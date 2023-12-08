https://ria.ru/20231208/devochka-1914691780.html

В детсаду на Урале девочке вывихнули руку и не оказали медпомощь

В детсаду на Урале девочке вывихнули руку и не оказали медпомощь - РИА Новости, 08.12.2023

В детсаду на Урале девочке вывихнули руку и не оказали медпомощь

Следователи проводят проверку после того, как трехлетней девочке воспитатель травмировала руку в детском саду в Серове Свердловской области, сообщила... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:30

2023-12-08T18:30

2023-12-08T18:30

происшествия

серов

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Следователи проводят проверку после того, как трехлетней девочке воспитатель травмировала руку в детском саду в Серове Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. "Предварительно установлено, что 2 ноября воспитатель при попытке поднять за руку девочку причинила ей травму руки. При этом никаких мер по оказанию медицинской помощи впоследствии принято не было. Проводится процессуальная проверка", – говорится в релизе СК. Судя по видео, опубликованному местным порталом E1.RU, девочка упала на пол, а педагог рывком поставила ее на ноги, после чего ребенок заплакал. Инцидент случился в детском саду "Сказка", маме девочки сначала сказали, что ребенок неудачно упал. По информации издания, у девочки вывих, воспитательница получила выговор, но от работы не отстранена.

https://ria.ru/20230927/detsad-1899031730.html

серов

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, серов, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия