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В Дагестане из-за ДТП пострадали три дорожных работника - РИА Новости, 08.12.2023
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19:36 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/dtp-1914710544.html
В Дагестане из-за ДТП пострадали три дорожных работника
В Дагестане из-за ДТП пострадали три дорожных работника - РИА Новости, 08.12.2023
В Дагестане из-за ДТП пострадали три дорожных работника
Грузовую "Газель", стоявшую на обочине на федеральной трассе в Дагестане, отбросило на сотрудников дорожной службы после удара другой машины, трое рабочих... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:36
2023-12-08T19:36
происшествия
карабудахкентский район
махачкала
кумторкалинский район
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МАХАЧКАЛА, 8 дек - РИА Новости. Грузовую "Газель", стоявшую на обочине на федеральной трассе в Дагестане, отбросило на сотрудников дорожной службы после удара другой машины, трое рабочих доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в пятницу, около 11.30 мск, на федеральной автодороге "Кавказ" в Карабудахкентском районе 26-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине автомобилем "ГАЗель NEXT", "который от удара отбросило вперед на осуществлявших дорожные работы сотрудников дорожной службы". "В результате ДТП работники дорожной службы - 68-летний житель Махачкалы, 54-летний житель Кумторкалинского района и 38-летний житель Шамильского района с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
карабудахкентский район
махачкала
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происшествия, карабудахкентский район, махачкала, кумторкалинский район
Происшествия, Карабудахкентский район, Махачкала, Кумторкалинский район
В Дагестане из-за ДТП пострадали три дорожных работника

МВД: в Дагестане из-за ДТП пострадали три дорожных работника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 8 дек - РИА Новости. Грузовую "Газель", стоявшую на обочине на федеральной трассе в Дагестане, отбросило на сотрудников дорожной службы после удара другой машины, трое рабочих доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, в пятницу, около 11.30 мск, на федеральной автодороге "Кавказ" в Карабудахкентском районе 26-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине автомобилем "ГАЗель NEXT", "который от удара отбросило вперед на осуществлявших дорожные работы сотрудников дорожной службы".
"В результате ДТП работники дорожной службы - 68-летний житель Махачкалы, 54-летний житель Кумторкалинского района и 38-летний житель Шамильского района с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияКарабудахкентский районМахачкалаКумторкалинский район
 
 
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