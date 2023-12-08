https://ria.ru/20231208/dtp-1914676393.html
В Самарской области в ДТП с фурой погибли четыре человека
В Самарской области в ДТП с фурой погибли четыре человека - РИА Новости, 08.12.2023
В Самарской области в ДТП с фурой погибли четыре человека
Кроссовер Hyundai Creta в пятницу столкнулся с грузовиком на дороге А-300 в Самарской области, погибли четыре человека, сообщили в региональном ГУМВД. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:40
2023-12-08T17:40
2023-12-08T17:40
происшествия
самарская область
самара
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САМАРА, 8 дек - РИА Новости. Кроссовер Hyundai Creta в пятницу столкнулся с грузовиком на дороге А-300 в Самарской области, погибли четыре человека, сообщили в региональном ГУМВД. По предварительной информации, примерно в 16.10 мск на 28+500-м километре автодороги А-300 "Самары-Большая Черниговка - граница с Казахстаном" водитель Hyundai по пути в сторону Самары выехал на встречную полосу и врезался в фуру Daf. "Водитель и три пассажира Hyundai Creta скончались до приезда скорой медицинской помощи. Движение частично перекрыто", - сообщили в пресс-службе ведомства. На месте работают сотрудники полиции.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
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происшествия, самарская область, самара
Происшествия, Самарская область, Самара
В Самарской области в ДТП с фурой погибли четыре человека
МВД: в Самарской области в ДТП с фурой погибли четыре человека