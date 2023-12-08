https://ria.ru/20231208/dtp-1914638252.html

В Японии автобус с туристами попал в ДТП, десять человек госпитализировали

В Японии автобус с туристами попал в ДТП, десять человек госпитализировали - РИА Новости, 08.12.2023

В Японии автобус с туристами попал в ДТП, десять человек госпитализировали

Туристический автобус с иностранцами попал в ДТП на севере Японии, 10 человек госпитализированы, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:41

2023-12-08T15:41

2023-12-08T16:30

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ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Туристический автобус с иностранцами попал в ДТП на севере Японии, 10 человек госпитализированы, сообщил телеканал NHK. Предположительно, фуру занесло на припорошенной снегом дороге, она врезалась в автобус, в котором находились иностранные туристы. Госпитализирован водитель автобуса и еще 9 иностранцев. Угрозы для их жизни нет. Полиция ведет расследование.

https://ria.ru/20231021/dtp-1904397050.html

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