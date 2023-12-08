https://ria.ru/20231208/es-1914524475.html

СМИ: Евросоюзу поставили ультиматум по Украине

СМИ: Евросоюзу поставили ультиматум по Украине - РИА Новости, 08.12.2023

СМИ: Евросоюзу поставили ультиматум по Украине

Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию по Украине в преддверии саммита в Брюсселе, пишет Politico. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T09:33

2023-12-08T09:33

2023-12-08T11:25

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию по Украине в преддверии саммита в Брюсселе, пишет Politico."Орбан грозит пустить этот саммит под откос. В двух письмах на имя председателя Европейского совета Шарля Мишеля он ясно дал понять, что против переговоров с Киевом о вступлении (в ЕС. — Прим. ред.) и хочет вместо этого провести стратегические дебаты на тему поддержки Украины странами Евросоюза", — пишет издание.На встрече лидеры ЕС должны будут принять решение, включать Украину в союз или нет, и попытаться заключить сделку о выделении Киеву 50 миллиардов евро.По информации издания, президент Франции Эммануэль Макрон сейчас пытается организовать переговоры с Орбаном до начала брюссельского саммита, но пока это вызывает лишь скепсис в дипломатических кругах европейских государств."Он постоянно пытается и постоянно терпит неудачи. Он пытался договориться с Трампом, потом с Путиным, а теперь пытается с Орбаном", — приводит издание слова европейского дипломата.Постоянный представитель Бельгии в ЕС Виллем Ван де Воорде заявил, что исход саммита непредсказуем, так как еще пару недель назад вопрос о начале переговоров о принятии в ЕС Украины считался уже решенным, а сегодня у объединения один вопрос — как справиться с Орбаном, блокирующим принятие решения, благоприятного для Киева."Факт остается фактом: он помогает России. Мы должны задаться вопросом, как действовать дальше", — ссылается издание на мнение одного из европейских чиновников.Сложившаяся в Евросоюзе щекотливая ситуация неизбежно приведет к появлению сообщений в мировых СМИ, что ЕС устал от Украины и что блок разваливается, указало Politico.Ранее Виктор Орбан отметил, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение России путем финансирования Киева, оказался провальным.В октябре встреча Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине вызвала недовольство в Европе. Как подчеркивал глава венгерского правительства, Будапешт не стремится к конфронтации с Москвой и хочет поддерживать двусторонние отношения, насколько позволяют введенные против России санкции.Позднее премьер Эстонии Кая Каллас назвала встречу Орбана и Путина "очень неприятной и лишенной всякой логики". В ответ представитель правительства Венгрии Золтан Ковач напомнил, что муж Каллас — Арво Халлик — не только продолжал торговать с Россией через свои компании вопреки введенным санкциям, но и помогал другим эстонским предприятиям делать то же самое.

https://ria.ru/20231201/ukraina-1913104914.html

https://ria.ru/20231027/ukraina-1905598030.html

https://ria.ru/20231119/orban-1910366100.html

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