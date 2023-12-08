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Под Калугой предъявили обвинение фигурантам дела о похищении девочки - РИА Новости, 08.12.2023
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16:39 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/devochka-1914656040.html
Под Калугой предъявили обвинение фигурантам дела о похищении девочки
Под Калугой предъявили обвинение фигурантам дела о похищении девочки - РИА Новости, 08.12.2023
Под Калугой предъявили обвинение фигурантам дела о похищении девочки
Следователи предъявили обвинение четверым фигурантам уголовного дела о похищении восьмилетней девочки в Калужской области и вымогательстве 1,5 миллиона рублей,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:39
2023-12-08T16:39
происшествия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение четверым фигурантам уголовного дела о похищении восьмилетней девочки в Калужской области и вымогательстве 1,5 миллиона рублей, сообщает СУСК России по региону. "Трем мужчинам в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений… похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений, совершенное группой лиц, и… вымогательство в особо крупном размере", - говорится в сообщении. По данным МВД РФ и СУСК по Калужской области, восьмилетняя девочка 29 ноября не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей. На следующий день вечером девочку привезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее забрали на машине трое мужчин и женщина и держали ее в частном доме. По подозрению в похищении и вымогательстве задержаны четверо. По данным СУСК, это женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. Первого декабря Калужский районный суд распорядился об аресте всех четверых на срок два месяца. Сообщалось, что сорокалетний мужчина ранее был судим за покушение на убийство.
https://ria.ru/20231201/devochka-1913260629.html
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происшествия, калужская область, россия, калуга
Происшествия, Калужская область, Россия, Калуга
Под Калугой предъявили обвинение фигурантам дела о похищении девочки

СК: в Калужской области предъявили обвинение фигурантам дела о похищении девочки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение четверым фигурантам уголовного дела о похищении восьмилетней девочки в Калужской области и вымогательстве 1,5 миллиона рублей, сообщает СУСК России по региону.
"Трем мужчинам в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений… похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений, совершенное группой лиц, и… вымогательство в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
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Пропавшая в Калужской области девочка рассказала о похитителях
1 декабря, 19:18
По данным МВД РФ и СУСК по Калужской области, восьмилетняя девочка 29 ноября не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей. На следующий день вечером девочку привезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее забрали на машине трое мужчин и женщина и держали ее в частном доме.
По подозрению в похищении и вымогательстве задержаны четверо. По данным СУСК, это женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. Первого декабря Калужский районный суд распорядился об аресте всех четверых на срок два месяца. Сообщалось, что сорокалетний мужчина ранее был судим за покушение на убийство.
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