https://ria.ru/20231208/dtp-1914734066.html

В ЛНР при столкновении легковых автомобилей погибли два человека

В ЛНР при столкновении легковых автомобилей погибли два человека - РИА Новости, 08.12.2023

В ЛНР при столкновении легковых автомобилей погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в ЛНР, сообщило МЧС республики. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T22:50

2023-12-08T22:50

2023-12-08T22:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганская народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914734370_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a13134eef7471d49f1ce342c9c1f3b93.jpg

ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Два человека погибли и пять пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в ЛНР, сообщило МЧС республики. Ранее МЧС по ЛНР призывало жителей республики ограничить передвижения на автотранспорте из-за сложных погодных условий, в том числе снегопада. "В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадало 7 человек, из которых двое погибли. Трое пассажиров были зажаты конструкциями в двух разных автомобилях. Пострадавшим требовалась помощь спасателей", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Уточняется, что ДТП произошло на трассе Луганск-Лисичанск в районе села Желтое. "К месту аварии прибыла 5-я пожарно-спасательная часть. Сотрудники МЧС отключили элементы питания от аккумуляторной батареи. Также при помощи гидравлического инструмента "Простор" деблокировали из машины зажатого мужчину и передали его медикам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика, происшествия