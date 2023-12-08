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В ЛНР при столкновении легковых автомобилей погибли два человека - РИА Новости, 08.12.2023
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22:50 08.12.2023 (обновлено: 22:58 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/dtp-1914734066.html
В ЛНР при столкновении легковых автомобилей погибли два человека
В ЛНР при столкновении легковых автомобилей погибли два человека - РИА Новости, 08.12.2023
В ЛНР при столкновении легковых автомобилей погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в ЛНР, сообщило МЧС республики. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T22:50
2023-12-08T22:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Два человека погибли и пять пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в ЛНР, сообщило МЧС республики. Ранее МЧС по ЛНР призывало жителей республики ограничить передвижения на автотранспорте из-за сложных погодных условий, в том числе снегопада. "В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадало 7 человек, из которых двое погибли. Трое пассажиров были зажаты конструкциями в двух разных автомобилях. Пострадавшим требовалась помощь спасателей", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Уточняется, что ДТП произошло на трассе Луганск-Лисичанск в районе села Желтое. "К месту аварии прибыла 5-я пожарно-спасательная часть. Сотрудники МЧС отключили элементы питания от аккумуляторной батареи. Также при помощи гидравлического инструмента "Простор" деблокировали из машины зажатого мужчину и передали его медикам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
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луганская народная республика
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Луганская Народная Республика, Происшествия
В ЛНР при столкновении легковых автомобилей погибли два человека

В ЛНР в ДТП с легковыми автомобилями погибли два человека, пятеро пострадали

© Фото : ГУ МЧС России по Луганской Народной РеспубликеВ ЛНР при столкновении легковых автомобилей погибли два человека
В ЛНР при столкновении легковых автомобилей погибли два человека - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике
В ЛНР при столкновении легковых автомобилей погибли два человека
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Два человека погибли и пять пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в ЛНР, сообщило МЧС республики.
Ранее МЧС по ЛНР призывало жителей республики ограничить передвижения на автотранспорте из-за сложных погодных условий, в том числе снегопада.
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"В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадало 7 человек, из которых двое погибли. Трое пассажиров были зажаты конструкциями в двух разных автомобилях. Пострадавшим требовалась помощь спасателей", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Уточняется, что ДТП произошло на трассе Луганск-Лисичанск в районе села Желтое.
"К месту аварии прибыла 5-я пожарно-спасательная часть. Сотрудники МЧС отключили элементы питания от аккумуляторной батареи. Также при помощи гидравлического инструмента "Простор" деблокировали из машины зажатого мужчину и передали его медикам", - говорится в сообщении.
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