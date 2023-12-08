https://ria.ru/20231208/dtp-1914605870.html
В Приморье два человека попали в больницу после ДТП со школьным автобусом
В Приморье два человека попали в больницу после ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 08.12.2023
В Приморье два человека попали в больницу после ДТП со школьным автобусом
Один ребенок госпитализирован после ДТП со школьным автобусом в Приморье, также в больнице остается один взрослый, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:04
2023-12-08T14:04
2023-12-08T14:06
происшествия
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914538193_6:0:2545:1428_1920x0_80_0_0_bd8b3d5bd2eea41b9f6af7d73e3f0615.png
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Один ребенок госпитализирован после ДТП со школьным автобусом в Приморье, также в больнице остается один взрослый, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Светлана Дмитриченко. Ранее в министерстве рассказали агентству, что восемь детей получили ушибы в результате ДТП со школьным автобусом, они отправлены на амбулаторное лечение, еще один взрослый госпитализирован. "Один ребёнок доставлен в Находкинскую больницу. В больнице Партизанска остается госпитализированный ранее взрослый", - рассказала Дмитриченко. Ранее прокуратура сообщила, что днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего. Предварительно, водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, автобус лежит на боку на дороге. В полиции сообщали, что, предварительно, один ребенок получил травму и был госпитализирован, в больницу увезли и 45-летнего водителя Toyota Sprinter. Глава Партизанского городского округа Приморья Олег Бондарев сообщал, что всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП, отправили в больницу на осмотр. Представитель УМВД Приморья сообщал РИА Новости, что причиной аварии со школьным автобусом в Приморье, предварительно, стала невнимательность водителя и нарушение правил дорожного движения.
https://ria.ru/20230414/dtp-1865422379.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914538193_324:0:2228:1428_1920x0_80_0_0_0a7c10712f686083210d0681c13493f5.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье два человека попали в больницу после ДТП со школьным автобусом
Ребенок и взрослый госпитализированы после ДТП со школьным автобусом в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Один ребенок госпитализирован после ДТП со школьным автобусом в Приморье, также в больнице остается один взрослый, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Светлана Дмитриченко.
Ранее в министерстве рассказали агентству, что восемь детей получили ушибы в результате ДТП со школьным автобусом, они отправлены на амбулаторное лечение, еще один взрослый госпитализирован.
"Один ребёнок доставлен в Находкинскую больницу. В больнице Партизанска остается госпитализированный ранее взрослый", - рассказала Дмитриченко.
Ранее прокуратура сообщила, что днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего. Предварительно, водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, автобус лежит на боку на дороге. В полиции сообщали, что, предварительно, один ребенок получил травму и был госпитализирован, в больницу увезли и 45-летнего водителя Toyota Sprinter. Глава Партизанского городского округа Приморья Олег Бондарев сообщал, что всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП, отправили в больницу на осмотр.
Представитель УМВД Приморья сообщал РИА Новости, что причиной аварии со школьным автобусом в Приморье, предварительно, стала невнимательность водителя и нарушение правил дорожного движения.
ДТП с участием школьных автобусов в России в 2021-2023 годах