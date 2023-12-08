https://ria.ru/20231208/es-1914524475.html
СМИ: Евросоюзу поставили ультиматум по Украине
СМИ: Евросоюзу поставили ультиматум по Украине - РИА Новости, 08.12.2023
СМИ: Евросоюзу поставили ультиматум по Украине
Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию по Украине в преддверии саммита в Брюсселе, пишет Politico. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T09:33
2023-12-08T09:33
2023-12-08T11:25
в мире
украина
киев
россия
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию по Украине в преддверии саммита в Брюсселе, пишет Politico."Орбан грозит пустить этот саммит под откос. В двух письмах на имя председателя Европейского совета Шарля Мишеля он ясно дал понять, что против переговоров с Киевом о вступлении (в ЕС. — Прим. ред.) и хочет вместо этого провести стратегические дебаты на тему поддержки Украины странами Евросоюза", — пишет издание.На встрече лидеры ЕС должны будут принять решение, включать Украину в союз или нет, и попытаться заключить сделку о выделении Киеву 50 миллиардов евро.По информации издания, президент Франции Эммануэль Макрон сейчас пытается организовать переговоры с Орбаном до начала брюссельского саммита, но пока это вызывает лишь скепсис в дипломатических кругах европейских государств."Он постоянно пытается и постоянно терпит неудачи. Он пытался договориться с Трампом, потом с Путиным, а теперь пытается с Орбаном", — приводит издание слова европейского дипломата.Постоянный представитель Бельгии в ЕС Виллем Ван де Воорде заявил, что исход саммита непредсказуем, так как еще пару недель назад вопрос о начале переговоров о принятии в ЕС Украины считался уже решенным, а сегодня у объединения один вопрос — как справиться с Орбаном, блокирующим принятие решения, благоприятного для Киева."Факт остается фактом: он помогает России. Мы должны задаться вопросом, как действовать дальше", — ссылается издание на мнение одного из европейских чиновников.Сложившаяся в Евросоюзе щекотливая ситуация неизбежно приведет к появлению сообщений в мировых СМИ, что ЕС устал от Украины и что блок разваливается, указало Politico.Ранее Виктор Орбан отметил, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение России путем финансирования Киева, оказался провальным.В октябре встреча Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине вызвала недовольство в Европе. Как подчеркивал глава венгерского правительства, Будапешт не стремится к конфронтации с Москвой и хочет поддерживать двусторонние отношения, насколько позволяют введенные против России санкции.Позднее премьер Эстонии Кая Каллас назвала встречу Орбана и Путина "очень неприятной и лишенной всякой логики". В ответ представитель правительства Венгрии Золтан Ковач напомнил, что муж Каллас — Арво Халлик — не только продолжал торговать с Россией через свои компании вопреки введенным санкциям, но и помогал другим эстонским предприятиям делать то же самое.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913104914.html
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905598030.html
https://ria.ru/20231119/orban-1910366100.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, европейский совет
В мире, Украина, Киев, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Европейский совет
СМИ: Евросоюзу поставили ультиматум по Украине
Politico: позиция премьера Венгрии Орбана по Украине грозит сорвать саммит ЕС
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию по Украине в преддверии саммита в Брюсселе, пишет Politico
.
«
"Орбан грозит пустить этот саммит под откос. В двух письмах на имя председателя Европейского совета Шарля Мишеля он ясно дал понять, что против переговоров с Киевом о вступлении (в ЕС. — Прим. ред.) и хочет вместо этого провести стратегические дебаты на тему поддержки Украины странами Евросоюза", — пишет издание.
На встрече лидеры ЕС должны будут принять решение, включать Украину в союз или нет, и попытаться заключить сделку о выделении Киеву 50 миллиардов евро.
По информации издания, президент Франции Эммануэль Макрон сейчас пытается организовать переговоры с Орбаном до начала брюссельского саммита, но пока это вызывает лишь скепсис в дипломатических кругах европейских государств.
В ЕС назревает кризис из-за Украины, пишут СМИ
"Он постоянно пытается и постоянно терпит неудачи. Он пытался договориться с Трампом, потом с Путиным, а теперь пытается с Орбаном", — приводит издание слова европейского дипломата.
Постоянный представитель Бельгии в ЕС Виллем Ван де Воорде заявил, что исход саммита непредсказуем, так как еще пару недель назад вопрос о начале переговоров о принятии в ЕС Украины считался уже решенным, а сегодня у объединения один вопрос — как справиться с Орбаном, блокирующим принятие решения, благоприятного для Киева.
"Факт остается фактом: он помогает России. Мы должны задаться вопросом, как действовать дальше", — ссылается издание на мнение одного из европейских чиновников.
Сложившаяся в Евросоюзе щекотливая ситуация неизбежно приведет к появлению сообщений в мировых СМИ, что ЕС устал от Украины и что блок разваливается, указало Politico.
Премьер Фицо потребовал от Украины гарантий, что она не растратит деньги ЕС
Ранее Виктор Орбан отметил, что амбициозный план Европы
по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение России
путем финансирования Киева, оказался провальным.
В октябре встреча Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине
вызвала недовольство в Европе. Как подчеркивал глава венгерского правительства, Будапешт не стремится к конфронтации с Москвой и хочет поддерживать двусторонние отношения, насколько позволяют введенные против России санкции.
Позднее премьер Эстонии
Кая Каллас назвала встречу Орбана и Путина "очень неприятной и лишенной всякой логики". В ответ представитель правительства Венгрии Золтан Ковач напомнил, что муж Каллас — Арво Халлик — не только продолжал торговать с Россией через свои компании вопреки введенным санкциям, но и помогал другим эстонским предприятиям делать то же самое.
Орбан сделал жесткое заявление об Украине