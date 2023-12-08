https://ria.ru/20231208/eksportnyy_potentsial-1914711838.html

РЭЦ назвал три отрасли с наибольшим экспортным потенциалом

РЭЦ назвал три отрасли с наибольшим экспортным потенциалом - РИА Новости, 08.12.2023

РЭЦ назвал три отрасли с наибольшим экспортным потенциалом

Наибольший потенциал развития российского несырьевого и неэнергетического экспорта представляют отрасли агропромышленного комплекса (АПК), сфера ИТ и... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:47

2023-12-08T19:47

2023-12-08T19:47

российский экспортный центр (рэц)

экономика

россия зовет!

экспорт

потенциал

технологии

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наибольший потенциал развития российского несырьевого и неэнергетического экспорта представляют отрасли агропромышленного комплекса (АПК), сфера ИТ и телекоммуникаций, а также транспортно-логистических услуг, рассказал в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в группу ВЭБ.РФ) Никита Гусаков.В частности он отметил, что в связи с переориентацией экспортных потоков некоторые отрасли выросли в отдельные сектора."Самая динамично развивающаяся отрасль — это АПК, которая отчасти благодаря санкциям прошла не только период импортозамещения, но и стала одним из локомотивов экспортной составляющей России. В результате этого экспорт АПК показал значительный рост, за 9 месяцев текущего года его объем вырос в полтора раза, и эта отрасль будет являться одним из драйверов российского экспортного потенциала в силу неограниченности своего ресурса", - рассказал Гусаков в ходе сессии "Отрасли роста: новые лидеры".В качестве другого сегмента, который проявляет экспортный потенциал в среднесрочной перспективе, он отметил сферу ИТ и телекоммуникаций."Экспорт ИТ конкурирует с внутренним рынком, и мы видим, как ряд компаний, имеющих уникальные компетенции, делает серьезную ставку на экспорт, потому что им нужен международный рынок. И здесь нам также помогает текущая ситуация, потому что дружественные страны Ближнего Востока и Глобального Юга задумались об информационной безопасности и технологической независимости. Таким образом, отрасль ИТ имеет серьезные возможности вырасти в несколько раз на горизонте ближайших лет", - сказал Гусаков, отметив, что отрасль получает поддержку государства с точки зрения кадровых ресурсов, а также различные налоговые преференции."Третий сегмент, который редко воспринимается в разрезе экспорта – это логистика. Если посмотреть на экспорт не товаров, а услуг, то транспортно-логистические услуги являются крупнейшим сегментом в экспорте услуг в России – больше четверти экспорта услуг приходится на логистические", - продолжил старший вице-президент РЭЦ.Он добавил, что уход глобальных морских линий с российского рынка, а также развитие транспортных коридоров, таких как Севморпуть и МТК "Север-Юг", приведут к развитию сегмента транспортно-логистических услуг.

https://ria.ru/20231207/podderzhka_eksporta-1914456163.html

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российский экспортный центр (рэц), экономика, россия зовет!, экспорт, потенциал, технологии, россия