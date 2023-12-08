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В Японии автобус с туристами попал в ДТП, десять человек госпитализировали - РИА Новости, 08.12.2023
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Туризм
 
15:41 08.12.2023 (обновлено: 16:30 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/dtp-1914638252.html
В Японии автобус с туристами попал в ДТП, десять человек госпитализировали
В Японии автобус с туристами попал в ДТП, десять человек госпитализировали - РИА Новости, 08.12.2023
В Японии автобус с туристами попал в ДТП, десять человек госпитализировали
Туристический автобус с иностранцами попал в ДТП на севере Японии, 10 человек госпитализированы, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:41
2023-12-08T16:30
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ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Туристический автобус с иностранцами попал в ДТП на севере Японии, 10 человек госпитализированы, сообщил телеканал NHK. Предположительно, фуру занесло на припорошенной снегом дороге, она врезалась в автобус, в котором находились иностранные туристы. Госпитализирован водитель автобуса и еще 9 иностранцев. Угрозы для их жизни нет. Полиция ведет расследование.
https://ria.ru/20231021/dtp-1904397050.html
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япония, в мире, новости - туризм
Туризм, Япония, В мире, Новости - Туризм
В Японии автобус с туристами попал в ДТП, десять человек госпитализировали

В Японии автобус с иностранными туристами попал в ДТП, 10 человек пострадали

© iStock.com / RyuSeungilАвтомобиль скорой помощи в Японии
Автомобиль скорой помощи в Японии - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© iStock.com / RyuSeungil
Автомобиль скорой помощи в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 дек – РИА Новости. Туристический автобус с иностранцами попал в ДТП на севере Японии, 10 человек госпитализированы, сообщил телеканал NHK.
Предположительно, фуру занесло на припорошенной снегом дороге, она врезалась в автобус, в котором находились иностранные туристы.
Госпитализирован водитель автобуса и еще 9 иностранцев. Угрозы для их жизни нет.
Полиция ведет расследование.
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