https://ria.ru/20231208/dtp-1914605870.html

В Приморье два человека попали в больницу после ДТП со школьным автобусом

В Приморье два человека попали в больницу после ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 08.12.2023

В Приморье два человека попали в больницу после ДТП со школьным автобусом

Один ребенок госпитализирован после ДТП со школьным автобусом в Приморье, также в больнице остается один взрослый, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:04

2023-12-08T14:04

2023-12-08T14:06

происшествия

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914538193_6:0:2545:1428_1920x0_80_0_0_bd8b3d5bd2eea41b9f6af7d73e3f0615.png

ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Один ребенок госпитализирован после ДТП со школьным автобусом в Приморье, также в больнице остается один взрослый, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Светлана Дмитриченко. Ранее в министерстве рассказали агентству, что восемь детей получили ушибы в результате ДТП со школьным автобусом, они отправлены на амбулаторное лечение, еще один взрослый госпитализирован. "Один ребёнок доставлен в Находкинскую больницу. В больнице Партизанска остается госпитализированный ранее взрослый", - рассказала Дмитриченко. Ранее прокуратура сообщила, что днем 8 декабря произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего с экскурсии 21 школьника и одного сопровождающего. Предварительно, водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. На видео, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры, автобус лежит на боку на дороге. В полиции сообщали, что, предварительно, один ребенок получил травму и был госпитализирован, в больницу увезли и 45-летнего водителя Toyota Sprinter. Глава Партизанского городского округа Приморья Олег Бондарев сообщал, что всех детей из школьного автобуса, попавшего в ДТП, отправили в больницу на осмотр. Представитель УМВД Приморья сообщал РИА Новости, что причиной аварии со школьным автобусом в Приморье, предварительно, стала невнимательность водителя и нарушение правил дорожного движения.

https://ria.ru/20230414/dtp-1865422379.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край