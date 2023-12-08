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В детсаду на Урале девочке вывихнули руку и не оказали медпомощь
В детсаду на Урале девочке вывихнули руку и не оказали медпомощь - РИА Новости, 08.12.2023
В детсаду на Урале девочке вывихнули руку и не оказали медпомощь
Следователи проводят проверку после того, как трехлетней девочке воспитатель травмировала руку в детском саду в Серове Свердловской области, сообщила... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:30
2023-12-08T18:30
2023-12-08T18:30
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Следователи проводят проверку после того, как трехлетней девочке воспитатель травмировала руку в детском саду в Серове Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. "Предварительно установлено, что 2 ноября воспитатель при попытке поднять за руку девочку причинила ей травму руки. При этом никаких мер по оказанию медицинской помощи впоследствии принято не было. Проводится процессуальная проверка", – говорится в релизе СК. Судя по видео, опубликованному местным порталом E1.RU, девочка упала на пол, а педагог рывком поставила ее на ноги, после чего ребенок заплакал. Инцидент случился в детском саду "Сказка", маме девочки сначала сказали, что ребенок неудачно упал. По информации издания, у девочки вывих, воспитательница получила выговор, но от работы не отстранена.
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происшествия, серов, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Серов, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В детсаду на Урале девочке вывихнули руку и не оказали медпомощь
В детсаду на Урале трехлетней девочке вывихнули руку и не оказали медпомощь
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости.
Следователи проводят проверку после того, как трехлетней девочке воспитатель травмировала руку в детском саду в Серове Свердловской области, сообщила пресс-служба
регионального управления СК РФ.
"Предварительно установлено, что 2 ноября воспитатель при попытке поднять за руку девочку причинила ей травму руки. При этом никаких мер по оказанию медицинской помощи впоследствии принято не было. Проводится процессуальная проверка", – говорится в релизе СК.
Судя по видео, опубликованному местным порталом E1.RU, девочка упала на пол, а педагог рывком поставила ее на ноги, после чего ребенок заплакал. Инцидент случился в детском саду "Сказка", маме девочки сначала сказали, что ребенок неудачно упал. По информации издания, у девочки вывих, воспитательница получила выговор, но от работы не отстранена.
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