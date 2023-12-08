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В Эрмитаже открывается экспозиция "Салоны" Дидро - РИА Новости, 08.12.2023
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17:24 08.12.2023 (обновлено: 17:29 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/ermitazh-1914670135.html
В Эрмитаже открывается экспозиция "Салоны" Дидро
В Эрмитаже открывается экспозиция "Салоны" Дидро - РИА Новости, 08.12.2023
В Эрмитаже открывается экспозиция "Салоны" Дидро
Государственный Эрмитаж представляет масштабную экспозицию ""Салоны" Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века", она организована при поддержке РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:24
2023-12-08T17:29
санкт-петербург
париж
искусство
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
втб
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственный Эрмитаж представляет масштабную экспозицию ""Салоны" Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века", она организована при поддержке ВТБ и пройдет в Николаевском зале Зимнего дворца с 8 декабря по 17 марта, сообщает пресс-служба банка. "Выставка представит посетителям панораму французского искусства XVIII века – от зарождавшегося стиля рококо до неоклассицизма. Проект позволит зрителю лучше ознакомиться с искусством эпохи Просвещения и по-новому взглянуть на историческую ретроспективу этого периода", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой. Совместный проект Государственного Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина знакомит с выставками французской Королевской академии живописи и скульптуры и их критическими обзорами, сделанными знаменитым философом и мыслителем эпохи Просвещения Дени Дидро. Обзоры парижских выставок современного искусства Дидро стали незаменимым источником для понимания искусства XVIII столетия. "Оказалось, как того и следовало ожидать, полноценный рассказ о парижских Салонах удалось построить на материале только российских коллекций французского искусства. Причина этого – сам Дидро, бывший советником и помощником Екатерины Великой в собирании Эрмитажа. Так что всякая выставка о Дидро – об Эрмитаже тоже", – сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, его слова приводит пресс-служба ВТБ. Представленные в Николаевском зале Зимнего дворца произведения искусства погружают зрителя в атмосферу парижских Салонов XVIII века. Экспонаты выставки раскрывают страницы их "биографии" – начиная с предыстории появления Салонов вплоть до XIX столетия. Экспозиция включает более 200 произведений, среди которых картины и рисунки прославленных художников, гравюры, медали, предметы декоративно-прикладного искусств, книги и рукописи Дидро и его современников. Программу выставки дополняет научный каталог, подготовленный крупнейшими специалистами по французскому искусству XVIII столетия, искусствоведами и историками, научными сотрудниками и хранителями музеев. Выставок, столь широко представляющих зрителю французское искусство XVIII столетия, не было в России со времен выставки "Россия – Франция. Век Просвещения" (1987). ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта "Культура".
https://radiosputnik.ru/20230531/ermitazh-1875245781.html
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7 495 645-6601
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санкт-петербург, париж, искусство, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, втб
Санкт-Петербург, Париж, Искусство, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, ВТБ

В Эрмитаже открывается экспозиция "Салоны" Дидро

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Эрмитаж с Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Вид на Эрмитаж с Дворцового моста в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Эрмитаж с Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственный Эрмитаж представляет масштабную экспозицию ""Салоны" Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века", она организована при поддержке ВТБ и пройдет в Николаевском зале Зимнего дворца с 8 декабря по 17 марта, сообщает пресс-служба банка.
"Выставка представит посетителям панораму французского искусства XVIII века – от зарождавшегося стиля рококо до неоклассицизма. Проект позволит зрителю лучше ознакомиться с искусством эпохи Просвещения и по-новому взглянуть на историческую ретроспективу этого периода", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой.
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Совместный проект Государственного Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина знакомит с выставками французской Королевской академии живописи и скульптуры и их критическими обзорами, сделанными знаменитым философом и мыслителем эпохи Просвещения Дени Дидро. Обзоры парижских выставок современного искусства Дидро стали незаменимым источником для понимания искусства XVIII столетия.
"Оказалось, как того и следовало ожидать, полноценный рассказ о парижских Салонах удалось построить на материале только российских коллекций французского искусства. Причина этого – сам Дидро, бывший советником и помощником Екатерины Великой в собирании Эрмитажа. Так что всякая выставка о Дидро – об Эрмитаже тоже", – сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, его слова приводит пресс-служба ВТБ.
Представленные в Николаевском зале Зимнего дворца произведения искусства погружают зрителя в атмосферу парижских Салонов XVIII века. Экспонаты выставки раскрывают страницы их "биографии" – начиная с предыстории появления Салонов вплоть до XIX столетия. Экспозиция включает более 200 произведений, среди которых картины и рисунки прославленных художников, гравюры, медали, предметы декоративно-прикладного искусств, книги и рукописи Дидро и его современников. Программу выставки дополняет научный каталог, подготовленный крупнейшими специалистами по французскому искусству XVIII столетия, искусствоведами и историками, научными сотрудниками и хранителями музеев.
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Выставок, столь широко представляющих зрителю французское искусство XVIII столетия, не было в России со времен выставки "Россия – Франция. Век Просвещения" (1987).
ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта "Культура".
 
Санкт-ПетербургПарижИскусствоМихаил ПиотровскийГосударственный ЭрмитажГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаВТБ
 
 
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