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СМИ: Евросоюзу поставили ультиматум по Украине - РИА Новости, 08.12.2023
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09:33 08.12.2023 (обновлено: 11:25 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/es-1914524475.html
СМИ: Евросоюзу поставили ультиматум по Украине
СМИ: Евросоюзу поставили ультиматум по Украине - РИА Новости, 08.12.2023
СМИ: Евросоюзу поставили ультиматум по Украине
Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию по Украине в преддверии саммита в Брюсселе, пишет Politico. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T09:33
2023-12-08T11:25
в мире
украина
киев
россия
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
европейский совет
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию по Украине в преддверии саммита в Брюсселе, пишет Politico.&quot;Орбан грозит пустить этот саммит под откос. В двух письмах на имя председателя Европейского совета Шарля Мишеля он ясно дал понять, что против переговоров с Киевом о вступлении (в ЕС. — Прим. ред.) и хочет вместо этого провести стратегические дебаты на тему поддержки Украины странами Евросоюза&quot;, — пишет издание.На встрече лидеры ЕС должны будут принять решение, включать Украину в союз или нет, и попытаться заключить сделку о выделении Киеву 50 миллиардов евро.По информации издания, президент Франции Эммануэль Макрон сейчас пытается организовать переговоры с Орбаном до начала брюссельского саммита, но пока это вызывает лишь скепсис в дипломатических кругах европейских государств."Он постоянно пытается и постоянно терпит неудачи. Он пытался договориться с Трампом, потом с Путиным, а теперь пытается с Орбаном", — приводит издание слова европейского дипломата.Постоянный представитель Бельгии в ЕС Виллем Ван де Воорде заявил, что исход саммита непредсказуем, так как еще пару недель назад вопрос о начале переговоров о принятии в ЕС Украины считался уже решенным, а сегодня у объединения один вопрос — как справиться с Орбаном, блокирующим принятие решения, благоприятного для Киева."Факт остается фактом: он помогает России. Мы должны задаться вопросом, как действовать дальше", — ссылается издание на мнение одного из европейских чиновников.Сложившаяся в Евросоюзе щекотливая ситуация неизбежно приведет к появлению сообщений в мировых СМИ, что ЕС устал от Украины и что блок разваливается, указало Politico.Ранее Виктор Орбан отметил, что амбициозный план Европы по Украине, инициаторы которого надеялись нанести поражение России путем финансирования Киева, оказался провальным.В октябре встреча Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине вызвала недовольство в Европе. Как подчеркивал глава венгерского правительства, Будапешт не стремится к конфронтации с Москвой и хочет поддерживать двусторонние отношения, насколько позволяют введенные против России санкции.Позднее премьер Эстонии Кая Каллас назвала встречу Орбана и Путина "очень неприятной и лишенной всякой логики". В ответ представитель правительства Венгрии Золтан Ковач напомнил, что муж Каллас — Арво Халлик — не только продолжал торговать с Россией через свои компании вопреки введенным санкциям, но и помогал другим эстонским предприятиям делать то же самое.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913104914.html
https://ria.ru/20231027/ukraina-1905598030.html
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в мире, украина, киев, россия, виктор орбан, владимир путин, евросоюз, европейский совет
В мире, Украина, Киев, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз, Европейский совет
СМИ: Евросоюзу поставили ультиматум по Украине

Politico: позиция премьера Венгрии Орбана по Украине грозит сорвать саммит ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию по Украине в преддверии саммита в Брюсселе, пишет Politico.
«

"Орбан грозит пустить этот саммит под откос. В двух письмах на имя председателя Европейского совета Шарля Мишеля он ясно дал понять, что против переговоров с Киевом о вступлении (в ЕС. — Прим. ред.) и хочет вместо этого провести стратегические дебаты на тему поддержки Украины странами Евросоюза", — пишет издание.

На встрече лидеры ЕС должны будут принять решение, включать Украину в союз или нет, и попытаться заключить сделку о выделении Киеву 50 миллиардов евро.
По информации издания, президент Франции Эммануэль Макрон сейчас пытается организовать переговоры с Орбаном до начала брюссельского саммита, но пока это вызывает лишь скепсис в дипломатических кругах европейских государств.
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"Он постоянно пытается и постоянно терпит неудачи. Он пытался договориться с Трампом, потом с Путиным, а теперь пытается с Орбаном", — приводит издание слова европейского дипломата.
Постоянный представитель Бельгии в ЕС Виллем Ван де Воорде заявил, что исход саммита непредсказуем, так как еще пару недель назад вопрос о начале переговоров о принятии в ЕС Украины считался уже решенным, а сегодня у объединения один вопрос — как справиться с Орбаном, блокирующим принятие решения, благоприятного для Киева.
"Факт остается фактом: он помогает России. Мы должны задаться вопросом, как действовать дальше", — ссылается издание на мнение одного из европейских чиновников.
Сложившаяся в Евросоюзе щекотливая ситуация неизбежно приведет к появлению сообщений в мировых СМИ, что ЕС устал от Украины и что блок разваливается, указало Politico.
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В октябре встреча Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине вызвала недовольство в Европе. Как подчеркивал глава венгерского правительства, Будапешт не стремится к конфронтации с Москвой и хочет поддерживать двусторонние отношения, насколько позволяют введенные против России санкции.
Позднее премьер Эстонии Кая Каллас назвала встречу Орбана и Путина "очень неприятной и лишенной всякой логики". В ответ представитель правительства Венгрии Золтан Ковач напомнил, что муж Каллас — Арво Халлик — не только продолжал торговать с Россией через свои компании вопреки введенным санкциям, но и помогал другим эстонским предприятиям делать то же самое.
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