https://ria.ru/20231208/dtp-1914638252.html
В Японии автобус с туристами попал в ДТП, десять человек госпитализировали
В Японии автобус с туристами попал в ДТП, десять человек госпитализировали - РИА Новости, 08.12.2023
В Японии автобус с туристами попал в ДТП, десять человек госпитализировали
Туристический автобус с иностранцами попал в ДТП на севере Японии, 10 человек госпитализированы, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:41
2023-12-08T15:41
2023-12-08T16:30
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ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Туристический автобус с иностранцами попал в ДТП на севере Японии, 10 человек госпитализированы, сообщил телеканал NHK. Предположительно, фуру занесло на припорошенной снегом дороге, она врезалась в автобус, в котором находились иностранные туристы. Госпитализирован водитель автобуса и еще 9 иностранцев. Угрозы для их жизни нет. Полиция ведет расследование.
https://ria.ru/20231021/dtp-1904397050.html
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япония, в мире, новости - туризм
Туризм, Япония, В мире, Новости - Туризм
В Японии автобус с туристами попал в ДТП, десять человек госпитализировали
В Японии автобус с иностранными туристами попал в ДТП, 10 человек пострадали