https://ria.ru/20231208/dtp-1914710544.html
В Дагестане из-за ДТП пострадали три дорожных работника
В Дагестане из-за ДТП пострадали три дорожных работника - РИА Новости, 08.12.2023
В Дагестане из-за ДТП пострадали три дорожных работника
Грузовую "Газель", стоявшую на обочине на федеральной трассе в Дагестане, отбросило на сотрудников дорожной службы после удара другой машины, трое рабочих... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:36
2023-12-08T19:36
2023-12-08T19:36
происшествия
карабудахкентский район
махачкала
кумторкалинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
МАХАЧКАЛА, 8 дек - РИА Новости. Грузовую "Газель", стоявшую на обочине на федеральной трассе в Дагестане, отбросило на сотрудников дорожной службы после удара другой машины, трое рабочих доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в пятницу, около 11.30 мск, на федеральной автодороге "Кавказ" в Карабудахкентском районе 26-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине автомобилем "ГАЗель NEXT", "который от удара отбросило вперед на осуществлявших дорожные работы сотрудников дорожной службы". "В результате ДТП работники дорожной службы - 68-летний житель Махачкалы, 54-летний житель Кумторкалинского района и 38-летний житель Шамильского района с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
карабудахкентский район
махачкала
кумторкалинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, карабудахкентский район, махачкала, кумторкалинский район
Происшествия, Карабудахкентский район, Махачкала, Кумторкалинский район
В Дагестане из-за ДТП пострадали три дорожных работника
МВД: в Дагестане из-за ДТП пострадали три дорожных работника