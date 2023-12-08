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МИД России призвал Венесуэлу и Гайану мирно решить территориальный спор - РИА Новости, 08.12.2023
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17:38 08.12.2023 (обновлено: 18:59 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/essekibo-1914675992.html
МИД России призвал Венесуэлу и Гайану мирно решить территориальный спор
МИД России призвал Венесуэлу и Гайану мирно решить территориальный спор - РИА Новости, 08.12.2023
МИД России призвал Венесуэлу и Гайану мирно решить территориальный спор
Москва призывает Венесуэлу и Гайану воздержаться от любых действий вокруг спорного района Эссекибо, которые могут нанести ущерб сторонам, вопрос должен быть... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:38
2023-12-08T18:59
в мире
россия
венесуэла
гайана
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
эссекибо
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва призывает Венесуэлу и Гайану воздержаться от любых действий вокруг спорного района Эссекибо, которые могут нанести ущерб сторонам, вопрос должен быть урегулирован посредством мирных решений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Внимательно следим за ситуацией вокруг района Эссекибо, в том числе с учетом состоявшегося 3 декабря в Венесуэле консультативного референдума относительно статуса данной территории и предпринимаемых по его итогам правовых шагов... В текущей обстановке считаем приоритетным снижение напряженности и укрепление доверия в отношениях между Венесуэлой и Гайаной. Призываем стороны воздерживаться от любых действий, способных разбалансировать ситуацию и нанести взаимный ущерб", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского дипведомства. Она добавила, что Москва позитивно оценивает телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран. "Исходим из того, что данный вопрос лежит в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и должен быть урегулирован в добрососедском ключе, посредством нахождения мирных взаимоприемлемых решений в соответствии с международным правом и подписанными между сторонами соглашениями, а также действующим национальным законодательством", - подчеркнула Захарова.Она добавила, что Россия последовательно выступает в пользу сохранения Латинской Америкой статуса "зоны мира". "Выступаем против внешнего давления и вмешательства в дела суверенных государств, тем более когда в отношениях между ними имеются деликатные вопросы, требующие "осмотрительности" от третьих стран как на государственном, так и частном уровнях", - говорится в комментарии Захаровой.Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо".Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса в отношении спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет безопасности ООН, а также ко всем своим международным партнерам.Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
https://ria.ru/20231207/blinken-1914261369.html
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венесуэла
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в мире, россия, венесуэла, гайана, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эссекибо
В мире, Россия, Венесуэла, Гайана, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Эссекибо
МИД России призвал Венесуэлу и Гайану мирно решить территориальный спор

Захарова призвала Венесуэлу и Гайану мирно решить спор о статусе Эссекибо

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва призывает Венесуэлу и Гайану воздержаться от любых действий вокруг спорного района Эссекибо, которые могут нанести ущерб сторонам, вопрос должен быть урегулирован посредством мирных решений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Внимательно следим за ситуацией вокруг района Эссекибо, в том числе с учетом состоявшегося 3 декабря в Венесуэле консультативного референдума относительно статуса данной территории и предпринимаемых по его итогам правовых шагов... В текущей обстановке считаем приоритетным снижение напряженности и укрепление доверия в отношениях между Венесуэлой и Гайаной. Призываем стороны воздерживаться от любых действий, способных разбалансировать ситуацию и нанести взаимный ущерб", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского дипведомства.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Блинкен в разговоре с лидером Гайаны призвал разрешить спор с Венесуэлой
Вчера, 08:21
Она добавила, что Москва позитивно оценивает телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран. "Исходим из того, что данный вопрос лежит в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и должен быть урегулирован в добрососедском ключе, посредством нахождения мирных взаимоприемлемых решений в соответствии с международным правом и подписанными между сторонами соглашениями, а также действующим национальным законодательством", - подчеркнула Захарова.
Она добавила, что Россия последовательно выступает в пользу сохранения Латинской Америкой статуса "зоны мира". "Выступаем против внешнего давления и вмешательства в дела суверенных государств, тем более когда в отношениях между ними имеются деликатные вопросы, требующие "осмотрительности" от третьих стран как на государственном, так и частном уровнях", - говорится в комментарии Захаровой.
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Венесуэла выдвинула ультиматум компаниям на шельфе Эссекибо
6 декабря, 02:29
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо".
Президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса в отношении спорного региона Эссекибо, предпринятые после референдума, как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет безопасности ООН, а также ко всем своим международным партнерам.
Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
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4 декабря, 11:35
 
В миреРоссияВенесуэлаГайанаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Эссекибо
 
 
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