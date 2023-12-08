https://ria.ru/20231208/devochka-1914656040.html

Под Калугой предъявили обвинение фигурантам дела о похищении девочки

Под Калугой предъявили обвинение фигурантам дела о похищении девочки - РИА Новости, 08.12.2023

Под Калугой предъявили обвинение фигурантам дела о похищении девочки

Следователи предъявили обвинение четверым фигурантам уголовного дела о похищении восьмилетней девочки в Калужской области и вымогательстве 1,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:39

2023-12-08T16:39

2023-12-08T16:39

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение четверым фигурантам уголовного дела о похищении восьмилетней девочки в Калужской области и вымогательстве 1,5 миллиона рублей, сообщает СУСК России по региону. "Трем мужчинам в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений… похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений, совершенное группой лиц, и… вымогательство в особо крупном размере", - говорится в сообщении. По данным МВД РФ и СУСК по Калужской области, восьмилетняя девочка 29 ноября не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей. На следующий день вечером девочку привезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее забрали на машине трое мужчин и женщина и держали ее в частном доме. По подозрению в похищении и вымогательстве задержаны четверо. По данным СУСК, это женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. Первого декабря Калужский районный суд распорядился об аресте всех четверых на срок два месяца. Сообщалось, что сорокалетний мужчина ранее был судим за покушение на убийство.

https://ria.ru/20231201/devochka-1913260629.html

https://ria.ru/20231208/delo-1914619703.html

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россия

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происшествия, калужская область, россия, калуга