https://ria.ru/20231208/ermitazh-1914670135.html

В Эрмитаже открывается экспозиция "Салоны" Дидро

В Эрмитаже открывается экспозиция "Салоны" Дидро - РИА Новости, 08.12.2023

В Эрмитаже открывается экспозиция "Салоны" Дидро

Государственный Эрмитаж представляет масштабную экспозицию ""Салоны" Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века", она организована при поддержке РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:24

2023-12-08T17:24

2023-12-08T17:29

санкт-петербург

париж

искусство

михаил пиотровский

государственный эрмитаж

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

втб

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственный Эрмитаж представляет масштабную экспозицию ""Салоны" Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века", она организована при поддержке ВТБ и пройдет в Николаевском зале Зимнего дворца с 8 декабря по 17 марта, сообщает пресс-служба банка. "Выставка представит посетителям панораму французского искусства XVIII века – от зарождавшегося стиля рококо до неоклассицизма. Проект позволит зрителю лучше ознакомиться с искусством эпохи Просвещения и по-новому взглянуть на историческую ретроспективу этого периода", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой. Совместный проект Государственного Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина знакомит с выставками французской Королевской академии живописи и скульптуры и их критическими обзорами, сделанными знаменитым философом и мыслителем эпохи Просвещения Дени Дидро. Обзоры парижских выставок современного искусства Дидро стали незаменимым источником для понимания искусства XVIII столетия. "Оказалось, как того и следовало ожидать, полноценный рассказ о парижских Салонах удалось построить на материале только российских коллекций французского искусства. Причина этого – сам Дидро, бывший советником и помощником Екатерины Великой в собирании Эрмитажа. Так что всякая выставка о Дидро – об Эрмитаже тоже", – сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, его слова приводит пресс-служба ВТБ. Представленные в Николаевском зале Зимнего дворца произведения искусства погружают зрителя в атмосферу парижских Салонов XVIII века. Экспонаты выставки раскрывают страницы их "биографии" – начиная с предыстории появления Салонов вплоть до XIX столетия. Экспозиция включает более 200 произведений, среди которых картины и рисунки прославленных художников, гравюры, медали, предметы декоративно-прикладного искусств, книги и рукописи Дидро и его современников. Программу выставки дополняет научный каталог, подготовленный крупнейшими специалистами по французскому искусству XVIII столетия, искусствоведами и историками, научными сотрудниками и хранителями музеев. Выставок, столь широко представляющих зрителю французское искусство XVIII столетия, не было в России со времен выставки "Россия – Франция. Век Просвещения" (1987). ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта "Культура".

https://radiosputnik.ru/20230531/ermitazh-1875245781.html

https://ria.ru/20231008/puteshestviya-1901031651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, париж, искусство, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, втб