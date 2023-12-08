https://ria.ru/20231208/dtp-1914710544.html

В Дагестане из-за ДТП пострадали три дорожных работника

В Дагестане из-за ДТП пострадали три дорожных работника - РИА Новости, 08.12.2023

В Дагестане из-за ДТП пострадали три дорожных работника

Грузовую "Газель", стоявшую на обочине на федеральной трассе в Дагестане, отбросило на сотрудников дорожной службы после удара другой машины, трое рабочих... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:36

2023-12-08T19:36

2023-12-08T19:36

происшествия

карабудахкентский район

махачкала

кумторкалинский район

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МАХАЧКАЛА, 8 дек - РИА Новости. Грузовую "Газель", стоявшую на обочине на федеральной трассе в Дагестане, отбросило на сотрудников дорожной службы после удара другой машины, трое рабочих доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в пятницу, около 11.30 мск, на федеральной автодороге "Кавказ" в Карабудахкентском районе 26-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине автомобилем "ГАЗель NEXT", "который от удара отбросило вперед на осуществлявших дорожные работы сотрудников дорожной службы". "В результате ДТП работники дорожной службы - 68-летний житель Махачкалы, 54-летний житель Кумторкалинского района и 38-летний житель Шамильского района с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

карабудахкентский район

махачкала

кумторкалинский район

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происшествия, карабудахкентский район, махачкала, кумторкалинский район