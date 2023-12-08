https://ria.ru/20231208/essekibo-1914675992.html

МИД России призвал Венесуэлу и Гайану мирно решить территориальный спор

МИД России призвал Венесуэлу и Гайану мирно решить территориальный спор - РИА Новости, 08.12.2023

МИД России призвал Венесуэлу и Гайану мирно решить территориальный спор

Москва призывает Венесуэлу и Гайану воздержаться от любых действий вокруг спорного района Эссекибо, которые могут нанести ущерб сторонам, вопрос должен быть... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:38

2023-12-08T17:38

2023-12-08T18:59

в мире

россия

венесуэла

гайана

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

эссекибо

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва призывает Венесуэлу и Гайану воздержаться от любых действий вокруг спорного района Эссекибо, которые могут нанести ущерб сторонам, вопрос должен быть урегулирован посредством мирных решений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Внимательно следим за ситуацией вокруг района Эссекибо, в том числе с учетом состоявшегося 3 декабря в Венесуэле консультативного референдума относительно статуса данной территории и предпринимаемых по его итогам правовых шагов... В текущей обстановке считаем приоритетным снижение напряженности и укрепление доверия в отношениях между Венесуэлой и Гайаной. Призываем стороны воздерживаться от любых действий, способных разбалансировать ситуацию и нанести взаимный ущерб", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского дипведомства. Она добавила, что Москва позитивно оценивает телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран. "Исходим из того, что данный вопрос лежит в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и должен быть урегулирован в добрососедском ключе, посредством нахождения мирных взаимоприемлемых решений в соответствии с международным правом и подписанными между сторонами соглашениями, а также действующим национальным законодательством", - подчеркнула Захарова.Она добавила, что Россия последовательно выступает в пользу сохранения Латинской Америкой статуса "зоны мира". "Выступаем против внешнего давления и вмешательства в дела суверенных государств, тем более когда в отношениях между ними имеются деликатные вопросы, требующие "осмотрительности" от третьих стран как на государственном, так и частном уровнях", - говорится в комментарии Захаровой.Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо".Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса в отношении спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет безопасности ООН, а также ко всем своим международным партнерам.Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.

https://ria.ru/20231207/blinken-1914261369.html

https://ria.ru/20231206/essekibo-1914012679.html

https://ria.ru/20231204/venesuela-1913580131.html

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венесуэла

гайана

эссекибо

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, венесуэла, гайана, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эссекибо