для выхода на более 1 миллиона покупателей на зарубежных маркетплейсах.Также был разговор о национальных павильонах с примерами того, как размещение продукции в них помогло российским компаниям продвинуться на зарубежных рынках.Руководитель направления по международным партнерским программам РЭЦ Ангелина Моргун привела в пример акцию продвижения в синергии со спортом, которая вызвала всплеск популярности российской продукции в Китае и, как следствие, рост ее продаж."В этом году мы впервые запустили коллективное продвижение российской продукции с нашими российскими спортсменами – акцию "Российские товары – для чемпионов", она прошла совместно с Федерацией гребного спорта России. Целевым результатом мы поставили не только узнаваемость, а именно продажи на зарубежных маркетплейсах. В акции под брендом "Сделано в России" приняла участие продукция порядка 100 российских компаний, по промежуточным результатам, охват акции составил около 15 миллионов просмотров на китайских платформах и посещений на маркетплейсах, реализовано 85 тысяч заказов российских товаров в акции", - рассказала Моргун в рамках конференции Export Online"23.В один день можно уместить все, что нужно знать про успешное ведение онлайн-экспорта, и более 2000 участников конференции Export Online'23 смогли в этом убедиться.

https://ria.ru/20231208/eksportnyy_potentsial-1914711838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, российский экспортный центр (рэц), экспорт, технологии, конференции, торговля